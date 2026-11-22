Chương trình nghệ thuật đưa khán giả trở về những năm tháng đấu tranh gian khổ của các chiến sĩ tại Côn Đảo - Ảnh: PHƯƠNG HUYỀN

Tối 21-11, chương trình nghệ thuật Côn Đảo - Lời gửi mai sau chuyển thể tác phẩm văn học Những lá thư thời chiến Việt Nam, diễn ra tại không gian trước phòng giam số 3, di tích trại Phú Hải - nơi từng giam giữ những người mang án tử hình.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội sách Huyền thoại Côn Đảo năm 2026.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội sách; ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo;

Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM… và gần 500 đại biểu, khách mời, các cựu tù chính trị, cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách tham dự.

Những lá thư thời chiến kể chuyện vượt ngục ở nhà tù Côn Đảo

Ban tổ chức cho biết chương trình lấy cảm hứng từ những lá thư trong tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam và những câu chuyện có thật về cuộc đời người tù tại Côn Đảo.

Từ những cuộc chia ly của người trẻ lên đường ra trận, những lời hẹn chưa khép lại nơi chiến trường đến những câu chuyện về tình đồng đội, ý chí kiên cường và khát vọng tự do trong chốn lao tù được dàn dựng xúc động. Mỗi tiết mục được xem là lát cắt ký ức, khắc họa giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình.

Điểm nhấn của chương trình là khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn trên sân khấu mà còn được dẫn dắt đến những địa điểm gắn với câu chuyện lịch sử trong khuôn viên di tích trại Phú Hải.

Đặc biệt, tại không gian trước phòng giam số 3 - nơi từng giam giữ những người mang án tử hình, trong đó có đồng chí Lê Hồng Tư. Chương trình kể lại câu chuyện vượt ngục của ba chiến sĩ Lê Văn Việt, Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu, tái hiện những năm tháng đấu tranh khốc liệt.

Không gian trại Phú Hải trở thành sân khấu đặc biệt cho chương trình nghệ thuật về ký ức thời chiến - Ảnh: PHƯƠNG HUYỀN

Đạo diễn Binh Hùng - tổng đạo diễn chương trình, cho biết ê kíp muốn kể lại những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, nhưng vẫn giữ được tinh thần chân thực và sự tôn trọng đối với những con người, sự kiện đã đi vào lịch sử.

Thông qua những lá thư, câu chuyện đời thực và sự kết hợp giữa diễn xướng, âm nhạc, múa, đạo diễn mong muốn khán giả cảm nhận sâu sắc hơn cái giá của hòa bình.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở cầu tàu 914

Trước đó, chiều tối 21-11, tại cầu tàu lịch sử 914, lãnh đạo TP.HCM, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, các đại biểu, cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, tăng ni, phật tử và người dân thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hi sinh tại Côn Đảo.

Hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương, thắp nến tưởng niệm những người đã xuống vì độc lập, tự do - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Nghi thức thắp nến tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Ánh nến được thắp lên tại cầu tàu 914, gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã hy sinh - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Thượng tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết nghi thức thắp nến tưởng niệm là nét đẹp truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong các sự kiện trọng đại, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Mỗi ngọn nến được thắp lên tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình thương, sự hiểu biết và cách ứng xử bằng trí tuệ giữa con người với con người.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trao tặng 250 phần quà đến đoàn viên, thanh niên và học sinh tại Côn Đảo.