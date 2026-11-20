Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên: Hơn 400 hoạt động, đi đâu, xem gì, nghe gì?
Năm 2026 là năm đầu diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam; có 406 hoạt động, chương trình diễn ra trên cả nước hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.
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Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11
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