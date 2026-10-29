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Một thời cười xỉu với Vợ chồng làm biếng của Bảo Quốc, Nhã Phương

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Khán giả mê những bài ca xưa vừa đưa lại clip nghệ sĩ Bảo Quốc và ca sĩ Nhã Phương kết hợp trong tổ khúc hài hước Vợ chồng làm biếng.

Một thời cười xỉu với Vợ chồng làm biếng của Bảo Quốc, Nhã Phương - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bảo Quốc và ca sĩ Nhã Phương trong tổ khúc dân ca Nam Bộ "Vợ chồng làm biếng" - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN

Nhiều độc giả vô comment ai biết loạt bài đáng yêu mà Bảo Quốc, Nhã Phương hát chắc giờ cũng cỡ trên dưới 50 tuổi.

Bảo Quốc, Nhã Phương và đôi vợ chồng ‘vô địch’ lười biếng

Trong clip được đưa lại trên mạng xã hội có ghi rõ là tổ khúc dân ca Nam Bộ gồm Lý kêu đò, Lý cây khế và nói vè.

Trong đó, ca sĩ Nhã Phương hát phần đầu bài Lý cây khế, tiếp tới là nghệ sĩ Bảo Quốc hát Lý kêu đò và cuối cùng hai nghệ sĩ nói vè.

Vợ chồng làm biếng qua phần thể hiện của nghệ sĩ Bảo Quốc, ca sĩ Nhã Phương - Nguồn: Yêu nhạc xưa

Nội dung tổ khúc cực kỳ hài hước. Có hai vợ chồng lười biếng nhưng chỉ toàn đổ lỗi cho nhau. Vợ thì than thân trách phận lấy phải ông chồng hũ hèm khiến cuộc đời mình khổ sở.

Chồng thì bảo tại lấy vợ nghèo nên buồn quá nhậu cho quên đời. Cứ vậy mà vợ chồng thi nhau hạch sách, kể tội đối phương.

Nghệ sĩ Bảo Quốc vào vai anh chồng mê nhậu nhẹt, còn Nhã Phương là cô vợ lười biếng, nhiều chuyện, thích la cà, không chăm gia đình, bỏ bê con cái.

Vợ chồng làm biếng qua sự thể hiện rất vui, rất tếu của Bảo Quốc, Nhã Phương đã một thời khiến khán giả coi tivi rất khoái. Nhiều người tới bây giờ vẫn còn "lè nhè" được những câu hát của anh chồng xỉn: "Hai tay bưng chén, chén rượu đào là rượu đào/ Nửa say mà nửa tỉnh té nhào là nhào xuống sông...".

Một thời cười xỉu với Vợ chồng làm biếng của Bảo Quốc, Nhã Phương - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bảo Quốc và ca sĩ Nhã Phương là anh em rất thân thiết - Ảnh: Nghệ sĩ Bảo Quốc cung cấp

Bảo Quốc nhớ lần đầu kết hợp cùng Nhã Phương

Từ Mỹ, nghệ sĩ Bảo Quốc vui vẻ kể với Tuổi Trẻ tổ khúc dân ca Nam Bộ Vợ chồng làm biếng được nhà đài thâu khoảng năm 1985, 1986. Có nghĩa là cách đây cũng hơn 40 năm rồi, vậy mà nhắc tới là rất nhiều khán giả cỡ 40, 50 tuổi còn nhớ và còn thuộc lời vanh vách.

Một tổ khúc dễ thương như cách cười châm biếm những thói hư, tật xấu mà được phản ánh qua kiểu hát vui vẻ, duyên dáng khiến rất nhiều khán giả yêu thích.

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Bảo Quốc kể hồi đó ông và Nhã Phương thường xuyên gặp nhau ở các chương trình đại nhạc hội, các sô diễn tổng hợp.

Tình cảm anh em rất tốt, tuy nhiên lại chẳng có cơ hội hợp tác với nhau trong tiết mục nào. Vậy mà trong đợt thâu hình những bài lý, dân ca Nam Bộ, những người tổ chức đã mạnh dạn mời Bảo Quốc và Nhã Phương lần đầu hát cùng nhau.

Nghệ sĩ Bảo Quốc nói từ cải lương, kịch nói đến điện ảnh ông tham gia hết, nhờ tiết mục Vợ chồng làm biếng mà ông cũng lần đầu... rớ tới ca nhạc!

Lý giải cho sự kết hợp này, Bảo Quốc đoán có lẽ nhà đài muốn tạo một tiết mục mới lạ vì lúc đó ca sĩ Nhã Phương là "nữ hoàng nhạc nhẹ", còn nghệ sĩ Bảo Quốc là danh hài nổi bật của thành phố.

Một thời cười xỉu với Vợ chồng làm biếng của Bảo Quốc, Nhã Phương - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bảo Quốc và ca sĩ Bảo Yến, Nhã Phương - Ảnh: Nghệ sĩ Bảo Quốc cung cấp

Để ca được Vợ chồng làm biếng ông cũng nhờ nhạc sĩ tập dợt vài lần, hên là vô quay làm một cú ngon ơ không gặp trục trặc gì hết. Nhã Phương còn xa lạ với hài nên Bảo Quốc cũng chỉ bà "vài chiêu" để hai người tung hứng tạo nên tiết mục ca nhạc - hài để đời, khiến không ít người xem bảo cười xỉu với cặp vợ chồng làm biếng "vô địch".

Vì hiệu ứng của bản thâu Vợ chồng làm biếng phát truyền hình nên nhiều bầu sô cũng ngỏ lời mời Bảo Quốc - Nhã Phương đưa Vợ chồng làm biếng ra hát sân khấu. Tuy nhiên, Bảo Quốc lắc đầu vì "mình không phải dân ca nhạc nên đâu có dám, ngại lắm".

Ngoài bản thu truyền hình với ca sĩ Nhã Phương, nghệ sĩ Bảo Quốc còn có bản thu audio Vợ chồng làm biếng cùng ca sĩ Bích Phượng, con gái danh ca Út Trà Ôn.

Một thời cười xỉu với Vợ chồng làm biếng của Bảo Quốc, Nhã Phương - Ảnh 5.Nghệ sĩ Bảo Quốc: TP.HCM thân thương của tôi

Nghệ sĩ Bảo Quốc dù đã định cư ở nước ngoài nhưng cứ vài tháng là ông về TP.HCM. Bởi thành phố với ông đầy kỷ niệm, đầy thân thương.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: ca nhạc Nhã Phương dân ca Nam bộ Bảo Quốc Vợ chồng làm biếng

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