Từ TP.HCM đến Nagasaki: 61 câu chuyện về khát vọng hòa bình

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm tại Tòa thị chính thành phố Nagasaki - Ảnh: BTC

Ngày 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản kéo dài bốn ngày. Ngày 12-11, đoàn Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam lên đường đến Tokyo để mở rộng quan hệ quốc tế, kết nối các tổ chức hữu nghị, nghiên cứu và hoạt động vì hòa bình.

Sau đó, đoàn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM cũng đến Nagasaki tổ chức triển lãm lưu động từ ngày 12 đến 18-11, tại Tòa thị chính thành phố Nagasaki.

Sinh viên TP.HCM kể khát vọng hòa bình

Triển lãm có chủ đề Poster cổ động hòa bình của sinh viên TP.HCM, giới thiệu ấn phẩm Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt - Nhật với sự phối hợp của Hội hữu nghị Việt Nam - Nagasaki (Nhật Bản).

Lễ khai mạc diễn ra chiều 14-11 (giờ địa phương). Tham dự có: Chủ tịch Hội hữu nghị Nagaski - Việt Nam Tomioka Tsutomu, Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shirō, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương, Phó chủ tịch Đoàn nghị sĩ tỉnh Nagasaki Go Manami, Phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Đinh Ngọc Hằng…

Triển lãm giới thiệu 61 poster cổ động hòa bình của sinh viên TP.HCM và ấn phẩm về phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam giai đoạn 1954-1975.

Trong đó, poster cổ động hòa bình của sinh viên TP.HCM thuộc chương trình giao lưu Hòa bình - Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Nagasaki tháng 11-2026.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh từng tổ chức cuộc thi sáng tác poster Khát vọng hòa bình vào năm 2013 và năm 2017. Các tác giả là sinh viên của 8 trường đại học, cao đẳng.

Các poster được sắp xếp theo bốn chủ đề: Nỗi đau chiến tranh, Tinh thần đấu tranh của người Việt Nam, Mong ước hòa bình cho người Việt Nam và Hòa bình cho thế giới.

Các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản tham dự triển lãm - Ảnh: BTC

Bìa ấn phẩm Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt - Nhật - Ảnh: BTC

Ấn phẩm Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt - Nhật do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với khoa lịch sử Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện.

Cuốn sách tập hợp các tư liệu, hình ảnh giới thiệu về phong trào hòa bình và phản chiến của nhân dân Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). Cuốn sách cũng đề cập đến mối quan hệ lịch sử, văn hóa gần gũi giữa hai dân tộc.

Ấn phẩm gửi gắm thông điệp tình yêu hòa bình thuộc về lương tri chung của nhân loại. Những ký ức ấy cũng là nền tảng cho quan hệ tin cậy, hữu nghị giữa hai dân tộc hôm nay.

Đặc biệt, sự kiện này được tổ chức tại Nagasaki - nơi từng chịu thảm họa bom nguyên tử, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa khát vọng hòa bình của thế hệ trẻ, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Một số hình ảnh tại triển lãm - Ảnh: BTC

Cùng vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật

Bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka - cho biết Việt Nam và Nagasaki có mối lương duyên đặc biệt từ hơn 400 năm trước, khởi nguồn từ những chuyến giao thương đường biển và câu chuyện tình giữa thương nhân Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa (Anio). Mối lương duyên ấy tiếp tục được vun đắp qua nhiều thế hệ, trở thành nền tảng quý báu cho quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày nay.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu khai mạc - Ảnh: BTC



"Việt Nam và Nhật Bản đều từng trải qua những mất mát, đau thương do chiến tranh, vì vậy càng thấu hiểu giá trị của hòa bình. Chúng tôi luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Nhật Bản đối với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, đặc biệt thông qua các phong trào hòa bình và phản đối chiến tranh", bà Trịnh Thị Mai Phương chia sẻ.

Phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Đinh Ngọc Hằng bày tỏ: “Với chúng tôi, hai đơn vị tổ chức cũng là những nhịp cầu. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh lưu giữ và giới thiệu ký ức lịch sử, đưa tiếng nói vì hòa bình của người trẻ đến với công chúng. Hội hữu nghị Việt Nam - Nagasaki kết nối những người bạn Nhật Bản với Việt Nam, tạo cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu lẫn nhau.

Triển lãm và hoạt động giới thiệu sách hôm nay là cách để hai đơn vị thực hiện vai trò đưa những câu chuyện từ TP.HCM đến Nagasaki, giúp công chúng hiểu thêm về nhau và tiếp nối tình hữu nghị bằng sự chia sẻ giữa con người với con người. Chúng tôi mong những nhịp cầu này sẽ tiếp tục được gìn giữ qua các hoạt động hợp tác trong thời gian tới”.

“Mỗi poster đều khắc họa sống động chặng đường nhân dân Việt Nam đã trải qua, khát vọng mãnh liệt về nền hòa bình vô giá, cùng niềm hy vọng hướng tới tương lai. Chúng ta một lần nữa cảm nhận sâu sắc giá trị thiêng liêng của hòa bình, đồng thời nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc vượt qua mọi biên giới để kết nối trái tim, cùng nhau xây dựng hòa bình”, ông Tokunaga Tatsuya - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nagasaki, nhận xét.

Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shirō chia sẻ tại triển lãm - Ảnh: BTC

Thị trưởng thành phố Nagasaki Suzuki Shirō cho biết: “TP.HCM là thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập tổ chức Thị trưởng vì hòa bình, nơi tôi đang giữ cương vị phó chủ tịch. Điều đó cũng cho thấy các tác phẩm này chứa đựng khát vọng hòa bình mãnh liệt của một dân tộc đã từng đi qua chiến tranh.

Tại Đà Nẵng và Tam Kỳ, những cây con của cây long não Nagasaki từng sống sót sau bom nguyên tử được trồng và đang phát triển xanh tốt. Tôi vui mừng khi cây long não, biểu tượng của hòa bình và sự hồi sinh, đang bén rễ vững chắc trên đất nước Việt Nam”.

Ông Tsutomu Tomioka, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nagasaki, chia sẻ: “Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ và đồng hành này. Thông qua triển lãm, chúng tôi hy vọng tình hữu nghị và mối liên kết vì hòa bình giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền chặt hơn nữa”.

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Nagasaki (Nhật Bản) đã phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp tổ chức chương trình, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phó chủ tịch Đoàn nghị sĩ tỉnh Nagasaki Go Manami chia sẻ tại triển lãm - Ảnh: BTC

Thông tin về triển lãm poster Vì hòa bình Việt Nam - Ảnh: BTC

Theo bà Mai Phương, triển lãm diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11-11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, trong đó hai bên tiếp tục coi trọng tăng cường hợp tác văn hóa, địa phương và giao lưu nhân dân. “Trong tinh thần đó, tôi tin tưởng triển lãm hôm nay sẽ là một hoạt động thiết thực, góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác giữa hai nước, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Nagasaki”, bà Mai Phương nhấn mạnh.