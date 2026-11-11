Tuổi Trẻ ra mắt App phiên bản mới: Trải nghiệm tin tức theo cách của bạn

Ứng dụng Báo điện tử Tuổi Trẻ mới mang đến nhiều trải nghiệm mới hấp dẫn cho bạn đọc - Ảnh: TẤN ĐẠT

Trong nhịp sống ngày càng bận rộn, nhu cầu tiếp nhận thông tin của người đọc cũng thay đổi. Không chỉ muốn cập nhật tin tức nhanh chóng, người dùng còn mong muốn nội dung phù hợp với sở thích, dễ tiếp cận và có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống, từ những phút nghỉ ngơi, lúc di chuyển đến khi đang làm việc.

Thấu hiểu nhu cầu của bạn đọc, Báo điện tử Tuổi Trẻ ra mắt phiên bản ứng dụng mới với nhiều cải tiến về trải nghiệm đọc, nghe và xem tin tức. Không đơn thuần là nơi cập nhật thông tin, ứng dụng hướng đến trở thành người bạn đồng hành trong đời sống hằng ngày, giúp mỗi người chủ động lựa chọn nội dung và cách tiếp nhận tin tức phù hợp với mình.

Mạch tin riêng, cập nhật những điều bạn quan tâm

Mạch tin được cá nhân hóa theo sở thích và chủ đề người đọc quan tâm - Ảnh: PHAN HẢI ĐĂNG

Một trong những điểm mới đáng chú ý của ứng dụng là tính năng cá nhân hóa mạch tin theo sở thích. Thay vì tiếp nhận nội dung theo một dòng tin chung, người dùng có thể lựa chọn những chủ đề mình quan tâm để ứng dụng ưu tiên hiển thị các tin tức phù hợp.

Từ thời sự, kinh doanh, công nghệ, thể thao đến văn hóa, giải trí và đời sống, mạch tin được thiết kế nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những thông tin mình muốn theo dõi. Trải nghiệm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm, mà còn tạo nên một không gian đọc báo gần gũi với nhu cầu của từng người.

Nhận thông báo nhanh về những tin tức thuộc chủ đề yêu thích - Ảnh: TẤN ĐẠT

Bên cạnh đó, tính năng thông báo tin tức theo chủ đề yêu thích giúp người dùng chủ động cập nhật những thông tin mới đáng chú ý. Khi có tin tức thuộc lĩnh vực đã lựa chọn, ứng dụng có thể gửi thông báo để người đọc không bỏ lỡ những diễn biến quan trọng.

Đặc biệt, tính năng tin tức theo địa phương cho phép người dùng theo dõi thông tin gắn với tỉnh, thành mình quan tâm. Từ những vấn đề dân sinh, giao thông, đời sống đến các sự kiện nổi bật tại địa phương, nội dung được đưa đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người đọc.

Nhờ đó, ứng dụng không chỉ giúp người dùng theo dõi những sự kiện lớn, mà còn kết nối với những câu chuyện diễn ra ngay trong cộng đồng, nơi họ sinh sống và làm việc.

Kết hợp đọc báo, nghe audio và xem video trong cùng một ứng dụng - Ảnh: TẤN ĐẠT

Đọc báo linh hoạt hơn với audio và trợ lý AI

Điều khiển và tương tác với podcast bằng giọng nói thông qua trợ lý AI - Ảnh: TẤN ĐẠT

Không phải lúc nào người dùng cũng có thời gian ngồi đọc một bài báo. Hiểu điều đó, ứng dụng Báo điện tử Tuổi Trẻ mới bổ sung tính năng tóm tắt bài viết và nghe báo nói, giúp người đọc tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Với tính năng tóm tắt, những nội dung quan trọng của bài viết được cô đọng, hỗ trợ người dùng nắm bắt thông tin chính trong thời gian ngắn. Đây là lựa chọn phù hợp khi cần cập nhật nhanh nhiều tin tức hoặc muốn tìm hiểu sơ bộ một vấn đề trước khi đọc toàn bộ bài viết.

