Thời sự

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục

tác giả
LÊ PHAN
và 2 tác giả khác
LÊ PHAN
LÊ PHAN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

Chiều nay 29-10, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 1.

Hành trình Chiến dịch 500 ngày đêm tại TP.HCM vẫn còn tiếp tục khi có nhiều thông tin về các địa điểm có liệt sĩ hy sinh cần tổ chức tìm kiếm

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại TP.HCM đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn.

Trải qua 4 tháng, hành trình thiêng liêng ấy được bắt đầu từ những manh mối qua các bức ảnh phủ màu thời gian cùng ký ức đã phai mờ của các nhân chứng lịch sử nay đều đã tuổi cao.

Nhưng với sự kết hợp chặt chẽ của công nghệ, khoa học hiện đại cùng quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân thành phố, chiến dịch đã bước đầu có được những kết quả đáng trân trọng.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, những câu hỏi, những dấu chấm trên bản đồ hay các bức ảnh nhuốm màu thời gian nay đã được hiện thực hóa. 

Hài cốt của các anh đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng hay dưới giếng nước sâu tại xã Thường Tân.

Trải qua gần 6 thập kỷ phải nằm chồng lên nhau dưới lớp đất sâu, cuối cùng các anh cũng đã được trở về với đồng đội và sự tri ân thành kính của nhân dân. 

Dẫu vậy, hành trình tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục, với một mệnh lệnh từ trái tim người đang sống: Không để bất kỳ người anh hùng nào phải nằm lại và bị lãng quên bởi thời gian.

Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả này bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tìm thấy các anh là một kết quả tốt của chiến dịch, nhưng Ban chỉ đạo thấu hiểu sâu sắc rằng đích đến cuối cùng thiêng liêng nhất chính là có thể gọi đúng tên các anh. Đó là những cái tên thân thương, giản dị do mẹ cha các anh đặt cho.

Xác định danh tính để đưa các anh thực sự trở về với quê hương, với xóm làng thân thuộc sau bao năm tháng dài đằng đẵng.

Tất cả niềm khắc khoải ấy giờ đây đang được gửi gắm trọn vẹn vào công tác lấy mẫu ADN và đối sánh. Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng tìm lại tên cho các anh là sứ mệnh quan trọng nhất.

Mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là chứng tích của một thời kỳ lịch sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay về món nợ ân tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng Tuổi Trẻ nhìn lại Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM:

* Trong số hài cốt tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng có 333 bộ hài cốt có di vật đi kèm

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 2.

Ngày 21-5, Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành công văn chỉ đạo TP.HCM khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức hội thảo. Ngày 28-5, Bộ Tư lệnh TP.HCM bắt đầu tìm kiếm thông tin một số "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12-2-1968. Đây là bức ảnh được kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng sưu tầm được, ảnh do Hãng thông tấn AP chụp ngày 12-2-1968, ghi lại cảnh chôn cất tập thể. Dữ liệu cốt lõi và quý giá vô cùng là phần Exif của ảnh (một tiêu chuẩn để xác định thông tin liên quan đến một bức ảnh được tạo bởi một thiết bị ghi hình cụ thể) khi kết hợp với các bức ảnh trước đó, giúp khoanh vùng khu vực chôn tập thể liệt sĩ nằm tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 3.

Ngày 31-5, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và các nhân chứng trực tiếp đã tiến hành khảo sát thực địa, bước đầu nhận định có cơ sở tồn tại rãnh mộ tập thể. Sau đó, lãnh đạo thành phố và Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tiếp tục khảo sát trực tiếp tại công viên cùng các nhân chứng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 4.

Ngày 1-6, các lãnh đạo Thành ủy, UBND và Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tổ chức đoàn khảo sát trực tiếp tại công viên Lê Thị Riêng cùng các nhân chứng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 5.

Sáng 8-6, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). Chủ trì hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 6.

Ngày 15-6, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn dùng radar xuyên đất khảo sát 3 điểm, phát hiện cấu trúc địa tầng bất thường tại khu vực A và B. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 thành phố), khẳng định: "Chúng tôi không đào tìm một cách cảm tính. Trước khi mở đất, lực lượng đã dành nhiều thời gian đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, khảo sát radar xuyên đất và phân tích những khu vực có địa tầng bất thường".

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 7.

Sau quá trình rà soát tư liệu lịch sử, đối chiếu với lời kể nhân chứng và ứng dụng khoa học công nghệ quét radar xuyên đất, lực lượng tiến hành đào thăm dò tại điểm A công viên Lê Thị Riêng vào ngày 23-6. Sau 2 ngày, phát hiện một rãnh dài 25m, rộng 3m cùng 5 bộ hài cốt, tăng võng và xương vụn. Từ đây, các lực lượng tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 8.

Ngày 2-7, kế hoạch tìm kiếm chính thức được triển khai với sự tăng cường lực lượng từ các đội K nhiều kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 7.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 9.

Sáng 6-7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại sân phía trước Nhà truyền thống công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thực hiện lễ di quan hài cốt các liệt sĩ mới được phát hiện tại đây.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 10.

Ngày 24-7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm một vị trí mới có mộ chôn liệt sĩ quanh khu vực đồi nhân tạo (khu B) tại công viên Lê Thị Riêng.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 11.

Sáng 21-8, TP.HCM tổ chức vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu thập tại 18 nghĩa trang liệt sĩ ở TP.HCM ra TP Hà Nội để xác định ADN, từ đó mở ra hy vọng đưa các anh, các chị trở về với gia đình. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Mạnh Cường đưa thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 12.

Ngày 8-9, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm vị trí mộ mới quanh khu vực A (vị trí thứ hai khu A) tại công viên Lê Thị Riêng.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 13.

Ngày 19-9, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM (trái) và lãnh đạo xã Thường Tân thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở ấp Lạc An 3 an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ Tân Uyên - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 14.

Ngày 14-10, TP.HCM long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 15.
Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 16.

Những nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. "Với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này vẫn chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay các anh đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân thành phố", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 17.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng vừa đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 18.

Từ ngày 15-10 đến nay, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2 tại công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 28-10, các lực lượng đã tìm thấy 852 hài cốt liệt sĩ. Trong đó đợt 2 tìm thấy 121 bộ hài cốt liệt sĩ, có 26 bộ có di vật kèm theo - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Tính đến ngày 28-10, TP.HCM đã tìm thấy tổng cộng 857 bộ hài cốt liệt sĩ (852 bộ ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng và 5 bộ ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân).

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các Anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục - Ảnh 20.Về với vòng tay đồng đội, đợi một ngày được gọi đúng tên anh

58 năm đằng đẵng trôi qua, những liệt sĩ đã ngã xuống trong mùa xuân Mậu Thân 1968 oanh liệt nằm lại nơi Nghĩa trang Đô Thành (nay là công viên Lê Thị Riêng) cũng được trở về.

LÊ PHAN - TRÍ ĐỨC - DUYÊN PHAN
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    Chủ đề: công viên Lê Thị Riêng TP Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh TP. HCM xã Thường Tân hài cốt liệt sĩ

    Dòng sự kiện: 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đón các anh trở về

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