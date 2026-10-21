Tuổi Trẻ ra mắt giao diện Podcast mới: Trải nghiệm nghe hiện đại, nội dung phong phú

Giao diện trang chủ Podcast với thiết kế mới

Giao diện Podcast mới được thiết kế theo hướng trực quan, hiện đại, giúp độc giả dễ dàng khám phá các chương trình âm thanh, tìm kiếm chủ đề yêu thích và tận hưởng trải nghiệm nghe liền mạch trên Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Trong nhịp sống ngày càng bận rộn, Podcast trở thành một lựa chọn quen thuộc để cập nhật thông tin, khám phá kiến thức và tìm kiếm những phút giây thư giãn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận nội dung bằng âm thanh, Podcast còn mở ra cách tiếp cận thông tin linh hoạt, giúp người nghe chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với thời gian và sở thích của mình.

Nhằm nâng cao trải nghiệm đó, Báo điện tử Tuổi Trẻ giới thiệu giao diện Podcast mới với diện mạo hiện đại, bố cục rõ ràng và hệ thống nội dung được tổ chức trực quan hơn. Thiết kế mới hướng đến việc rút ngắn hành trình khám phá, để độc giả dễ dàng tìm thấy chương trình muốn nghe ngay từ lần truy cập đầu tiên.

Không gian Podcast trực quan, dễ khám phá

Điểm nhấn của giao diện mới là cách tổ chức nội dung theo từng cụm chủ đề, kết hợp hình ảnh đại diện sinh động và bố cục hiển thị đa dạng.

Từ những chương trình nổi bật đến các danh mục chuyên biệt, nội dung được sắp xếp thành từng khu vực riêng, giúp người nghe nhanh chóng nhận diện chủ đề và lựa chọn chương trình phù hợp.

Cụm nội dung được cá nhân hóa theo thói quen của bạn đọc

Các chuyên mục được hiển thị với các bố cục đa dạng

Các chuyên mục được hiển thị với các bố cục đa dạng

Thay vì phải tìm kiếm qua nhiều lớp danh mục, độc giả có thể khám phá Podcast ngay trên trang chủ thông qua các cụm nội dung được thiết kế nổi bật. Hình ảnh đại diện được đầu tư đồng bộ, tạo nên diện mạo nhất quán, đồng thời giúp mỗi chương trình mang dấu ấn riêng.

Giao diện mới cũng mở rộng không gian giới thiệu các nội dung âm thanh thuộc nhiều lĩnh vực, từ thời sự, đời sống, văn hóa đến giải trí và âm nhạc. Qua đó, trang Podcast không chỉ là nơi nghe nội dung mà còn trở thành điểm đến để độc giả khám phá những câu chuyện, góc nhìn và trải nghiệm mới.

Đa dạng nội dung, đáp ứng nhiều nhu cầu nghe

Từ những câu chuyện bí ẩn, hồ sơ vụ án đến các chương trình chia sẻ, công nghệ và điểm tin, hệ thống Podcast của Báo điện tử Tuổi Trẻ hướng đến nhiều nhóm độc giả với những mối quan tâm khác nhau.

Bên cạnh các chương trình cung cấp thông tin và kiến thức, không gian Podcast còn dành chỗ cho những nội dung âm nhạc phục vụ nhu cầu thư giãn. Các bộ sưu tập nhạc được phân chia theo chủ đề, mang đến thêm lựa chọn cho những thời điểm khác nhau trong ngày, từ lúc làm việc, nghỉ ngơi đến khi di chuyển.

Cách trình bày theo từng nhóm nội dung giúp độc giả dễ dàng chuyển từ nhu cầu cập nhật tin tức sang giải trí, hoặc tìm kiếm một chương trình mới dựa trên sở thích cá nhân. Sự đa dạng này góp phần mở rộng trải nghiệm tiếp nhận nội dung trên nền tảng báo chí số.

Làm mới trải nghiệm, kết nối độc giả với nội dung âm thanh

Không chỉ thay đổi về hình thức, giao diện Podcast mới còn thể hiện định hướng xây dựng một không gian nội dung âm thanh thân thiện, dễ tiếp cận và thuận tiện cho việc khám phá. Bố cục được phân chia mạch lạc, hình ảnh được sử dụng có chủ đích, giúp độc giả tập trung hơn vào các chương trình và chủ đề quan tâm.

Việc làm mới giao diện cũng là bước tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số của Báo điện tử Tuổi Trẻ, nơi độc giả có thể tiếp cận thông tin qua nhiều hình thức khác nhau, từ bài viết, hình ảnh, video đến âm thanh.

Với diện mạo mới cùng hệ thống nội dung đa dạng, trang Podcast kỳ vọng mang đến trải nghiệm nghe gần gũi và thuận tiện hơn, đồng thời tạo thêm không gian để những câu chuyện hay, thông tin hữu ích và chương trình âm thanh chất lượng đến gần hơn với độc giả.

Khám phá giao diện Podcast mới trên Báo điện tử Tuổi Trẻ và tìm cho mình những chương trình phù hợp với sở thích, nhịp sống mỗi ngày.

Chi tiết bài với danh sách phát được phát liên tục

Chuyên mục Nghe nhạc: Khám phá thế giới giai điệu đa sắc màu

Không chỉ dừng lại ở các chương trình Podcast, Báo điện tử Tuổi Trẻ còn mang đến chuyên mục Nghe nhạc. Từ những giai điệu không lời du dương, âm nhạc thư giãn đến các bản nhạc mang màu sắc vui tươi, hoài niệm hay hào hùng, mỗi tuyển tập mở ra một không gian cảm xúc riêng, phù hợp với nhiều tâm trạng và khoảnh khắc trong ngày.

Với cách phân chia playlist theo chủ đề, độc giả có thể dễ dàng lựa chọn âm nhạc để tập trung làm việc, đọc sách, nghỉ ngơi hoặc thưởng thức trong những chuyến đi. Sự kết hợp giữa công nghệ AI và trải nghiệm âm nhạc mở ra cách tiếp cận sáng tạo, mang đến những giai điệu mới mẻ và thêm lựa chọn giải trí cho độc giả trên nền tảng số.

Nghe nhạc được chia thành nhiều thể loại cùng với tính năng miniplayer