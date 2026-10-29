Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục

Trải qua gần 6 thập kỷ phải nằm chồng lên nhau dưới lớp đất sâu, cuối cùng các anh cũng đã được trở về với đồng đội và sự tri ân thành kính của nhân dân.
Dẫu vậy, hành trình tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục, với một mệnh lệnh từ trái tim người đang sống: Không để bất kỳ người anh hùng nào phải nằm lại và bị lãng quên bởi thời gian.
Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả này bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tìm thấy các anh là một kết quả tốt của chiến dịch, nhưng Ban chỉ đạo thấu hiểu sâu sắc rằng đích đến cuối cùng thiêng liêng nhất chính là có thể gọi đúng tên các anh. Đó là những cái tên thân thương, giản dị do mẹ cha các anh đặt cho.
Xác định danh tính để đưa các anh thực sự trở về với quê hương, với xóm làng thân thuộc sau bao năm tháng dài đằng đẵng.
Tất cả niềm khắc khoải ấy giờ đây đang được gửi gắm trọn vẹn vào công tác lấy mẫu ADN và đối sánh. Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng tìm lại tên cho các anh là sứ mệnh quan trọng nhất.
Mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là chứng tích của một thời kỳ lịch sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay về món nợ ân tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cùng Tuổi Trẻ nhìn lại Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM:
Số lượng hài cốt
23-6 đến 31-7
160
1-8 đến 31-8
393
1-9 đến 30-9
192
1-10 đến 28-10
170
* Trong số hài cốt tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng có 333 bộ hài cốt có di vật đi kèm
Những nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. "Với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này vẫn chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay các anh đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân thành phố", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.
Tính đến ngày 28-10, TP.HCM đã tìm thấy tổng cộng 857 bộ hài cốt liệt sĩ (852 bộ ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng và 5 bộ ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân).
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận