Bạn trẻ hào hứng dạo phố, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của TP.HCM trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: NGỌC SANG

Tham gia chụp hình cho sự kiện tại phố đi bộ

Sáng sớm, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Nguyễn Thành Lộc (18 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) ngồi chờ ê kíp đến để cùng khảo sát bối cảnh sân khấu, phục vụ cho việc chụp ảnh sự kiện ngày 24-11, ngày Văn hóa Việt Nam.

Đó là chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp và pháo hoa nghệ thuật. Chương trình diễn ra tại sân khấu chính của phố đi bộ, kết nối truyền hình trực tiếp với các điểm cầu khác như Bình Dương, Vũng Tàu…

Đây là công việc làm thêm của chàng sinh viên năng động. Là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sài Gòn, Lộc cho biết bản thân mong chờ khi có dịp nghỉ lễ bốn ngày.

"Với tôi, đây là dịp nghỉ ngơi sau thời gian học tập, đồng thời cũng là ngày lễ quan trọng, ý nghĩa đối với người Việt Nam", anh Lộc chia sẻ.

Những ngày này, lịch làm thêm của Lộc khá bận rộn. Lộc khoe chỉ còn hai môn nữa là anh hoàn thành học phần học kỳ này. Do đó, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, bên cạnh việc chụp ảnh sự kiện, Lộc cho biết gia đình mình sinh sống tại TP.HCM nên dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

"Thường thì những ngày lễ thế này, gia đình tôi sẽ mời họ hàng và anh chị em họ đến ăn uống, trò chuyện. Bên cạnh đó, tôi định hẹn bạn bè đi cà phê ở khu vực trung tâm, kết hợp dạo phố và xem pháo hoa", anh cười.

Theo Lộc, ngày văn hóa Việt Nam, TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa, cùng với các điểm tham quan thú vị. Cũng tại phố đi bộ, ngày 24-11 cũng có những hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, thời trang, cosplay và trình chiếu 3D Mapping… vô cùng sôi động.

Nguyễn Thành Lộc sẽ tham gia chụp ảnh cho sự kiện văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 24-11 - Ảnh: YẾN TRINH

Từ Nha Trang đi du lịch TP.HCM, Hà Nội nhân dịp lễ dài ngày

Ngồi trò chuyện cùng một người bạn, Đào Thị Minh Hiếu (33 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết mình từ Nha Trang vào TP.HCM ngày 19-11. Chị ở tại một cơ sở lưu trú tại trung tâm TP.HCM để tiện dạo chơi các địa điểm nổi tiếng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành…

"Tôi vui khi có dịp tận hưởng kỳ nghỉ tại TP.HCM và Hà Nội. Từ đây tôi sẽ bay ra Hà Nội, thích nhất là thời tiết thủ đô những ngày này đẹp, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm", chị chia sẻ.

Chị vui vẻ cho biết trong hành trình khám phá thủ đô, chị sẽ dạo quanh phố cổ, thưởng thức xôi cốm và một số món ăn đặc trưng như bún thang. Chị cũng dành thời gian đi dạo quanh hồ Tây để tận hưởng không khí mùa thu, ngắm cảnh thành phố.

Bày tỏ cảm xúc về Ngày Văn hóa Việt Nam, chị Hiếu cảm thấy rất vui vì có thêm thời gian nghỉ ngơi, khám phá những nét văn hóa và ẩm thực đặc trưng của đất nước.

Minh Hiếu từ Nha Trang đến TP.HCM du lịch, sau đó dự định bay ra Hà Nội để khám phá cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực đặc trưng trong kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NGỌC SANG

Lên lịch từ sớm, cùng hội bạn khám phá ngày hội văn hóa

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để tham quan, tìm hiểu các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, chị Trần Hoàng Thúy Vi (27 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông) không giấu được sự háo hức, mong chờ khi lần đầu được hòa mình vào không khí ngày hội văn hóa.

"Đây là năm đầu tiên nước mình có Ngày Văn hóa Việt Nam nên tôi thấy rất vui. Có rất nhiều hoạt động thú vị. Tôi dự định sẽ rủ bạn bè cùng đi chơi, trải nghiệm. Tôi muốn ghé Dinh Độc Lập để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, rồi buổi tối sẽ sang công viên Bến Bạch Đằng để xem pháo hoa ở bờ đối diện", chị Vi chia sẻ.

Chị Vi cho biết đã tranh thủ đến tham quan trước để xem các khu vực tổ chức, tìm hiểu những hoạt động nổi bật và lên kế hoạch cho buổi đi chơi cùng bạn bè.

Thúy Vi (áo đen) có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày cuối tuần để tham quan, tìm hiểu các hoạt động và lên kế hoạch cùng bạn bè trải nghiệm ngày hội Văn hóa Việt Nam 24-12 - Ảnh: NGỌC SANG

"Quan trọng là được đi chơi cùng bạn bè, cũng lâu rồi nhóm tôi mới có dịp nghỉ dài ngày để tụ tập đông đủ. Tôi cũng sắm sẵn máy ảnh để hôm đó tha hồ chụp hình cho các bạn, lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau", chị Vi chia sẻ.

Thăm dò ý kiến Bạn dự định làm gì trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Tham gia hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức ở tỉnh/ thành tôi sinh sống. Du lịch tỉnh thành khác và tham gia các hoạt động văn hóa tại đó. Đi xem phim, xem bắn pháo hoa... Tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày. Đáp án khác