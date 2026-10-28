Dinh Độc Lập kể chuyện lịch sử qua ngôn ngữ kiến trúc

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề Từ bản vẽ đến biểu tượng - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 28-10, Hội trường Thống Nhất khai mạc trưng bày chuyên đề Từ bản vẽ đến biểu tượng, tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24-11).

Giải mã ngôn ngữ kiến trúc của Dinh Độc Lập

Trưng bày giới thiệu một góc nhìn về Dinh Độc Lập từ những ý tưởng kiến trúc, bản vẽ thiết kế đến quá trình hình thành một công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của dân tộc.

Cụ thể, trưng bày gồm 4 phần: Bản vẽ kiến tạo (giới thiệu Dinh Norodom - tiền thân của Dinh Độc Lập, quá trình hình thành công trình Dinh Độc Lập mới); ngôn ngữ kiến trúc; không gian nội thất và biểu tượng di sản.

Thông qua hệ thống bản vẽ, hình ảnh và tư liệu được chọn lọc kết hợp cách trưng bày theo tinh thần “đồng hiện”, tức đặt tư liệu thiết kế trong không gian kiến trúc đang hiện hữu, người xem không chỉ tiếp cận những nét vẽ trên tư liệu mà còn có thể đối chiếu, nhận diện và cảm nhận ý tưởng sáng tạo ấy ngay trong chính công trình.

Kiến trúc sư Phan Lâm Nhật Nam và Trần Cẩm Linh đồng thiết kế không gian trưng bày. Theo đó, bốn màu sắc đặc trưng nhận diện công trình: xanh dương trong các họa tiết bình gốm, xanh lá gắn với cảnh quan cây xanh, sắc vàng ở những chi tiết đồng và nội thất, cùng màu đỏ trên các chi tiết trang trí.

Phan Lâm Nhật Nam chia sẻ Dinh Độc Lập không đơn thuần là một di sản được bảo tồn, mà còn là không gian sống động thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội, góp phần kết nối nhiều thế hệ và giúp người trẻ hiểu hơn về kiến trúc, lịch sử, văn hóa dân tộc.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy xem triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Hình ảnh tư liệu về Dinh Độc Lập - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Để Dinh Độc Lập sống cùng nhịp sống hôm nay

Ông Trần Hữu Phước - Phó giám đốc Hội trường Thống nhất (đơn vị quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập) - cho biết trưng bày chuyên đề là dịp để du khách khám phá thêm những giá trị kiến trúc, nghệ thuật của Dinh Độc Lập, hành trình một công trình kiến trúc thành biểu tượng trong lịch sử dân tộc.

“Giá trị của Dinh Độc Lập không chỉ nằm ở những gì được gìn giữ, mà còn ở những điều di tích nhắc nhớ và trao truyền cho các thế hệ. Bảo tồn di sản không đơn thuần là bảo vệ một công trình, mà phải làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, văn hóa và đưa những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Mỗi hoạt động trưng bày góp phần đưa công chúng đến gần hơn với di sản, hiểu đúng lịch sử, trân trọng tài năng sáng tạo của dân tộc và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại”, ông Trần Hữu Phước nhấn mạnh.

Du khách nước ngoài xem triển lãm ảnh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận đánh giá cao cách tiếp cận của triển lãm chuyên đề Từ bản vẽ đến biểu tượng; đưa người xem trở về những ý tưởng ban đầu của công trình.

Ông Trần Thế Thuận nói: “Trong thời gian tới, tôi mong Hội trường Thống Nhất tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động trưng bày, công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Sở khuyến khích những cách làm mới, những hình thức giới thiệu và diễn giải di sản phù hợp với công chúng đương đại, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách để di sản được bảo tồn một cách bền vững, không chỉ trong không gian vật chất mà cả trong nhận thức và đời sống xã hội”.

Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Dinh Độc Lập là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc Việt Nam hiện đại, ghi dấu tài năng sáng tạo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự. Từ một công trình kiến trúc, Dinh Độc Lập trở thành chứng tích của một thời khắc lịch sử trọng đại, một biểu tượng của hòa bình và thống nhất dân tộc. Dinh Độc Lập là một trong 4 di tích quốc gia đặc biệt ở TP.HCM, là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.