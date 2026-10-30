Cải tạo chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm: Kế hoạch hợp lòng dân

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang diễn ra khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất - Ảnh: BTL

Sau khi Tuổi Trẻ thông tin TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ.

Cải tạo công viên Lê Thị Riêng là việc làm ý nghĩa

Bạn đọc Trần Quang Dịnh chia sẻ đây là việc làm rất ý nghĩa và đầy trân quý. Bạn đọc cũng bày tỏ sự "biết ơn vì tất cả".

Còn bạn đọc Duyn Pham nhận định rằng đây là một kế hoạch hợp lý, hợp lòng dân. Từ khi biết công viên có hài cốt, di vật của các anh hùng liệt sĩ thì người dân đã xem đây là nơi tưởng niệm. Tương tự, bạn đọc Phong viết: "Kế hoạch của UBND TP.HCM rất hợp lòng dân".

Bạn đọc Vi khẳng định: "Kế hoạch quá tuyệt, việc này vừa chỉnh trang công viên, vừa giữ lại nơi tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh".

Nhiều bạn đọc ủng hộ với chủ trương cải tạo công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bên cạnh sự đồng tình ủng hộ về mặt chủ trương, bạn đọc báo Tuổi Trẻ cũng chia sẻ về sự biết ơn vô hạn của người dân TP.HCM với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình dân tộc.

Những ý kiến này cho rằng việc đưa công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm sẽ góp phần nhắc nhở người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình.

Bạn đọc Thi chia sẻ rằng người dân không bao giờ quên những liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay.

Bạn đọc Lily cũng cho rằng công viên tưởng niệm là nơi người dân tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh, để nhắc nhở người dân trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay.

Còn bạn đọc Đình hiến kế khu tưởng niệm nên có phần thuyết minh để người tưởng niệm hiểu sâu hơn câu chuyện ở nơi đây.

Chung ý kiến, bạn đọc có email ledi****@gmail.com viết: "Nên xây dựng ở đây 1 đài tưởng niệm để con cháu hôm nay và mai sau được cung kính tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc".

Thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy

Theo cơ quan chức năng, sau đợt 1 truy điệu các anh hùng liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đến nay việc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, nhiều hài cốt được tìm thấy mỗi ngày.

Báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 30-10 các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Nhiều hài cốt liệt sĩ tiếp tục được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: BTL

Riêng ngày 30-10, cơ quan chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Lũy kế ngày thực hiện đợt 2 (từ ngày 15 đến ngày 30-10) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập 141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, từ ngày 23-6 đến hết ngày 30-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 872 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 839 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.