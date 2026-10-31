Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng: Quá đúng thời điểm!

Văn nghệ sĩ ủng hộ cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Điều nhiều người mong mỏi là công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng trong tương lai không chỉ trang nghiêm mà phải thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, check-in lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam.

Rất xúc động khi nghe tin nơi đây sẽ là công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng

Đạo diễn Ca Lê Hồng được sinh ra trong gia đình từ cha mẹ đến anh em đều là những người hoạt động cách mạng xuất sắc. Trong đó người em của bà là Ca Lê Hiến (tức nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân) với bài thơ Dáng đứng Việt Nam sống mãi trong những trang sách giáo khoa.

Là gia đình có truyền thống cách mạng và bản thân đã từng trải qua sinh tử chiến trường, nên bà Hồng theo dõi rất kỹ thông tin trên báo chí về hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Bà bảo rất xúc động khi nghe tin nơi đây sẽ là công viên tưởng niệm. Theo bà, ý tưởng đó quá tốt, quá đúng. Là điều hết sức cần thiết để tri ân gần cả ngàn chiến sĩ đã nằm lại ở nơi này.

Tiến sĩ Hoàng Duẩn đến từ Trường đại học Văn hóa TP.HCM thì bảo việc xây dựng nơi đây thành công viên tưởng niệm là điều hết sức ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần người dân TP.HCM sống nghĩa tình, có trước có sau.

Ông nhớ lại ngày xưa đã từng vào công viên Lê Thị Riêng diễn múa rối, vài lần quay phim nên ông cũng nghe người dân nói nhiều về nơi này.

Khi làm chương trình về xuân Mậu Thân, bản thân ông cũng tìm hiểu và xúc động khi biết nhiều chiến sĩ biệt động thành đã hy sinh tại công viên Lê Thị Riêng, sân bay, sân vận động Thống Nhất…

Theo ông Duẩn, làm điều gì đó thiết thực để mọi người, đặc biệt là giới trẻ có thể đến, tìm hiểu, đốt nhang tri ân những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước là điều hết sức ý nghĩa.

Các nghệ sĩ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cần được làm trang trọng

Bà Hồng nghĩ rằng công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng cần có những quy hoạch cụ thể để xây dựng đảm bảo sự khang trang, trân trọng.

Bà và TS Lê Nguyên Đạt (Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) đều đồng tình rằng thành phố ta có công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở số 1 Lý Thái Tổ thực hiện rất hiệu quả, là điểm đến của nhiều người dân và du khách.

Từ công viên số 1 Lý Thái Tổ, các văn nghệ sĩ mong thành phố sẽ phát huy để xây dựng công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng tạo được dấu ấn như thế.

Ông Hoàng Duẩn mong giữ lại những gì mang điểm nhấn lịch sử trong công viên Lê Thị Riêng như bức phù điêu, tượng… Bên cạnh đó tính toán xây dựng những công trình mới như bia ghi tên các liệt sĩ để người dân có thể đọc, nhớ đến họ.

Ông Nguyên Đạt lo ngại xung quanh công viên có nhiều hàng quán lấn chiếm, vẫn còn những tệ nạn trong công viên. Vì vậy ông mong công viên sẽ xây dựng thật đẹp, an toàn và trang nghiêm.

"Tôi mong người dân đến nơi đây vừa có thể tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước nhưng cũng là nơi bà con có thể thư giãn, giải trí, đừng quá u ám khiến họ ngại.

Bởi vì nói gì nói các chiến sĩ quên mình vì đất nước cũng chỉ mong người dân Việt Nam hôm nay được vui chơi hạnh phúc, thong dong vui vẻ trong một công viên thật đẹp, thật ý nghĩa như thế này" - ông Đạt bày tỏ.

Các nghệ sĩ mong công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng sẽ được thiết kế, xây dựng không phô trương mà đi vào chiều sâu, lan tỏa được tình yêu nước, tinh thần Việt Nam.