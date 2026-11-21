Đại diện gia tộc cụ Phan Châu Trinh (bên phải) trao tặng tư liệu cho Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 21-11, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình hiến tặng.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc.

Tại buổi lễ, đại diện gia tộc cụ Phan Châu Trinh trao tặng 4.013 tệp hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ cho Bảo tàng Đà Nẵng.

Đây là nguồn tư liệu quý, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản về nhà yêu nước Phan Châu Trinh - chí sĩ tiêu biểu của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Cụ Phan là người đã dành trọn cuộc đời cho khát vọng canh tân đất nước, khai mở dân trí và đấu tranh vì sự tiến bộ của dân tộc.

Tư liệu về cụ Phan Châu Trinh được trưng bày - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngoài nguồn tư liệu của gia tộc cụ Phan Châu Trinh, Bảo tàng Đà Nẵng còn tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị khác liên quan đến lịch sử trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đại diện dòng tộc cụ Phan Châu Trinh mong muốn nguồn tư liệu này được lưu giữ và trao truyền những giá trị lịch sử cho các thế hệ sau. Đặc biệt là sau khi dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh (1926-2026).

Ngoài nguồn tư liệu của gia tộc cụ Phan Châu Trinh, Bảo tàng Đà Nẵng còn tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị khác liên quan đến các anh hùng liệt sĩ; câu chuyện lịch sử trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Đồng thời là các hiện vật, vật dụng gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt của cư dân xứ Quảng xưa, hiện vật dân tộc học của cộng đồng các dân tộc Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng…

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình trao tặng là nguồn tư liệu góp phần làm phong phú thêm kho di sản.

"Mỗi hiện vật được trao tặng, mỗi tư liệu được chia sẻ, mỗi câu chuyện được lưu giữ đều góp phần làm phong phú thêm ký ức về vùng đất và con người Đà Nẵng" - ông Thiện khẳng định.

Không gian Nghề di sản với hoạt động trải nghiệm được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Kết nối miền di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Lễ hiến tặng hiện vật là một trong những hoạt động của Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề "Kết nối miền Di sản", diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú. Đây là lần đầu tiên chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 được tổ chức, mang đến nhiều không gian giao lưu, khám phá và trải nghiệm văn hóa như: không gian Thanh âm di sản, Nghề di sản. Công chúng còn có dịp khám phá đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày; tham quan triển lãm Họa sắc Nam Ô... Đặc biệt, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng miễn phí vé tham quan tại cả ba cơ sở bảo tàng cho toàn bộ khách tham quan.

Tiếng trống Mê Linh về với An Giang trong Ngày Văn hóa Việt Nam Bà con An Giang sẽ có dịp được thưởng thức vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, trong các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào tối 23-11. NSND Thanh Ngân hóa thân thành Trưng Trắc.



