'Người dân đặt niềm tin rất lớn vào hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ'

Các đại biểu theo dõi đoạn phim tổng kết về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 29-10, Ban chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban chỉ đạo 515 TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM.

Quy tập hơn 850 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu 4 lần

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo 515 TP.HCM chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo 515 Quốc gia, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó trưởng ban chỉ đạo 515 TP.HCM thông tin về những kết quả mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Đến ngày 28-10, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 857 hài cốt liệt sĩ (bao gồm 852 hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt ở xã Thường Tân), vượt hơn 4 lần chỉ tiêu.

Ngày 14-10 vừa qua, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đơn vị liên quan và khoảng 20.000 người dân tham gia đứng hai bên đường đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.

Thành phố cũng hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại 18 nghĩa trang sớm hơn kế hoạch đề ra và đã vận chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Bên cạnh đó, hiện nay Công an TPHCM đã thu 1.843 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, cho biết đợt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ dự kiến diễn ra trong tháng 11 với 5.553 thân nhân đã đăng ký.

Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị, chính quyền rà soát từng trường hợp, xác định thân nhân đủ điều kiện, chuẩn bị cho việc thu mẫu chính xác, an toàn.

Tiếp tục đẩy nhanh tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ thông tin nào

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ nguồn thông tin nào.

Theo ông Cường, thời gian qua các cơ quan chức năng đã tập trung thu thập tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức hội thảo, đối chiếu thông tin để xác định những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Qua rà soát bước đầu, thành phố xác định còn 16 địa điểm có nghi vấn.

Từ kết quả của giai đoạn 1, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các đơn vị phải làm tốt hơn, hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian tới, các đơn vị phải đẩy mạnh khảo sát, tìm kiếm nhân chứng, đối chiếu tư liệu, làm rõ các địa điểm nghi vấn. Đồng thời, củng cố tổ thường trực, tổ chuyên gia, tổ giúp việc để nâng cao hiệu quả phối hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin.

Nhắc lại những hình ảnh xúc động tại Công viên Lê Thị Riêng, khi người dân, tổ chức thường xuyên đến thắp hương, bày tỏ lòng tri ân trong suốt quá trình đào tìm và tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ, ông Cường bày tỏ: "Niềm tin và kỳ vọng của người dân không cho phép chúng ta làm chậm, không cho phép chúng ta lơ là và đặc biệt là không cho phép chúng ta để sót bất kỳ những thông tin và dữ liệu".

Ông nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đó cũng chính là "mệnh lệnh từ trái tim", đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, quê hương, gia đình và đồng đội.

TP.HCM biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và Chiến dịch 500 ngày đêm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong ngày 29-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế ngày thực hiện Đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 29-10), đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 131 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo). Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 862 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.