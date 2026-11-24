Các hoạt động văn hóa dân gian được tái hiện tại Khu du lịch Nha Trang Xưa - Ảnh: H.T.

Ngày 24-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Chi hội phó Chi hội Lữ hành Khánh Hòa - cho hay dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều du khách lựa chọn Nha Trang là điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ông Nguyên, do ngày nghỉ ngắn nên đa phần khách đến Nha Trang là đoàn khách gia đình, các nhóm nhỏ lái xe hơi tự túc.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sáng nay một số tuyến đường ở trung tâm Nha Trang khá tấp nập các xe hơi cá nhân đến từ TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai... tham quan tại các điểm du lịch như VinWonder, VegaCity, tháp Po Nagar...

Cũng trong Ngày Văn hóa Việt Nam, du khách sẽ được miễn phí vé tham quan Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Yersin. Cả hai bảo tàng này đều tọa lạc tại trung tâm Nha Trang, là điểm dừng chân giàu chiều sâu tri thức và văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong nước lẫn quốc tế trên hành trình khám phá phố biển.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong dịp này như Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình nghệ thuật hòa tấu - độc tấu; khiêu vũ thể thao tại quảng trường 2 Tháng 4...

Các tour biển đảo vẫn rộn ràng trong dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Về lưu trú, khảo sát của Tuổi Trẻ, hiện các khách sạn dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (phường Nha Trang) đạt công suất phòng tương đối.

Theo nhiều đại diện khách sạn, đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều phòng trống, nguyên nhân do ngày nghỉ lễ này chỉ nghỉ một ngày và đây là năm đầu tiên nên người dân vẫn chưa hình thành thói quen du lịch.

Còn tại các resort ở khu vực Bãi Dài, công suất phòng vẫn duy trì mức cao do lượng khách quốc tế "quen mặt", cũng như gần sân bay Cam Ranh nên nhiều du khách vẫn lựa chọn nghỉ dưỡng tại đây thay vì vào trung tâm Nha Trang.

Tại bến tàu du lịch Nha Trang, các tour biển đảo vẫn khá sôi động trong ngày hôm nay khi nhiều du khách vẫn lựa chọn tham quan các đảo Hòn Tằm, Trí Nguyên...

Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn loại hình du lịch bằng du thuyền trên vịnh Nha Trang với giá tour vừa phải, các tuyến du thuyền khởi hành từ bến du thuyền quốc tế Ana Marina đi qua các đảo và khu vực quanh vịnh Nha Trang.

Dịp này Khu du lịch Nha Trang Xưa cũng miễn phí vé tham quan cho du khách đến khám phá không gian mang đậm dấu ấn làng quê Việt, trải nghiệm hàng loạt hoạt động văn hóa dân gian, các show diễn tái hiện ký ức xa xưa...

Nhiều khách sạn ở Nha Trang vẫn còn phòng trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tuyến đèo nối Nha Trang - Đà Lạt lưu thông ổn định Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa (Sở Xây dựng) cho biết các tuyến đèo Khánh Lê (nối Nha Trang - Đà Lạt), đèo Sông Pha (nối Phan Rang - Đà Lạt)... vẫn hoạt động ổn định, chưa ghi nhận tình trạng sạt lở, đảm bảo nhu cầu du khách lưu thông.