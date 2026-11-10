Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh kỳ vọng công viên Lê Thị Riêng thành nơi nhắc nhớ giá trị hòa bình

Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung song ca Dưới cờ Tổ quốc anh về trong chương trình nghệ thuật Khúc tri ân - Ảnh: FBNV

Từng biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh có nhiều cảm xúc đặc biệt.

Cả hai kỳ vọng nơi đây trở thành không gian tri ân trang nghiêm nhưng cũng gần gũi, giúp người trẻ hiểu hơn về lịch sử và trân trọng giá trị hòa bình.

Tiếng hát tri ân trên mảnh đất lịch sử

Nhắc lại khoảnh khắc cùng ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về do mình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói bồi hồi khó quên.

Theo anh, việc sáng tác ca khúc trong dịp đặc biệt đã khiến anh xúc động. Sau đó được trực tiếp biểu diễn trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, cảm xúc ấy càng trở nên sâu sắc.

"Tôi cảm nhận được mình không phải biểu diễn với cái vai trò một người nghệ sĩ, mà là vai trò là một công dân, một người trẻ thể hiện lòng biết ơn dành cho hương linh các anh hùng liệt sĩ. Đó là cái cảm xúc khó quên", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Còn với ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, những phút giây đó để lại cảm xúc lắng đọng. Cô nói: “Trước đây Quỳnh hát ở nhiều nơi nhưng khi cất giọng ngay trên mảnh đất là nơi yên nghỉ của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, cảm giác rất gần gũi và thiêng liêng".

Nhìn xuống hàng ghế khán giả, cô bắt gặp những ánh mắt đỏ hoe của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và cả những người trẻ đang chăm chú theo dõi chương trình.

"Giây phút đó, Quỳnh cảm thấy không còn khoảng cách nào giữa sân khấu và khán giả, hay giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau nữa. Tiếng hát lúc ấy đơn giản chỉ như một lời tâm sự, một lời cảm ơn ấm áp của người con gửi đến những người thân yêu đã dành trọn thanh xuân cho bình yên hôm nay", Duyên Quỳnh cho biết.

Duyên Quỳnh đề xuất tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng để đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với người trẻ - Ảnh: FBNV

Không gian tưởng niệm trang nghiêm nhưng không xa cách

Từ những trải nghiệm trong chương trình nghệ thuật, cả hai nghệ sĩ bày tỏ sự ủng hộ việc cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng đây là quyết định đúng đắn, cần thiết. Anh kỳ vọng công viên sẽ trở thành nơi giáo dục lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh của các thế hệ đi trước.

"Tôi hy vọng nơi đây sẽ là nơi giáo dục cho các bạn trẻ hiểu hơn lịch sử và trân trọng về giá trị của hòa bình. Chúng ta cần những nơi như vậy ở ngay trung tâm thành phố. Đây như là một lời nhắc nhở, là nơi để cho ai cũng có thể nhìn thấy, học được những bài học để cảm thấy trân trọng hơn về giá trị được hưởng thụ ngày hôm nay”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Lòng biết ơn quá khứ hay trách nhiệm giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước đối với người trẻ hôm nay không nhất thiết phải là những điều gì quá to tát. Điều này bắt đầu từ việc sống tử tế, yêu thương gia đình, biết sẻ chia với những người xung quanh, chăm chỉ học tập và làm tốt công việc của mình mỗi ngày. Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Cùng chung kỳ vọng, Duyên Quỳnh cho biết cô cảm thấy ấm lòng khi đọc thông tin về kế hoạch chỉnh trang công viên. Là người thường xuyên đi ngang qua hoặc vào công viên tập thể dục, đôi khi cô nhận ra nhịp sống bận rộn khiến mọi người quên đi ý nghĩa lịch sử của vùng đất này.

"Xây dựng nơi đây thành công viên tưởng niệm như một cái ôm ấm áp, thể hiện trọn vẹn cái tình, cái nghĩa và lòng biết ơn đối với những người đã khuất”, Duyên Quỳnh chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh xúc động khi tham gia các hoạt động tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: FBNV

Cô mong không gian mới của công viên sẽ không mang vẻ u buồn hay tạo cảm giác xa cách, mà là nơi thật bình yên, gần gũi với đời sống hằng ngày.

Ở đó vẫn có những hàng cây xanh mát, có khu vực tưởng niệm được chăm chút ấm cúng để ai đi ngang cũng có thể ghé vào thắp nén nhang hay cúi đầu tưởng nhớ. Và ngay bên cạnh đó vẫn là những lối đi bộ quen thuộc, nơi ông bà tập dưỡng sinh, trẻ con vui đùa, các gia đình đi dạo mỗi chiều.

Nguyễn Duyên Quỳnh nói thêm: "Chính khung cảnh cuộc sống bình dị, yên vui diễn ra mỗi ngày trên mảnh đất này sẽ là món quà ý nghĩa nhất để các anh hùng liệt sĩ cảm nhận được rằng sự hy sinh của mình đã mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho thế hệ sau".

Kể chuyện lịch sử ở công viên tưởng niệm Là ca sĩ thể hiện dòng nhạc quê hương, truyền thống, Duyên Quỳnh mong muốn công viên có thêm không gian dành cho văn hóa, nghệ thuật cộng đồng. Theo cô, âm nhạc có khả năng kết nối các thế hệ, giúp những câu chuyện lịch sử đến với công chúng bằng cách tự nhiên, gần gũi hơn. Duyên Quỳnh chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Âm nhạc luôn là sợi dây kết nối trái tim với trái tim một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Nếu có một không gian như vậy, lịch sử sẽ không chỉ nằm trên trang sách, mà sẽ hiện diện sống động ngay trong đời sống tinh thần của người dân". Để thu hút người trẻ, cô đề xuất tổ chức những hoạt động mộc mạc, tránh nặng tính hình thức. Chẳng hạn, công viên có thể tổ chức các đêm nhạc acoustic vào cuối tuần, những buổi triển lãm ảnh tư liệu kết hợp kể chuyện lịch sử từ các nhân chứng. Các trường học cũng có thể đưa học sinh đến đây sinh hoạt ngoại khóa trong một không gian xanh mát, vừa tìm hiểu lịch sử địa phương, vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường.