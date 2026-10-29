Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: “Mệnh lệnh từ trái tim”

Cụ Nguyễn Thị Tửu (95 tuổi), mẹ liệt sĩ Phan Văn Cánh, bật khóc ôm lấy hài cốt của con trai. Vào ngày 17-7-2026, Viện Pháp y quốc gia (Bộ Y tế) đã thông báo kết quả xét nghiệm ADN và chính thức thông báo: "Mẫu hài cốt liệt sĩ ký hiệu NCC5279 có liên quan huyết thống theo dòng mẹ với người có mẫu ghi tên Phan Thị Cúc" (bà Phan Thị Cúc là em gái ruột của liệt sĩ Phan Văn Cánh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phóng sự ảnh được phóng viên đeo bám thực hiện gần 6 tháng ở nhiều khu vực khác nhau, nhiều địa hình khác nhau. Từ các đội quy tập đến các phòng xét nghiệm ADN và cả khoảnh khắc đoàn viên nghẹn ngào của mẹ già 95 tuổi với người con trai liệt sĩ sau 53 năm xa cách.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" với kết quả nhanh, hiệu quả và an toàn nhất, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng và mệnh lệnh từ trái tim trước Tổ quốc và Nhân dân.



Trong công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.

Đến ngày 13/10/2026, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, trong số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát. Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát. Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.





Từ 6h sáng, các cán bộ chiến sĩ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang băng rừng di chuyển lên cao điểm 685, con đường dẫn tới cao điểm 685 khá hiểm trở, trơn trượt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các thành viên thuộc Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang khoan đá tại khu vực hang sập cao điểm 685, vị trí này được các cựu chiến binh cho biết nhiều khả năng còn nhiều liệt sĩ nằm lại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thiếu tá Trần Phạm Dương, một trong những thành viên có nhiều kinh nghiệm nhất Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đang cẩn thận đặt một mảnh xương lên tấm vải đỏ tại cao điểm 685 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở Tuyên Quang hiện còn khoảng 70.000 ha đất ô nhiễm bom mìn, chủ yếu nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, mục tiêu đặt ra là làm sạch 4.000ha, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Trong ảnh, các chiến sĩ đang rà phá bom mìn tại mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến sĩ Đặng Văn Thông - Công ty Xử lý bom mìn vật nổ 319, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cầm trên tay đạn súng cối B60 mới được tìm thấy trong rừng vầu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Giữa thời tiết nắng nóng, các thành viên tổ tìm kiếm miệt mài phá đá tìm đường vào hang đá sập - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đoàn xe chở hài cốt 34 liệt sĩ lăn bánh từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Trong ảnh, phía xa là các cao điểm chiến trường xưa, nơi tìm thấy hài cốt các liệt sĩ. Những điểm cao như 685, 772... từng diễn ra các trận đánh khốc liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc từ năm 1979 - 1989 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua quảng trường 26-3, trung tâm phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một cựu chiến binh từng tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên đến dự ngày giỗ trận 12-7 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lễ truy điệu 34 liệt sĩ được tìm thấy ở các điểm cao tại mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên vào ngày 26-7. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có hơn 4.200 liệt sĩ hy sinh tại biên giới Vị Xuyên, gần 3.100 liệt sĩ đã được quy tập, an táng, hơn 1.000 liệt sĩ vẫn nằm lại chiến trường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Những cánh hoa cúc vàng được thả xuống phần mộ của một liệt sĩ được quy tập tại mặt trận Vị Xuyên. Ảnh chụp tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được quy tập tại Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các cán bộ đang lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị) phục vụ cho việc lấy mẫu xét nghiệm ADN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một chiến sĩ đang cẩn thận đưa hài cốt liệt sĩ chống Pháp dưới lòng đất sâu gần 3m lên mặt đất. Phần lớn các hài cốt được an táng vào năm 1956, cách đây tròn 70 năm. Ảnh chụp tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của chiến sĩ Đỗ Hùng Việt - Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội) sau nhiều giờ làm việc dưới cái nắng gần 40 độ tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Các liệt sĩ sẽ được lấy mẫu răng và xương để giám định ADN. Giám định viên Đặng Thị Thắm cho biết chị tự hào vì đang góp một phần nhỏ bé giúp các các liệt sĩ tìm lại được danh tính. Ảnh chụp tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các mẫu hài cốt sẽ được bảo quản trong một hộp nhựa có ghi rõ thông tin cụ thể về các phần mộ liệt sĩ. Ảnh chụp tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), những lá Quốc kỳ được cắm xuống biểu trưng cho việc đánh dấu tìm thấy một hài cốt liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một chiến sĩ đốt bó hương chuẩn bị cắm vào các khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trải qua hàng chục năm nằm dưới lòng đất, nhiều thi thể liệt sĩ đã hóa cốt, nên việc bóc tách hài cốt phải dựa vào màu sắc của đất cũng như các di vật xung quanh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dưới thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ Đội K74 vẫn nỗ lực tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Các vị trí được cắm cờ là nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một chiếc răng của liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là phát hiện rất quan trọng trong việc xét nghiệm ADN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các chiến sĩ Đội K74 đưa hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy về khu vực lấy mẫu trong công viên Lê Thị Riêng. Kết quả trong ngày 1-10, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trung tá Trần Đức Thuận đang chỉnh lại Quốc kỳ được phủ trên tiểu quách chứa hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập từ các nghĩa trang khắp cả nước được chuyển về Trung tâm giám định ADN, thuộc Viện Sinh học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một giám định viên đang mài các mẫu xương theo tỉ lệ phù hợp để tiến hành giám định - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bài toán giám định nhận dạng hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam được coi là một trong những thách thức khó nhất thế giới ở lĩnh vực nhận dạng. Bởi lẽ những mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Việt Nam thường được chôn cất rất sơ sài, từng bị di chuyển nhiều lần. Đồng thời, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiều khu vực ngập sâu trong nước khiến tình trạng ADN bị phân hủy và suy giảm nghiêm trọng. Trong ảnh, một mẩu xương được làm sạch trước khi đưa vào cối nghiền - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Quy trình giám định cần sự tỉ mỉ, đáp án phải đến từ những thông số khoa học, chính xác tuyệt đối - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hiện còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Trong ảnh, các giám định viên tách chiết ADN và giải trình tự - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vào 6h sáng ngày 14-10, thời tiết mát mẻ, không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ được quy tập từ công viên Lê Thị Riêng di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM làm lễ an táng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân đứng bên đường vẫy hoa cúc trắng và cờ Tổ Quốc tri ân những liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng di quan hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vào sáng 14-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Hài cốt các liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khu vực an nghỉ của các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM được bố trí ngay ngắn, ở giữa là những khóm hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Những cánh hoa cúc trắng phủ lên ngôi mộ của các liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bé My, một trong những em bé có mặt ở Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, đang đặt những bông hoa cúc trắng lên phần mộ các liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch xúc động khi nhận được di vật của cha. Ảnh chụp tại điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) trong Cầu truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Cụ Nguyễn Thị Tửu (95 tuổi), mẹ liệt sĩ Phan Văn Cánh, bật khóc ôm lấy hài cốt của con trai sau 53 năm xa cách - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến sĩ Vàng Tùng Dương, Trung đoàn bộ binh 877, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, thắp nến tri ân tưởng nhớ đến các liệt sĩ tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH











