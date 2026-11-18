Các tiết mục nghệ thuật mang đến không gian giao thoa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại - Ảnh: VĂN TRUNG

Sáng 18-11, lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tại Đường sách TP.HCM. Hoạt động này do Công ty Đường sách TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Sài Gòn và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thực hiện.

Tại lễ khai mạc, khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Sài Gòn - Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc. Các tiết mục có sự kết hợp giữa sắc màu văn hóa truyền thống và hơi thở nghệ thuật đương đại, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, giá trị văn hóa Việt Nam.

Bà Ngô Hải Yến - Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn, cho biết phường hiện có 17 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp thành phố, cùng nhiều công trình kiến trúc và không gian văn hóa gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Sài Gòn -TP.HCM.

Những giai điệu và vũ điệu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG

Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn Ngô Hải Yến phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Theo bà Ngô Hải Yến, mỗi di tích, mỗi công trình đều mang những câu chuyện lịch sử và dấu ấn văn hóa riêng, góp phần làm nên bản sắc của vùng đất năng động, nghĩa tình.

“Văn hóa không chỉ hiện diện trong các di tích, công trình kiến trúc mà còn được thể hiện qua nếp sống, cách ứng xử, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Một địa phương phát triển không chỉ được đánh giá qua diện mạo đô thị hay tăng trưởng kinh tế, mà còn qua chất lượng đời sống tinh thần và những giá trị tốt đẹp được vun đắp trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm chính là dịp củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các hộ gia đình, cùng chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình và phát triển”, bà Ngô Hải Yến nhấn mạnh.

Dịp này, triển lãm ảnh cùng chủ đề Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa cũng được khai mạc, giới thiệu những hình ảnh và tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng.

Triển lãm giúp người xem hiểu thêm về lịch sử, giá trị của từng di sản, còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Triển lãm này diễn ra từ ngày 18 đến 29-11.

Trình diễn trang phục các dân tộc - Ảnh: VĂN TRUNG

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đường sách TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Khách tham quan những hình ảnh, tư liệu về kiến trúc và lịch sử tại triển lãm - Ảnh: VĂN TRUNG

Đờn ca tài tử được giới thiệu trong lễ khai mạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Chuỗi hoạt động này do Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Sài Gòn, các đơn vị xuất bản, tổ chức văn hóa, giáo dục và các đối tác tổ chức, diễn ra từ ngày 18-11 đến 6-12. Có 10 hoạt động chính, diễn ra liên tục hứa hẹn mang đến cho bạn đọc nhiều trải nghiệm thú vị. - Ngày 18-11: Triển lãm ảnh Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa; Pop-up Culture Hub - Trạm Chất Việt. - Từ ngày 18 đến 26-11: Trưng bày, giới thiệu sách Văn hóa Việt Nam qua những trang sách. - Ngày 19-11: Dự án Thanh xuân hoa lửa - Vai trò người phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, kể chuyện qua kỷ vật. - Ngày 21-11: Triển lãm, giao lưu Về với di sản văn hóa dân tộc. - Ngày 22-11: Chương trình Mừng sinh nhật cùng sách. - Ngày 26-11: Giao lưu, ra mắt sách Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & cuộc sống. - Từ ngày 27 đến 29-11: Ngày hội Sách và Văn hóa đêm Cây tre trăm đốt. - Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ biểu diễn vào các tối 30-11, 4-12, 5-12 và 6-12.