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Nghệ sĩ hiến kế để công viên Lê Thị Riêng thành điểm hẹn tri ân

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại và MC Vũ Mạnh Cường đề xuất ý tưởng để công viên Lê Thị Riêng trở thành không gian tưởng niệm trang nghiêm, điểm hẹn nghệ thuật tri ân và nơi thế hệ trẻ chạm vào lịch sử.

Nghệ sĩ hiến kế biến công viên Lê Thị Riêng thành điểm hẹn tri ân - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ dành phút mặc niệm cho các anh hùng liệt sĩ trong chương trình nghệ thuật Khúc tri ân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại và MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ ý tưởng, kỳ vọng về một không gian tri ân giàu cảm xúc tại công viên Lê Thị Riêng

Cả ba mong nơi đây không chỉ là nơi tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ mà còn là điểm hẹn nghệ thuật, không gian giáo dục lịch sử.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Điểm hẹn nghệ thuật tri ân

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng kỳ vọng công viên Lê Thị Riêng sau chỉnh trang có diện mạo mới, nhằm tưởng nhớ những người có công, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là nét đẹp của một thành phố, luôn trân trọng và biết ơn những anh hùng liệt sĩ.

"Mỗi lần ghé công viên Lê Thị Riêng, tôi nhớ những lần được tận mắt chứng kiến lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; mỗi kỷ vật được tìm thấy như gợi lên một câu chuyện xúc động", anh nói.

Nguyễn Phi Hùng tin rằng với tâm huyết và sáng tạo, công viên Lê Thị Riêng sẽ có diện mạo mới hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc, vừa gợi nhắc lòng biết ơn, vừa góp phần làm đẹp cảnh quan thành phố.

Anh mong công viên Lê Thị Riêng có thể trở thành địa chỉ thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật tri ân, giáo dục truyền thống. Không gian công viên với cảnh quan, kiến trúc đẹp cũng có thể trở thành nơi người dân tham quan, thưởng ngoạn, thêm yêu thành phố.

Nghệ sĩ hiến kế biến công viên Lê Thị Riêng thành điểm hẹn tri ân - Ảnh 2.

Nguyễn Phi Hùng kỳ vọng công viên Lê Thị Riêng có những hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ca sĩ Quốc Đại: Công viên không chỉ là nơi tưởng nhớ

Ca sĩ Quốc Đại góp giọng trong chương trình nghệ thuật Khúc tri ân trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Anh cho biết rất xúc động và tự hào khi hát trong đêm nhạc này. “Không chỉ khi đứng trên sân khấu biểu diễn, ngay cả lúc đứng dưới xem các nghệ sĩ khác trình diễn, tôi cũng không kìm được nước mắt”, Quốc Đại chia sẻ.

Nghệ sĩ hiến kế biến công viên Lê Thị Riêng thành điểm hẹn tri ân - Ảnh 3.

Quốc Đại mong muốn không gian tưởng niệm được thiết kế gần gũi - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Quốc Đại kể tiết mục Màu hoa đỏ khiến anh cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước đấu tranh giành độc lập. Anh nói: “Tôi cảm nhận được nỗi đau mất mát, nhưng trên tất cả là niềm tự hào và lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh. Đó là những giọt nước mắt có cả nỗi đau lẫn niềm tự hào.

Khi công viên Lê Thị Riêng trở thành không gian tưởng niệm, người dân có thể đến thắp nén nhang, bày tỏ lòng biết ơn.

Đây không chỉ là nơi để tưởng nhớ, tri ân mà còn nhắc nhở mỗi người phải sống xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Tôi hy vọng không gian tưởng niệm sẽ không có những hình ảnh quá nặng nề, mà gợi lên sự biết ơn, tình yêu thương và niềm tự hào”.

