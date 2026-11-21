Vở kịch lịch sử Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử của Nhà hát kịch Idecaf - Ảnh: LINH ĐOAN

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên 24-11, nhiều sân khấu cũng có các hoạt động thiết thực.

Sân khấu tăng suất diễn, ưu đãi giá vé rần rần

Sân khấu Trương Hùng Minh áp dụng ưu đãi dành cho tất cả vở diễn trong tháng 11, khán giả mua hai vé sẽ được tặng một vé. Tháng này, ông bầu Minh Nhí cũng lên lịch các vở kịch để phục vụ khán giả như Rằm tháng 7, Ngăn lạnh số 44…

Nhà hát kịch 5B giới thiệu các vở diễn Tiếng hát nửa đêm, Náo động rừng cổ tích, Biệt đội gà vịt, Ái tình ngoài hôn nhân, Ngôi nhà thiếu đàn bà… Tại đây, khán giả mua 2 vé sẽ được tặng một voucher đổi một vé. Voucher có thời hạn khoảng hai tháng, nên khán giả cứ thoải mái lựa chọn cho suất kịch ưu đãi kế tiếp.

Trong khi đó Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22 đến 29-11 giới thiệu Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Quân khu Nam Đồng, Tuổi thơ dữ dội và áp dụng giảm 20% giá vé.

Nhà hát kịch Việt Nam "chơi lớn" tặng luôn vé xem ba buổi diễn Mặt nạ người (ngày 21 và 25-11), Điều còn lại (ngày 24-11).

Tương tự, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng ưu đãi giảm 20% giá vé để khán giả thưởng thức ba chương trình xiếc là Sơn thần - Thủy quái, Lời của tre và Ước mơ xanh.

Hồn Trương Ba, da hàng thịt sẽ một lần nữa được kể trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dịp Ngày Văn hóa Việt Nam - Video: Nhà hát Tuổi Trẻ

Đoàn cải lương Tây Đô mời hai ngôi sao cải lương Quế Trân và Lê Tứ về Cần Thơ diễn vở Tiếng hò sông Hậu miễn phí phục vụ bà con. Ban đầu ban tổ chức dự tính chỉ làm một suất diễn, ai dè khán giả yêu cầu nhiều quá nên đã tăng lên hai suất, vào ngày 15 và 24-11.

Dù không thực hiện ưu đãi giá vé, nhưng một số đơn vị đã chọn lọc các chương trình, vở diễn đặc sắc thể hiện được nét đẹp văn hóa để trình làng với công chúng trong dịp này.

Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam dàn dựng chương trình Tam sắc: tiết mục tuồng Đào Tam Xuân đề cờ, chèo Thị Mầu lên chùa, cải lương Cố sầu (đêm 21-11); tuồng Đào Tam Xuân đề cờ, chèo Súy Vân giả dại và cải lương An Tư công chúa (đêm 24-11).

Nhà hát Kịch Idecaf diễn vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử tại Đại học Văn hóa vào ngày 25-11. Trước đó ngày 14-11, vở cũng được biểu diễn cho học sinh Trường Trần Văn Giàu xem.

Ngày 21-11, nhà hát diễn vở kịch Dưới bóng giai nhân được cảm tác từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Đoàn cải lương Tây Đô mời Quế Trân và Lê Tứ về Cần Thơ diễn vở Tiếng hò sông Hậu cho bà con - Ảnh: LINH ĐOAN

Có cả tuần phim, xem nhiều phim miễn phí

Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Chiếu phim quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương, các đơn vị sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần 8 và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tuần phim diễn ra từ ngày 18 đến hết 24-11 trên cả nước, với nhiều buổi chiếu miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho Tuổi Trẻ biết dịp này, khán giả sẽ có dịp thưởng thức các bộ phim do Nhà nước đặt hàng lẫn phim tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút khán giả khi ra rạp như Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu…

Ngày Văn hóa Việt Nam, xem miễn phí Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ngoài rạp - Ảnh: ĐPCC

Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, sẽ mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi. Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.

Ngoài ra, để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các đơn vị cũng có những chương trình khác nhau. Chẳng hạn Trung tâm Chiếu phim quốc gia "tung" chương trình "Bật mood giải trí, bung deal hết ý".

Trung tâm Chiếu phim quốc gia có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn mừng ngày 24-11 - Ảnh: BTC

Ông Vũ Đức Tùng - đại diện đơn vị - cho biết ngoài giảm giá bỏng, nước, ưu đãi vé gửi xe…, trung tâm còn đồng giá vé xem phim 50.000 đồng/vé 2D cho tất cả suất chiếu. Riêng ngày 24-11, vé xem phim chỉ còn 20.000 đồng với các suất trước 20h. Đồng thời chiếu miễn phí chùm phim hoạt hình Sự tích cây nêu, Người thầy của muôn đời, Phật Hoàng, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu…

Trong khi đó Viện Phim Việt Nam chiếu 3 phim miễn phí tại rạp Ngọc Khánh: Đêm hội Long Trì, Mùa len trâu và Trăng nơi đáy giếng.

NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - thông tin với Tuổi Trẻ dịp này, ngoài tổ chức chiếu 6 phim miễn phí, hãng cũng giới thiệu bộ phim kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp phát sóng đúng ngày 24-11.

Nghe chuyện tình son, tự viết thư tình, mặc áo dài, trải nghiệm chợ quê Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, ngày 18-11 sẽ khai mạc trưng bày Giữ trọn lòng son, giới thiệu sáu câu chuyện tình yêu cảm động của 6 cặp chiến sĩ cách mạng: Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Thị Ái, Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thị Quang Thái, Nguyễn Văn Mẫn - Mai Ngọc Thuyết, Nguyễn Văn Linh - Ngô Thị Huệ, Trường Chinh - Nguyễn Thị Minh. Những câu chuyện tình yêu cảm động được kể trên nền bài xẩm Giữ trọn lòng son được sáng tác riêng cho trưng bày, dựa trên nội dung sáu câu chuyện tình yêu này. Khách tham quan có thể khám phá những bức thư thông qua công nghệ tương tác NFC, đồng thời tự tay viết lời nhắn gửi tới những người thân yêu và treo lên "Cây thư tình"... Góc trưng bày tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Ảnh: BTC Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) - cho Tuổi Trẻ biết dịp này đơn vị phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về khoảng 60 công trình kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945. Cùng với đó, khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng các mô hình kiến trúc do một số trường giới thiệu, khám phá những ấn phẩm nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc Pháp do các chuyên gia trưng bày, giới thiệu; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với giới nghiên cứu, kiến trúc và quy hoạch đô thị. Hiện hai cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Pháp đang phối hợp đệ trình hồ sơ chung đề cử ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. Bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG Với Bảo tàng Áo dài ở TP.HCM, Giám đốc bảo tàng Huỳnh Ngọc Vân cho biết đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Ngày 21-11, bảo tàng đón khoảng 100 nhà nhiếp ảnh trong nước và quốc tế đến "săn ảnh"; ngày 23-11 tổ chức các trò chơi dân gian; ngày 24-11 tổ chức đón khách mặc áo dài chụp ảnh, trải nghiệm không gian chợ quê. "Bảo tàng cũng kết nối với các câu lạc bộ, nhóm nghệ thuật của Hội Nạn nhân chất độc da cam để trình diễn dân ca ba miền, hát quan họ, hát then, góp phần đưa di sản đến gần công chúng bằng những hình thức sinh động", bà thông tin.