Trong khi đó, tính năng nghe báo nói mang đến một cách tiếp nhận thông tin khác. Người dùng có thể nghe nội dung bài viết thay vì đọc trực tiếp trên màn hình, phù hợp với những khoảng thời gian như nghỉ ngơi, di chuyển hoặc khi muốn giảm thời gian nhìn vào điện thoại.

Trải nghiệm nghe còn được mở rộng với miniplayer audio. Trình phát âm thanh thu gọn giúp người dùng tiếp tục nghe nội dung trong khi sử dụng các tính năng khác trên ứng dụng, không cần phải liên tục quay lại màn hình phát audio.

Tính năng nghe báo nói và miniplayer giúp bạn đọc dễ dàng sử dụng - Ảnh: PHAN HẢI ĐĂNG

Đáng chú ý, khu vực Podcast được tích hợp trợ lý AI hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để tương tác với nội dung podcast, giúp việc tìm kiếm và sử dụng các chương trình audio trở nên thuận tiện hơn.

Sự kết hợp giữa nghe báo nói, miniplayer và trợ lý AI mở ra trải nghiệm tiếp nhận tin tức linh hoạt, phù hợp với thói quen sử dụng thiết bị di động ngày càng đa dạng.

Khám phá tin tức qua video dọc

Khám phá tin tức thú vị qua video dọc - Ảnh: TẤN ĐẠT

Bên cạnh trải nghiệm đọc và nghe, ứng dụng mới còn mang đến không gian video dọc đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh của người dùng hiện đại.

Được phát triển riêng cho mục video, tính năng giúp người dùng khám phá các nội dung thời sự, chính sách, giải thích, cảnh báo và khám phá thông qua những video trực quan, dễ tiếp cận.

Thay vì phải đọc những bài viết dài, người dùng có thể nhanh chóng theo dõi các video để nắm bắt thông tin, tìm hiểu những vấn đề đang được quan tâm hoặc khám phá các câu chuyện mới trong đời sống.

Định dạng video dọc mang đến trải nghiệm gần gũi với thói quen sử dụng điện thoại, giúp việc xem tin tức trở nên tự nhiên và thuận tiện hơn. Người dùng có thể liên tục khám phá những nội dung mới trong một không gian video được thiết kế riêng trên ứng dụng.

Hình thức video này góp phần mở rộng cách kể chuyện báo chí trên nền tảng số, kết hợp thông tin, hình ảnh và cách thể hiện ngắn gọn để đưa những vấn đề đáng chú ý đến gần hơn với độc giả.

Một ứng dụng, nhiều cách tiếp cận tin tức

Cập nhật tin tức theo tỉnh, thành phố và khu vực người dùng lựa chọn - Ảnh: TẤN ĐẠT

Với phiên bản mới, Báo điện tử Tuổi Trẻ hướng đến việc xây dựng trải nghiệm tin tức đa dạng, nơi người dùng có thể đọc, nghe, xem và tương tác theo nhu cầu của mình.

Từ mạch tin cá nhân hóa, thông báo theo chủ đề yêu thích, tin tức địa phương đến tóm tắt bài viết, nghe báo nói, miniplayer audio, trợ lý AI và video dọc, các tính năng được phát triển nhằm giúp việc cập nhật thông tin trở nên chủ động và thuận tiện hơn.

Dù đang muốn theo dõi một vấn đề thời sự, cập nhật tin tức tại địa phương, nghe podcast trong lúc di chuyển hay khám phá những video ngắn, người dùng đều có thể tìm thấy cách tiếp cận phù hợp ngay trên ứng dụng.

Ứng dụng Báo điện tử Tuổi Trẻ phiên bản mới không chỉ đổi mới cách đọc báo, mà còn mở rộng cách người dùng kết nối với tin tức. Với định hướng cá nhân hóa, đa phương tiện và ứng dụng công nghệ AI, ứng dụng mang đến trải nghiệm cập nhật thông tin linh hoạt hơn, giúp mỗi người chủ động lựa chọn nội dung và tận hưởng tin tức theo cách riêng của mình.