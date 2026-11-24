Bác Hồ với Đoàn Ca múa Nhân dân - Ảnh tư liệu

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nói với Tuổi Trẻ hành trình từ Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943), Hội nghị Văn hóa toàn quốc 24-11-1946 đến Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Từ bản đề cương năm 1943 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Theo ông Bùi Hoài Sơn, Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, với ba nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa, đã đặt nền móng về tư tưởng cho việc xây dựng một nền văn hóa mới, gắn vận mệnh văn hóa với vận mệnh dân tộc.

Ba năm sau, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, giữa lúc nền độc lập còn non trẻ và nhiều thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Đó không chỉ là một lời căn dặn dành cho giới văn nghệ sĩ, trí thức; sâu xa hơn là sự xác định vị trí dẫn đường của văn hóa đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

"80 năm sau, việc chính thức xác lập ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa tiếp nối lịch sử, nhưng không dừng ở tưởng niệm lịch sử.

Đó là bước chuyển từ nhận thức sang hành động và từ sự khẳng định vai trò sang thiết kế chính sách để người dân được tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa", ông nói.

Trong đó việc người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào ngày này là một biểu hiện cụ thể của sự quan tâm ấy. Chúng ta dành cho văn hóa không chỉ một vị trí trong các văn kiện mà còn một khoảng thời gian thực sự trong đời sống xã hội.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa… và nhiều văn bản, quy định thời gian qua đang tạo đà như thế nào cho phát triển công nghiệp văn hóa?

Trước đây, khi nói đến văn hóa, nhiều người thường nghĩ trước hết đến bảo tồn, đầu tư công hoặc tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Những việc đó vẫn vô cùng quan trọng, nhưng tư duy mới nhìn thấy thêm một phương diện khác: văn hóa là tài nguyên đặc biệt, có thể được chuyển hóa thành các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm, hình thành thương hiệu và nâng cao vị thế quốc gia.

Trong đó điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử, nội dung số hay du lịch văn hóa đều cho thấy khả năng biến câu chuyện Việt Nam thành sức hấp dẫn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo và công bố năm 1943 - Ảnh tư liệu

Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác lập những mục tiêu và cam kết nguồn lực rất rõ, trong đó có định hướng bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa, phấn đấu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045.

Nghị quyết số 28 của Quốc hội tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế khuyến khích đầu tư, phát triển không gian và hạ tầng sáng tạo, thí điểm quỹ văn hóa, nghệ thuật, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân.

Cùng với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, những quyết sách này tạo nên một khung định hướng dài hạn để doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà đầu tư và địa phương có cơ sở xây dựng những dự án nghiêm túc.

Với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được Quốc hội xem xét, thảo luận, ông Sơn "kỳ vọng quá trình xây dựng luật sẽ giải quyết trúng những điểm nghẽn mà hoạt động sáng tạo đang gặp phải".

Cụ thể là tiếp cận vốn và không gian sản xuất; định giá, giao dịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; phát triển nhân lực; cơ chế thử nghiệm mô hình kinh doanh mới; kết nối hạ tầng số với thị trường; và sự bình đẳng về cơ hội giữa các chủ thể sáng tạo.

Ông Bùi Hoài Sơn nói: "Sáng tạo không thể phát triển bền vững nếu nghệ sĩ có ý tưởng nhưng thiếu điều kiện thực hiện, doanh nghiệp có thị trường nhưng vướng cơ chế, còn sản phẩm làm ra không được bảo vệ và trả công xứng đáng".

Dự thảo luật xác định rõ những yếu tố then chốt là những thành tố quan trọng của công nghiệp văn hóa - Ảnh: Bộ VHTT-DL

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày hội toàn dân đúng nghĩa

Trong bức tranh ấy, Ngày Văn hóa Việt Nam có một vai trò rất thú vị: không chỉ khơi dậy tình yêu văn hóa mà còn góp phần hình thành công chúng và mở rộng thị trường văn hóa.

Khi một gia đình cùng đi bảo tàng, xem kịch, nghe nhạc; khi một bạn trẻ lần đầu trải nghiệm nghệ thuật truyền thống hoặc khám phá sản phẩm sáng tạo của người Việt, chúng ta đang bồi đắp nhu cầu thưởng thức lâu dài, chứ không chỉ tạo doanh thu cho một ngày.

Phía sau mỗi sản phẩm văn hóa là cả một hệ sinh thái gồm tác giả, nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhà sản xuất, đơn vị phân phối và doanh nghiệp dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp liên quan đến dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa hồi tháng 9 - Ảnh: QUỐC HỘI

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng lưu ý cần phân biệt rõ: phát triển công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá.

