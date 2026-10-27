Thanh Thảo, Lý Hải đăng hình 30 năm trước, rộn ràng thanh xuân của bao người

Ca sĩ Lý Hải, Thanh Thảo từng là cặp song ca được khán giả yêu thích - Ảnh: FBNV

Bài đăng của Thanh Thảo, Lý Hải nhận mấy chục ngàn lượt like và cả ngàn lượt share.

Rưng rưng ký ức cặp đôi Lý Hải, Thanh Thảo

Thanh Thảo đăng album toàn những hình chụp theo kiểu xưa, là "mốt" của những năm cuối 1990 cùng Lý Hải.

Cô viết: "Lâu lâu nhìn lại hình ảnh ngày xưa của anh Lý Hải và Thảo thấy nhớ ghê. Hồi đó, hai anh em chạy show khắp nơi, ra album nào cũng được khán giả yêu thích đó nha!".

Những hình ảnh mang cả một trời ký ức khiến rất nhiều khán giả 7X, 8X vào trang cá nhân của Thanh Thảo, Lý Hải comment sôi nổi.

Sự nhiệt tình của khán giả làm ca sĩ Thanh Thảo quá bất ngờ vì cô không ngờ những hình ảnh xưa của mình và Lý Hải lại "hot quá hot".

Không hot sao được khi mà thời điểm đó dòng nhạc họ theo đuổi đang làm mưa làm gió. Tụ điểm ca nhạc rải khắp thành phố. Mỗi cuối tuần anh em họ chạy không biết bao nhiêu là sô.

Đó cũng là thời kỳ vàng khi băng cassette, đĩa nhạc ra tới tấp vẫn được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Khán giả bảo Lý Hải, Thanh Thảo là một trời thanh xuân của họ - Ảnh: FBNV

Có khán giả vào đăng hình băng cassette Gọi em trong mưa của Lý Hải - Thanh Thảo từ năm 2001 tới giờ họ vẫn còn giữ.

Rất nhiều người bảo rằng Lý Hải, Thanh Thảo chính là thanh xuân của họ. Một khán giả nói rằng năm 2003 bạn đi làm có tiền, cứ Lý Hải - Thanh Thảo ra bao nhiêu đĩa là bạn mua hết.

Có bạn còn kể vanh vách những bài song ca của Lý Hải - Thanh Thảo như Giã từ em, Mưa nắng cuộc tình, Nhớ kỷ niệm chúng ta, Dấu vết tình xưa, Dựng một mùa hoa…

Phong cách thời trang của Lý Hải, Thanh Thảo thời đó cũng là chủ đề để khán giả bàn luận rôm rả - Ảnh: FBNV

Tình anh em dài lâu

Bên cạnh đăng những hình ảnh xưa, Thanh Thảo còn đăng những hình ảnh hiện tại, rất nhiều sự kiện phim ảnh hay các buổi tiệc cá nhân của gia đình Lý Hải, Thanh Thảo đều đến chúc mừng.

Những hình ảnh đó chứng tỏ tình cảm anh em bền lâu giữa họ, điều đó khiến khán giả càng thêm yêu mến cặp song ca mà họ từng thần tượng ngày xưa.

Dưới bài đăng của Thanh Thảo, Lý Hải thả tim và hài hước comment: "Hồi xưa nhìn anh cũng không đến nỗi tệ hả Thảo? Sao ai cũng chê xấu trai vậy trời!".

Nghe thế, Thanh Thảo đã lập tức "động viên" đàn anh: "Thời đó anh là một trong mấy hotboy đời đầu mà anh. Đến giờ vẫn chưa chịu già luôn, còn trẻ măng!".

Phong cách chụp hình quen thuộc ở studio cách đây khoảng 30 năm mà nhiều khán giả khoe họ cũng có kiểu chụp hình y chang như thế - Ảnh: FBNV

Dưới cuộc trò chuyện nho nhỏ của Lý Hải - Thanh Thảo, khán giả rần rần bảo rằng "Idol của em luôn đẹp trai nha!".

Cuộc ngược dòng thời gian về quá khứ khiến nhiều khán giả cảm xúc, không chỉ kể về tình cảm của họ với Lý Hải - Thanh Thảo mà còn là những câu chuyện đầy thương nhớ về một thời trông cuối tuần đi coi đại nhạc hội hay sô tạp kỹ. Có bạn vui vẻ kể: "Chỉ có 15.000 đồng/vé mà được vô sân vận động coi cả một trời sao".

Chưa hết, khán giả còn "xúi" Lý Hải - Thanh Thảo làm lại một album remix, cover lại những ca khúc song ca gây bão của họ hồi xưa. Có người còn nhắn Lý Hải nếu có dự án điện ảnh mới nhớ mời Thanh Thảo.