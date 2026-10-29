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TP.HCM tái khởi động tìm tư liệu liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất, bắt đầu tìm ở Bàu Bàng, Bình Cơ trong tháng 11

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TRÍ ĐỨC
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TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Thông tin trên được cho biết tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định dạnh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM.

TP.HCM tái khởi động tìm tư liệu liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất, bắt đầu tìm ở Bàu Bàng, Bình Cơ trong tháng 11 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM và Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, cho biết năm 2026, thành phố đã triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

TP.HCM tái khởi động tìm tư liệu liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất, bắt đầu tìm ở Bàu Bàng, Bình Cơ trong tháng 11 - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, báo cáo tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tại TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã thành lập các tổ công tác, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, các địa phương và các đoàn thể, cá nhân để triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo đã có các giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động, thu thập thông tin, đến ứng dụng công nghệ, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, và có những báo cáo định kỳ.

Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tính đến ngày 28-10, TP.HCM đã tìm thấy tổng cộng 857 bộ hài cốt liệt sĩ (852 bộ ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng và 5 bộ ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân).

Về công tác xác định danh tính liệt sĩ, ngày 21-8, thành phố đã di chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay ra Hà Nội, bàn giao cho cơ quan giám định ADN.

Thành phố đã cung cấp hơn 1.800 hồ sơ cho Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện theo kết quả giám định, đưa vào ngân hàng gene quốc gia, từ đó thiết lập thông tin, xác định thông tin của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Về công tác sắp tới, Đại tá Chuẩn cho biết tại phường Thủ Dầu Một, qua rà soát từ ngày 3 đến 12-10 trên diện tích 6.200m2 (có 3 vị trí) nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại xã Hòa Hiệp đào 124.500 khối đất tại 7 vị trí và chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

"Trong tháng 11-2026, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu triển khai tìm kiếm tại xã Bàu Bàng và xã Bình Cơ căn cứ theo tài liệu của Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ (hiện qua thăm dò đã xác định được 2 vị trí nghi vấn).

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng tái khởi động việc tìm kiếm tư liệu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian tới, các trường đại học sẽ tiếp tục ứng dụng phương tiện, công nghệ hiện đại để rà soát tìm kiếm tại 16 địa điểm khác", Đại tá Chuẩn chia sẻ.

Theo Phó Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, đó là thời gian đầu vẫn còn lúng túng trong công tác triển khai lấy mẫu, thống kê, rà soát.

Việc lấy mẫu (quy mô lớn) thực hiện trong thời gian đầu phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Việc rà soát hồ sơ khó khăn do chiến tranh đã kết thúc khá lâu. Nhiều cơ quan lưu trữ chưa đồng bộ, các nhân chứng ít đi. Trong quá trình giám định bằng ADN gặp nhiều khó khăn, chất lượng mẫu bị ảnh hưởng do thời gian quá lâu.

- Ảnh 2.

Năm 2026, TP.HCM đã triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

- Ảnh 4.Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM: Các anh đã trở về, hành trình còn tiếp tục

Chiều nay 29-10, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

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    Chủ đề: hài cốt liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng phường Thủ Dầu Một

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