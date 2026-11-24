Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết - Ảnh: Q.VINH

Sáng 24-11, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Văn hóa đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử.

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của Nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin, để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vang lên, biết bao trí thức, văn nghệ sĩ đã rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Ông nêu rõ 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ nhìn lại 80 năm, chúng ta tự hào khẳng định bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và qua sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc Đổi mới và hội nhập.

Những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo hun đúc nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ.

Văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ kiên trung, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh sinh viên hiếu học, người lao động cần cù sáng tạo.

Một nền văn hóa mới kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em đã định hình và ngày càng tỏa sáng.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn nhận thấy văn hóa cũng còn những bộ phận chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc. Đó là những trăn trở lớn đặt lên vai thế hệ hôm nay.

Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy cũng chính là làm theo lời Bác dặn: văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa và xa xỉ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Q.VINH

Để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng để lại cho chúng ta những bài học có giá trị bền vững.

Đó là văn hóa phải đi trước mở đường, ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.

Văn hóa sinh ra từ đời sống nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, giữ cội nguồn mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan, dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo: mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những "mùa gặt lớn".

Văn hóa cách mạng phải lấy "xây" là chính, "chống" là cấp bách, bồi đắp "chân - thiện - mỹ" là nhiệm vụ cơ bản lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa của dân tộc.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trân trọng đề nghị với Đảng và kêu gọi toàn dân, toàn quân, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên và đồng bào ta khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 80 và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cùng với đó đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ đó để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa, để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.