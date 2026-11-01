Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng sẽ kể những câu chuyện xúc động cho hậu thế

Bộ tranh Ước hẹn ngày trở về được trưng bày trong một dịp đặc biệt tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NVCC

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó có nội dung cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm.

Đón nhận thông tin này, họa sĩ Lê Sa Long có hiến kế về việc xây dựng không gian tưởng niệm. Với anh, đây không đơn thuần là một công trình chỉnh trang công viên, mà cần trở thành địa điểm để người dân tưởng nhớ, tri ân và hiểu hơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Dựng tượng đài về hình ảnh người lính

Từng thực hiện bộ tranh Ước hẹn ngày trở về, họa sĩ Lê Sa Long có sự đồng cảm đặc biệt với hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về với đất mẹ.

Anh mong muốn công trình được thiết kế tối giản, mộc mạc nhưng trang nghiêm, có chiều sâu cảm xúc, tránh sử dụng quá nhiều vật liệu sắt thép hay những chi tiết cầu kỳ.

Họa sĩ Lê Sa Long đề xuất là sử dụng đá hoa cương (có tính bền vững, gần gũi với cát bụi) để tạo hình khối tượng đài mang tính biểu tượng gắn với hình ảnh người lính như ngọn đuốc, chiếc nón tai bèo hay ba lô người lính.

Những hình ảnh gần gũi này có thể gợi nhớ về một thời chiến đấu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, anh đề xuất xây dựng khu trưng bày các dấu tích, hiện vật và tài liệu liên quan đến quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các thông tin cần được chú thích bằng hình ảnh trực quan, sinh động. Các di vật cũng cần được sắp đặt có chủ đích, tạo điểm nhấn nghệ thuật thay vì trưng bày dàn trải.

Nơi đây cần trưng bày một sa bàn lớn thể hiện vị trí và từng đợt tìm kiếm. Qua đó, du khách tham quan có thể hình dung rõ hơn hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã diễn ra như thế nào.

Anh còn đề xuất bố trí phòng chiếu phim tư liệu có thời lượng khoảng 3-4 phút, tái hiện quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và hình ảnh đoàn xe đưa các anh an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Thước phim ngắn, cô đọng sẽ giúp người xem cảm nhận rõ hơn hành trình tri ân.

Họa sĩ Lê Sa Long trong chuyến ký họa thực địa tại công viên Lê Thị Riêng, nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ Trần Văn Bản - Ảnh: NVCC



Công viên tưởng niệm kết nối người trẻ với lịch sử

Với mong muốn tạo sự kết nối giữa lịch sử và thế hệ trẻ, họa sĩ gợi ý thiết kế mô hình cây lưu niệm, trong đó mỗi chiếc lá sẽ là một lời gửi gắm. Các bạn trẻ tham quan có thể viết thông điệp hoặc lời tri ân rồi gắn lên cây đặt trong không gian tưởng niệm.

Các hoạt động thi vẽ tranh về chủ đề tri ân dành cho thiếu nhi, học sinh cũng có thể được tổ chức để các em tiếp cận lịch sử bằng hình thức gần gũi, tự ghi nhớ và thể hiện tình cảm với những người đã hy sinh.

Về kiến trúc, họa sĩ đề xuất có thể di dời nhà tưởng niệm hiện hữu do chưa phù hợp công năng, xây dựng nhà tưởng niệm mới rộng rãi, hiện đại hơn, đồng thời đặt tượng đài tại vị trí nhà tưởng niệm cũ. Tượng đài cần có tính biểu tượng, trang nghiêm nhưng vẫn giữ nét mộc mạc.

Theo họa sĩ Lê Sa Long, điều quan trọng nhất là giữ được sự tôn nghiêm của công trình. Công viên tưởng niệm là nơi người dân tìm đến để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chứ không đơn thuần là một không gian vui chơi, giải trí.

Xúc động hình ảnh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bên tranh Lê Sa Long tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NVCC

Chân dung bác sĩ Trần Văn Bản, người hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Tranh: LÊ SA LONG

Họa sĩ Lê Sa Long đang tiếp tục sáng tác, hoàn thiện bộ tranh Ước hẹn ngày trở về. Anh dự kiến thực hiện tổng cộng 50 tranh, công bố và trưng bày dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2027). Bộ tranh tiếp tục khắc họa những câu chuyện về người lính, từ hình ảnh các chiến sĩ trẻ thực hiện nhiệm vụ, đêm văn nghệ xúc động tại công viên đến khoảnh khắc tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Đặc biệt, anh đang phác thảo một bức tranh lớn tái hiện cảnh người dân TP.HCM tiễn các anh hùng liệt sĩ trở về. Qua tác phẩm, họa sĩ muốn thể hiện tình cảm, sự xúc động và lòng biết ơn của người dân dành cho những người đã hy sinh. Toàn bộ 50 bức tranh sẽ trao tặng Bộ Tư lệnh TP.HCM để trưng bày lâu dài trong nhà tưởng niệm, phục vụ người dân đến thưởng lãm. Anh kỳ vọng bộ tranh sẽ góp phần giúp không gian tưởng niệm trở nên gần gũi, giàu cảm xúc hơn, để những câu chuyện về người lính tiếp tục được kể với các thế hệ sau.