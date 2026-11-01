Bên trong công viên Lê Thị Riêng hiện tại ra sao?

Hơn 4 tháng qua, một chiến dịch đặc biệt đang diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện nay diện mạo của công viên cũng có nhiều thay đổi. TP.HCM có kế hoạch cải tạo công viên thành nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hoàn thành vào dịp 27-7 năm sau - Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong đó, đáng chú ý là công trình cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) thành công viên tưởng niệm.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM, các sở, ngành, UBND phường Hòa Hưng và các đơn vị liên quan triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27-7-2027. Thông tin này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (người dân sống gần công viên) cho biết trước đây thường đến công viên tập thể dục, dạo mát. Từ khi biết nơi đây tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, bà có thêm thói quen ghé khu tưởng niệm thắp nén nhang tri ân.

"Tôi rất xúc động khi biết bao nhiêu chiến sĩ đã nằm lại dưới vùng đất này. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cải tạo công viên thành nơi tưởng niệm, để con cháu sau này đến đây hiểu được sự hy sinh của cha ông cho cuộc sống hòa bình hôm nay", bà Hạnh chia sẻ.

Hơn 4 tháng qua, từ những bức ảnh lịch sử, lời kể nhân chứng đến các cuộc khảo sát, tìm kiếm, từng dấu tích về những người chiến sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc dần được hé lộ. Những khoảng đất được đào mở cũng khiến diện mạo công viên phần nào thay đổi.

"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật/ Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật/ Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào".

Bốn câu thơ trong bài Tấc đất Thành Cổ của nhà thơ Phạm Đình Lân, viết về những người chiến sĩ nằm lại nơi Thành cổ Quảng Trị, nay cũng gợi nhiều xúc động khi nhìn những khoảng đất đang được đào tìm giữa công viên Lê Thị Riêng.

Bởi dưới lớp đất nơi đây là biết bao người chiến sĩ đã ngã xuống trong những năm tháng chiến tranh. Sau gần 60 năm, từng phần hài cốt, từng di vật được nâng niu đưa lên khỏi lòng đất, được ôm trọn bởi lá Quốc kỳ và lòng tri ân biết ơn sâu sắc của nhân dân.

Từ một không gian xanh quen thuộc với những buổi dạo chơi, tập thể dục, công viên Lê Thị Riêng nay còn là nơi người dân tìm đến thắp nén nhang, tưởng nhớ những người đã hy sinh cho hòa bình hôm nay.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 31-10 các lực lượng đã tìm thấy thêm 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 31-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Toàn cảnh công viên Lê Thị Riêng sau 4 tháng:

Công viên Lê Thị Riêng rộng khoảng 9ha, nằm giữa các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Trước năm 1975, khu đất này thuộc nghĩa địa Đô Thành, còn được gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Sau quá trình giải tỏa, chỉnh trang đô thị, ngày 19-3-1988, công viên văn hóa Lê Thị Riêng chính thức khánh thành, trở thành một trong những không gian xanh quen thuộc của người dân thành phố - Ảnh: THUẬN VĂN

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, công viên có nhiều khu chức năng, từ bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà truyền thống, khu nhà bia tưởng niệm liệt sĩ quận 10 cũ, bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu đến khu vui chơi, khu ẩm thực, hồ nước nhân tạo và các lối đi bộ dưới bóng cây. Mỗi khu vực mang một nét riêng, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa lưu giữ những câu chuyện lịch sử - Đồ họa: TRÍ ĐỨC

Nằm ở lối vào chính của công viên, nhà truyền thống quận 10 cũ là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng. Hiện nay, khu vực này được trưng dụng làm nhà tưởng niệm, nơi quàn hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: THUẬN VĂN

Khu nhà bia ghi danh quận 10 cũ - công trình ghi nhớ những người con của vùng đất này đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bia tưởng niệm anh hùng Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu cùng các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 10 cũ lập. Trước đây, bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu được đặt bên trái nhà truyền thống quận 10 cũ. Tuy nhiên, do vị trí này nằm trong khu vực mộ tập thể thuộc khu A, cơ quan chức năng đã di dời bia tưởng niệm đến vị trí mới, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Công viên cũng là nơi từng tìm thấy hài cốt cố Tổng Bí thư Trần Phú vào đầu năm 1999 và anh hùng Lý Tự Trọng vào ngày 26-4-2011. Đây cũng là nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ của nhiều nhà cách mạng nổi tiếng như Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo... Năm 2005, bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú được khánh thành trong khuôn viên công viên - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thời điểm đầu, cơ quan chức năng xác định có 3 địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Ngày 23-6-2026, TP.HCM chính thức triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đến ngày 6-7, 5 bộ hài cốt đầu tiên được phát hiện. Trong ảnh là một phần vị trí tìm kiếm khu A - nơi tìm thấy những hài cốt liệt sĩ đầu tiên, nằm ở phía đông nhà truyền thống quận 10 cũ. Diện tích ước tính của khu vực này khoảng 800m² - Ảnh: THUẬN VĂN



Ngày 24-7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm một vị trí mới có mộ chôn liệt sĩ quanh khu vực đồi nhân tạo tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực này. Nơi đây có vị trí tương đồng với khu B (gần quán cà phê Sân Chim) được cơ quan chức năng xác định ban đầu với diện tích khoảng 1.200m² - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Sau hơn bốn tháng, nhiều khoảng đất, gò đồi và khu vực cây xanh đã được mở rộng, đào tìm, làm thay đổi một phần cảnh quan vốn quen thuộc của công viên. Trong ảnh là đối chiếu quy mô của khu B thời điểm vừa mở rộng tìm kiếm với hiện trạng ngày 31-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC - THUẬN VĂN

Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phải đào xới, xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày. Một phần lượng đất đào lên được tập kết tại khu vực hồ nhân tạo phía sau nhà truyền thống trong công viên Lê Thị Riêng, đến nay đã lấp kín một phần diện tích mặt hồ - Ảnh: THUẬN VĂN

Ngày 14-10 vừa qua, TP.HCM đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Hành trình tìm kiếm sau lễ tiễn đưa ấy hiện vẫn được các lực lượng tiếp tục - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 31-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 879 hài cốt liệt sĩ tại công viên, trong đó 333 bộ có di vật đi kèm. Có 846 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể - Ảnh: TRÍ ĐỨC