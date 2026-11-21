Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội sách Côn Đảo - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Sáng 21-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo.

Đây là một trong những hoạt động hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24-11).

Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn (trái) trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh Côn Đảo - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Đọc sách, nghe nhân chứng kể chuyện “địa ngục trần gian”

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - cho biết hội sách là dịp trở về với lịch sử, tưởng nhớ và tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách Côn Đảo giới thiệu nhiều không gian trưng bày sách, tư liệu và hình ảnh, tập trung vào lịch sử đấu tranh cách mạng, ký ức của các cựu tù chính trị, những lá thư thời chiến…

Một trong những không gian đáng chú ý là không gian Hồ Chí Minh qua hồi ức của những cựu tù chính trị Côn Đảo, giới thiệu sách và các tư liệu được chọn lọc từ tác phẩm cùng tên.

Với chủ đề Con đường lá thư, hội sách tái hiện ký ức thời chiến thông qua những trang viết trích từ cuốn Những lá thư thời chiến Việt Nam. Hình ảnh những phong thư xưa kết hợp với sóng biển và dấu tích lịch sử Côn Đảo tạo nên không gian nghệ thuật, gợi nhắc tình cảm, lý tưởng và những tâm tư của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến.

Khu vực giới thiệu Sách lịch sử Côn Đảo trưng bày nhiều đầu sách, hình ảnh, hiện vật, nhật ký và bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ.

Một không gian khác có chủ đề Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo, sách thiếu nhi và 54 dân tộc, giới thiệu những người con ưu tú của thành phố mang tên Bác đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu và hạnh phúc riêng tư, giữ vững khí tiết kiên trung trước bộ máy đàn áp tàn bạo của kẻ thù.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Các đại biểu tham quan hội sách - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Một góc không gian Hội sách Côn Đảo - Ảnh: THANH TÙNG

Hội sách cũng dành không gian trưng bày chuyên đề về Chiến dịch 500 ngày đêm, sử dụng bản đồ, dòng thời gian và hình ảnh tư liệu để giới thiệu quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Bên cạnh đó, Những lá thư thời chiến Việt Nam được giới thiệu trong một không gian nghệ thuật riêng, với hình tượng con thuyền giấy, những cánh thư và sóng biển Côn Đảo. Cách sắp đặt gợi lên hành trình của những lá thư vượt qua muôn trùng sóng gió chuyên chở tình yêu Tổ quốc và khát vọng hòa bình.

Không gian Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững giới thiệu các ấn phẩm, tư liệu về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (trái) trao tặng tủ sách Lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Trong khuôn khổ hội sách Huyền thoại Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, UBND đặc khu Côn Đảo phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo.

Trước đó chương trình giao lưu Thư viện Người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước được tổ chức ở Côn Đảo, với sự tham gia của các cô, chú cựu tù chính trị Côn Đảo, kể lại những câu chuyện chân thực, xúc động về thời gian bị tù đày.

Khán giả được nghe những ký ức, lịch sử từ trải nghiệm của những con người trực tiếp đi qua chiến tranh, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trao tặng tủ sách, học bổng tiếp sức học sinh Côn Đảo

Tại lễ khai mạc hội sách, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều tủ sách, không gian sách và học bổng cho các em học sinh Côn Đảo.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo, góp phần phục vụ tốt công tác nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ đang công tác tại đặc khu.

Hội Nhà báo Việt Nam, Văn phòng đại diện phía Nam phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trao tặng những bản sách được photo từ nguồn sách quý về Côn Đảo đang được lưu trữ tại viện.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị hỗ trợ cho Hội sách Côn Đảo - Ảnh: THANH TÙNG

Tặng học bổng cho học sinh khó khăn - Ảnh: VŨ PHƯỢNG

Nhà xuất bản Kim Đồng và VietNam Books trao sách cho “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Côn Đảo.

Nhà xuất bản Trẻ trao tặng Tủ sách phục vụ Không gian văn hóa cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn.

Các đơn vị ký kết phối hợp sử dụng nền tảng thư viện số dùng chung ViLIB và trao tặng Không gian tri thức số dùng chung cho đặc khu Côn Đảo.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng 10 suất học bổng (3 triệu đồng mỗi suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Hội Nhà báo Việt Nam tặng 10 suất học bổng mỗi suất 1 triệu.

Đặc biệt, Báo Tuổi Trẻ tặng 40 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho học sinh khó khăn của Côn Đảo.