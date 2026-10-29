Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ: “Mệnh lệnh từ trái tim”

Từ "Đồi thịt băm", "Lò vôi thế kỷ" tại mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang) vào đến công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM)..., các đội quy tập vẫn đang miệt mài, vượt nắng thắng mưa với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đưa các liệt sĩ "trở về".
Phóng sự ảnh được phóng viên đeo bám thực hiện gần 6 tháng ở nhiều khu vực khác nhau, nhiều địa hình khác nhau. Từ các đội quy tập đến các phòng xét nghiệm ADN và cả khoảnh khắc đoàn viên nghẹn ngào của mẹ già 95 tuổi với người con trai liệt sĩ sau 53 năm xa cách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" với kết quả nhanh, hiệu quả và an toàn nhất, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng và mệnh lệnh từ trái tim trước Tổ quốc và Nhân dân.
Trong công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.
Đến ngày 13/10/2026, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.
Đáng chú ý, trong số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.
Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát. Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.
Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát. Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.
Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
Ở Tuyên Quang hiện còn khoảng 70.000 ha đất ô nhiễm bom mìn, chủ yếu nằm dọc tuyến biên giới phía Bắc. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, mục tiêu đặt ra là làm sạch 4.000ha, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Trong ảnh, các chiến sĩ đang rà phá bom mìn tại mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Quy trình giám định cần sự tỉ mỉ, đáp án phải đến từ những thông số khoa học, chính xác tuyệt đối - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
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