Con gái liệt sĩ Ngô Văn Cáng: Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng là quyết định nghĩa tình

Người dân đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng chiều 30-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Với những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đây không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có người vui mừng đến rơi nước mắt, có người nhớ về đồng đội đã nằm lại chiến trường, cũng có người mong những dấu tích lịch sử tại công viên được gìn giữ để thế hệ mai sau hiểu hơn về sự hi sinh của cha ông.

Quyết định nhân văn, nghĩa tình của TP.HCM

Khi nghe thông tin thành phố có kế hoạch cải tạo công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bà Ngô Thị Ánh Tuyết - con gái liệt sĩ Ngô Văn Cáng, người chiến sĩ Biệt động anh dũng hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968 - không giấu được xúc động.

"Tôi rất mừng, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã có một quyết định nhân văn, nghĩa tình để lập ra một nơi tưởng niệm như vậy. Niềm vui đến bất ngờ khiến tôi không biết diễn tả thế nào cho hết", bà Tuyết nói.

Với bà Tuyết, công viên Lê Thị Riêng không đơn thuần là một địa điểm công cộng. Nơi ấy gắn với hành trình tìm kiếm, đưa những người đã hi sinh trở về sau nhiều thập kỷ nằm sâu dưới lòng đất.

Tự hào là con gái của người chiến sĩ Biệt động, bà Tuyết nghẹn giọng cho rằng biết đâu trong số những liệt sĩ tìm được ở công viên cũng có hài cốt của cha mình. Và khi hình thành, bà cùng người dân sẽ có một địa điểm để lui tới tri ân tưởng nhớ.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết (con gái liệt sĩ Ngô Văn Cáng) lật giở xem lại từng di vật của liệt sĩ Cáng trong lần trò chuyện với Tuổi Trẻ cuối tháng 7-2026. Mấy mươi năm nay họ chưa ngày nào thôi nhung nhớ người cha, người ông quá cố - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Bích Nga, cựu chiến sĩ Biệt động và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Vũ trang - Biệt động Sài Gòn - bày tỏ sự vui mừng và mong thành phố sớm triển khai chủ trương.

Theo bà Nga, tại công viên Lê Thị Riêng có nhiều liệt sĩ từng được chôn cất. Việc xây dựng nơi đây thành không gian tưởng niệm là cách thể hiện sự trân trọng đối với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Đây là việc rất quý để chúng ta trân trọng và nhớ ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", bà Nga chia sẻ.

Bà cho biết trong một cuộc trao đổi trước đó với thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, khi được hỏi ý kiến, bà cùng các thành viên đã bày tỏ mong muốn thành phố xây dựng công viên Lê Thị Riêng thành nơi tưởng niệm liệt sĩ.

Với bà, ý nghĩa của công trình không chỉ nằm ở việc tri ân mà còn ở giá trị giáo dục truyền thống. Đó sẽ là nơi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về những hi sinh của cha ông và trách nhiệm gìn giữ thành quả hòa bình hôm nay.

"Hiện nay TP.HCM đã có một không gian tưởng niệm, ví như "ngôi nhà chung" cho các chiến sĩ Biệt động đặt tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Và sắp tới nếu được hình thành, công viên Lê Thị Riêng cũng sẽ là nơi tưởng niệm chung của các liệt sĩ thuộc nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Đây sẽ là không gian để thân nhân, đồng đội và người dân đến thắp hương, tưởng nhớ những liệt sĩ", bà Nga phân tích.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Biệt động Sài Gòn - Gia Định (giữa) và các cựu chiến binh thành kính tại nhà quàn hài cốt các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Gìn giữ dấu tích lịch sử cho mai sau

Bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ, nhiều ý kiến cũng gửi gắm mong muốn công viên tưởng niệm trong tương lai không chỉ trang nghiêm, đẹp về cảnh quan mà còn giữ được những dấu tích lịch sử đặc biệt của khu vực.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Nga, một trong những điều cần được quan tâm khi nghiên cứu phương án cải tạo là bảo tồn những vị trí từng phát hiện, khai quật hài cốt liệt sĩ.

Bà cho biết mình đã nhiều lần đến công viên Lê Thị Riêng, tận mắt chứng kiến những hố khai quật.

"Cứ khi tôi nhìn xuống cái hố đó là tự nhiên nước mắt cứ trào ra, nhớ thương các anh hùng liệt sĩ gần 60 năm nằm lặng lẽ dưới lòng đất lạnh", bà Nga tâm sự.

Chính vì vậy, bà Nga mong muốn khi xây dựng công viên tưởng niệm, thành phố nghiên cứu giữ lại những dấu tích có giá trị lịch sử, để người dân đến thắp hương không chỉ tưởng nhớ các liệt sĩ mà còn có thể hình dung về nơi họ đã nằm lại suốt nhiều thập kỷ.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Bình không cầm được nước mắt khi đứng cạnh bên hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cùng gia đình đến thắp hương ở công viên Lê Thị Riêng chiều 30-10, một người dân cũng không giấu được niềm vui khi biết được kế hoạch của thành phố: "Nhờ có các bác đã không ngại hi sinh thân mình, nằm xuống để giành lại độc lập hôm nay".

Nhiều người dân đồng tình việc Nhà nước cùng nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo những công trình mang ý nghĩa lịch sử chính là một sự đền đáp quý giá đối với những anh hùng liệt sĩ.

Không chỉ vậy, nơi đây sẽ góp phần giúp người trẻ sẽ nhận thức rõ hơn rằng cuộc sống ấm êm hôm nay không tự nhiên mà có. Từ đó, mỗi người cần tự đặt câu hỏi phải sống, học tập và đóng góp như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.

Với bà Nguyễn Thị Bình - cựu chiến binh Trường Sơn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những ký ức về một thời máu lửa, về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường vẫn luôn sống động trong trái tim bà.

"Bởi vậy, tôi vô cùng trân trọng và hoàn toàn ủng hộ quyết định đầy ý nghĩa nhân văn này. Một công viên tưởng niệm giữa lòng TP.HCM không chỉ là nơi tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống mà còn là không gian văn hóa, lịch sử để các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do mà biết bao thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu.

Với những người lính Trường Sơn năm xưa như chúng tôi, đây còn là một sự an ủi, một niềm xúc động sâu sắc, bởi những hy sinh của đồng đội vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, ghi nhớ", bà Bình nói.

Bà Bình cũng mong rằng công viên tưởng niệm sẽ trở thành một địa chỉ thiêng liêng, một không gian xanh đẹp, trang nghiêm và gần gũi, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi ký ức về những người đã khuất tiếp tục được gìn giữ, nơi các thế hệ mai sau thêm trân quý hòa bình, biết sống xứng đáng với sự hi sinh của cha anh.