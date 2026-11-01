Bên trong công viên Lê Thị Riêng hiện tại ra sao?

TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước ngày 27-7-2027. Tuổi Trẻ ghi nhận toàn cảnh hình ảnh công viên Lê Thị Riêng sau 4 tháng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong đó, đáng chú ý là công trình cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) thành công viên tưởng niệm.
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM, các sở, ngành, UBND phường Hòa Hưng và các đơn vị liên quan triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27-7-2027. Thông tin này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thành phố.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (người dân sống gần công viên) cho biết trước đây thường đến công viên tập thể dục, dạo mát. Từ khi biết nơi đây tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, bà có thêm thói quen ghé khu tưởng niệm thắp nén nhang tri ân.
"Tôi rất xúc động khi biết bao nhiêu chiến sĩ đã nằm lại dưới vùng đất này. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cải tạo công viên thành nơi tưởng niệm, để con cháu sau này đến đây hiểu được sự hy sinh của cha ông cho cuộc sống hòa bình hôm nay", bà Hạnh chia sẻ.
Hơn 4 tháng qua, từ những bức ảnh lịch sử, lời kể nhân chứng đến các cuộc khảo sát, tìm kiếm, từng dấu tích về những người chiến sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc dần được hé lộ. Những khoảng đất được đào mở cũng khiến diện mạo công viên phần nào thay đổi.
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật/ Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật/ Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào".
Bốn câu thơ trong bài Tấc đất Thành Cổ của nhà thơ Phạm Đình Lân, viết về những người chiến sĩ nằm lại nơi Thành cổ Quảng Trị, nay cũng gợi nhiều xúc động khi nhìn những khoảng đất đang được đào tìm giữa công viên Lê Thị Riêng.
Bởi dưới lớp đất nơi đây là biết bao người chiến sĩ đã ngã xuống trong những năm tháng chiến tranh. Sau gần 60 năm, từng phần hài cốt, từng di vật được nâng niu đưa lên khỏi lòng đất, được ôm trọn bởi lá Quốc kỳ và lòng tri ân biết ơn sâu sắc của nhân dân.
Từ một không gian xanh quen thuộc với những buổi dạo chơi, tập thể dục, công viên Lê Thị Riêng nay còn là nơi người dân tìm đến thắp nén nhang, tưởng nhớ những người đã hy sinh cho hòa bình hôm nay.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 31-10 các lực lượng đã tìm thấy thêm 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.
Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 31-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.
Toàn cảnh công viên Lê Thị Riêng sau 4 tháng:
Sau hơn bốn tháng, nhiều khoảng đất, gò đồi và khu vực cây xanh đã được mở rộng, đào tìm, làm thay đổi một phần cảnh quan vốn quen thuộc của công viên. Trong ảnh là đối chiếu quy mô của khu B thời điểm vừa mở rộng tìm kiếm với hiện trạng ngày 31-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC - THUẬN VĂN
Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phải đào xới, xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày. Một phần lượng đất đào lên được tập kết tại khu vực hồ nhân tạo phía sau nhà truyền thống trong công viên Lê Thị Riêng, đến nay đã lấp kín một phần diện tích mặt hồ - Ảnh: THUẬN VĂN
Cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành.
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