MC Vũ Mạnh Cường: Đến công viên chạm vào lịch sử

MC Vũ Mạnh Cường cho biết cổ họng anh nghẹn đắng lại, lồng ngực thắt nghẹn khi đứng cạnh hàng trăm quách gỗ phủ cờ Tổ quốc dẫn chương trình.

Anh bày tỏ: “Suốt mười mấy năm cầm micro, chưa bao giờ Cường phải đấu tranh dữ dội với chính mình: một nửa tâm can muốn òa khóc như con cháu trong nhà trước giờ tiễn biệt người thân, nhưng lý trí người dẫn chương trình buộc mình phải ghìm từng giọt nước mắt vào trong. Cường phải nén nỗi đau để giọng nói cất lên vẫn tròn vành, ấm áp và trọn vẹn sự trang nghiêm cho giờ phút tiễn đưa. Đó là một phút thiêng liêng và run rẩy mà cả đời làm nghề Cường sẽ không bao giờ quên được”.

Mạnh Cường mong công viên sẽ giao hòa trọn vẹn giữa "lắng đọng tri ân" và "nhịp thở sự sống".

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Anh đề xuất: “Khu vực trung tâm trang nghiêm, tĩnh tại: Nơi đặt văn bia, tượng đài tưởng niệm và quảng trường nước tĩnh lặng. Người dân, du khách đến đây có thể thắp một nén nhang, dành một phút mặc niệm để lòng mình lắng lại giữa bộn bề.

Không gian lịch sử mở và tương tác: Thay vì khu tưởng niệm bao kín mít, hãy thiết kế các cụm sắp đặt ngoài trời hoặc ứng dụng công nghệ quét mã, màn hình tương tác. Các bạn trẻ chỉ cần chạm vào là chạm vào lịch sử chân thực, không giáo điều.

Vành đai xanh phục vụ đời sống người dân: Những tán cây cổ thụ rợp bóng mát, lối đi bộ cho các cụ già tập dưỡng sinh, góc ghế đá cho người trẻ đọc sách, và cả tiếng cười đùa của trẻ thơ. Sự sinh sôi nảy nở của đời thường diễn ra ngay trên mảnh đất từng bom đạn chính là câu trả lời đẹp nhất cho sự hy sinh của cha anh: Các anh nằm xuống để trên mặt đất này, cuộc sống mãi mãi xanh tươi”.

Lịch sử nếu chỉ dừng lại ở những con số, ngày tháng khô khan trên trang giấy thì rất khó làm rung động trái tim người trẻ. Nhưng nghệ thuật có một sức mạnh diệu kỳ: nó đánh thức trắc ẩn và tình người.
MC Vũ Mạnh Cường
Nghệ sĩ hiến kế biến công viên Lê Thị Riêng thành điểm hẹn tri ân - Ảnh 4.

MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi dẫn chương trình ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NVCC

Theo anh, mỗi câu hát, vần thơ tại công viên Lê Thị Riêng như một nén tâm nhang sống động, giúp thế hệ trẻ nhận ra: Yêu nước không phải điều gì trừu tượng, mà là sự xúc động trước một mảnh đời, một sự hy sinh cụ thể của thế hệ đi trước vì sự bình yên của ngày hôm nay.

Vũ Mạnh Cường nhắn nhủ: "Hãy đến đây không chỉ để cúi đầu tưởng nhớ, mà để biết mình cần phải sống như thế nào cho xứng đáng. Sự tri ân lớn nhất của người trẻ hôm nay không nằm ở những lời hoa mỹ, mà nằm ở hành động: sống tử tế, sống có trách nhiệm”. 

Nghệ sĩ hiến kế biến công viên Lê Thị Riêng thành điểm hẹn tri ân - Ảnh 3.Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng sẽ kể những câu chuyện xúc động cho hậu thế

Từng là người lính, họa sĩ Lê Sa Long mong muốn công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng không chỉ có tượng đài, hiện vật mà còn tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ qua tranh, hình ảnh và những câu chuyện xúc động.

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