Hiệu quả kinh tế phải đi cùng giá trị tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, trách nhiệm xã hội và sự đa dạng văn hóa. Khi chính sách mở đường, tài năng được giải phóng và công chúng được nuôi dưỡng, công nghiệp văn hóa mới có thể trở thành một động lực tăng trưởng thực sự của đất nước.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói "điều quan trọng nhất là phải giữ đúng hai chữ 'toàn dân' bởi một ngày hội văn hóa chỉ thật sự thành công khi người dân không đơn thuần đứng xem một chương trình được tổ chức cho mình, mà được tự mình tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và chia sẻ".

Chúng ta cần những sự kiện lớn để tạo sức lan tỏa, nhưng không thể chỉ đo thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam bằng số lượng sân khấu, quy mô concert hay độ hoành tráng của lễ kỷ niệm.

"Một buổi hát dân ca ở thôn xóm, một cuộc gặp gỡ nghệ nhân trong trường học, một không gian đọc sách ở khu dân cư, một suất chiếu phim cho công nhân, hay một buổi tham quan di sản dành cho trẻ em cũng có thể đem lại ý nghĩa sâu sắc không kém. Văn hóa càng gần với đời sống thì sức sống càng bền lâu", ông Sơn bình luận.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nói "nếu năm 1943 đặt nền móng tư tưởng, năm 1946 khẳng định sứ mệnh dẫn đường, thì năm 2026 đánh dấu quyết tâm biến tư tưởng ấy thành thể chế, nguồn lực và hành động cụ thể" - Ảnh: NVCC

Vì thế, trước hết nên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo tinh thần vừa có điểm nhấn chung của quốc gia, vừa mở rộng không gian cho sáng kiến từ cơ sở.

Mỗi địa phương có thể lựa chọn cách làm từ chính di sản, con người, làng nghề, nghệ thuật và đời sống của mình; không cần nơi nào cũng phải làm giống nơi nào.

Có thể kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 thành một chuỗi hoạt động gần gũi, liên tục, phù hợp với Kế hoạch tổ chức giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ.

Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp, cơ sở văn hóa và cộng đồng sáng tạo rất quan trọng. Nhà nước định hướng và tạo điều kiện; còn sức sống của ngày hội phải được nuôi dưỡng từ sự tự nguyện và niềm vui của Nhân dân.

Khách tham quan Đêm Thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân tại Nhà tù Hỏa Lò - Ảnh: BTC



Ông Bùi Hoài Sơn cũng đề cập đến "tính bao trùm trong tiếp cận văn hóa". Người lao động, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và những người chưa có thói quen đến với các thiết chế văn hóa phải có cơ hội hưởng ứng theo cách phù hợp.

Cần mở cửa và phát huy hiệu quả bảo tàng, thư viện, nhà hát, không gian sáng tạo, thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện chính sách miễn, giảm phí tham quan theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức các chương trình lưu động và tăng khả năng tiếp cận trên nền tảng số.

Đặc biệt, nên trao nhiều không gian hơn cho người trẻ để các em không chỉ nghe nói về truyền thống mà còn kể lại truyền thống bằng ngôn ngữ của thế hệ mình, từ âm nhạc, thiết kế, phim ngắn đến nội dung số.

Tinh hà say hi concert vừa có hai đêm bùng nổ và thành công tại sân vận động Mỹ Đình - Ảnh: BTC

Một ngày khơi nguồn, 365 ngày bồi đắp Tuy nhiên, theo ông Bùi Hoài Sơn, để không dừng ở năm đầu tiên, phải có tư duy "một ngày khơi nguồn, 365 ngày bồi đắp". Quyết định số 1111/QĐ-TTg đã đặt ra kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030; vấn đề quyết định là thực hiện nhất quán, có nguồn lực, có sự phối hợp và có đánh giá kết quả hằng năm. Thay vì chỉ thống kê bao nhiêu hoạt động được tổ chức, hãy quan tâm bao nhiêu người dân lần đầu bước vào bảo tàng, thư viện, nhà hát; bao nhiêu câu lạc bộ, không gian cộng đồng duy trì hoạt động sau ngày hội; bao nhiêu nghệ nhân, nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo có thêm cơ hội tiếp cận công chúng; và mức độ hài lòng, cảm nhận gắn kết của người dân thay đổi ra sao. Những chỉ dấu ấy mới phản ánh tác động thật của một chính sách văn hóa. "Điều đáng quý không phải chỉ là một ngày cả nước cùng nói về văn hóa, mà là từ ngày ấy, chúng ta ứng xử nhân văn hơn, trân trọng di sản hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Khi văn hóa trở thành điều người dân mong đợi, chủ động tham gia và tiếp tục thực hành sau ngày 24-11, ngày hội ấy mới thực sự đi vào cuộc sống", ông nhấn mạnh.