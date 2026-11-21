Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của người dân và du khách - Ảnh: NAM TRẦN

Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (từ ngày 21 đến 24-11) diễn ra sáng nay (21-11), tại sân khấu trước tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ. Tham dự sự kiện có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân TP Hà Nội, du khách.

Một Hà Nội đáng sống không chỉ có hạ tầng, kinh tế phát triển

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc, từ khi vua Lý Thái Tổ chọn đất Đại La định đô, mở ra hành trình lịch sử cho mảnh đất này, qua hơn một thiên niên kỷ, các thế hệ người Hà Nội đã bền bỉ gìn giữ, bồi đắp truyền thống yêu nước, hiếu học, trọng nghĩa tình, quý trọng tài năng; đồng thời rộng mở đón nhận tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

"Là Thủ đô của cả nước, Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong thời đại mới", lãnh đạo thành phố nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc

Ông Thắng cũng nhấn mạnh giữ gìn truyền thống không chỉ lưu giữ quá khứ; còn làm cho những giá trị văn hóa tiếp tục sống trong hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển tương lai.

Theo ông, "một Hà Nội đáng sống không chỉ có hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển, còn phải là nơi mỗi người dân được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn; được sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng những thành quả của phát triển".

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển, Hà Nội tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh.

Nhiều du khách nước ngoài đến Hà Nội du lịch và hòa vào không khí Ngày Văn hóa Việt Nam

Đi cùng đó, khơi dậy sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ sáng tạo và đông đảo Nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô. Bởi văn hóa chỉ thực sự có sức sống bền vững khi được nuôi dưỡng từ đời sống, được gìn giữ bằng tình yêu, được phát triển bằng sức sáng tạo và trở thành trách nhiệm tự giác của mỗi người.

"Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc", ông Thắng kết lại.

NSND Thu Hà, Trung Hiếu, Quang Thắng hòa vào không khí ngày hội

Khán giả nhận ra Thu Hà "Cành vàng lá ngọc" giữa đoàn người diễu hành

Hơn 3.000 người xuống phố, khoe di sản làng Hà Nội mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 do tổng đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng diễn ra trong khoảng 2 tiếng.

Trong đó tiết mục mở màn Trống hội Thăng Long mở ra cả một dòng chảy văn hóa Thăng Long ngàn năm đang chờ được đánh thức và trình hiện.

Một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của công chúng là màn diễu hành di sản hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường Hà Nội, giới thiệu loạt di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc qua các nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ và trò chơi dân gian, đồng thời giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề Hà Nội.

Rạng rỡ chào mừng ngày hội của toàn dân: Ngày Văn hóa Việt Nam

Không khí lúc sáng sớm tại Bờ Hồ

Chú ý có tiết mục Chiếu dời đô kết hợp ca khúc Thăng Long Việt Nam bay lên do NSƯT Lương Huy biểu diễn đưa khán giả về lại năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô, mở ra một tuyên ngôn về khát vọng phát triển, định hình bản sắc văn hóa Thăng Long văn hiến, hội tụ, cởi mở và trường tồn.

Từ sân khấu trước tượng đài vua Lý Thái Tổ đến các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhân dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu của Thăng Long - Hà Nội, chào đón các đoàn diễu hành và thưởng thức những màn trình diễn của chính các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Trong đó khán giả thích thú khi nhận ra nhiều nghệ sĩ quen như NSND Trung Hiếu, NSND Thu Hà, NSƯT Quang Thắng...

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường

NSND Lê Chức (trái) đọc lời bình lễ khai mạc

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Sau lễ khai mạc, nhân dân và du khách tiếp tục tham quan các không gian trưng bày, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Nhiều du khách nước ngoài check-in ngày hội

Có hơn 3.000 người tham gia diễu hành di sản

Công chúng được thưởng lãm loạt di sản văn hóa của Hà Nội

Các bạn trẻ thích thú check in với các tiết mục

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24 -11

Không khí rộn ràng, tươi vui tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng 21-11