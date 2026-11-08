Vì sao Nha Trang cấm đá bóng ở bãi biển nhưng vẫn cho phép chơi bóng chuyền?

Du khách Nga cùng người dân địa phương chơi bóng chuyền trên bãi biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 8-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết việc ban hành quy chế quản lý công viên, bờ biển dọc đường Trần Phú được phường nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tính toán đầy đủ các yếu tố.

Theo UBND phường Nha Trang, những hành vi không được thực hiện tại công viên, bãi biển bao gồm: Tổ chức các sự kiện thể thao, vui chơi giải trí, cắm trại… khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của UBND phường.

Việc buôn bán hàng rong, sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh và làm dịch vụ (trừ các trường hợp được cơ quan cấp có thẩm quyền cho phép) cũng không được phép.

Đáng chú ý, người dân, du khách không được chơi bóng đá trên công viên, bãi biển.



Sau khi quy chế này ban hành, nhiều người dân thắc mắc về việc vì sao phường Nha Trang lại cấm việc chơi bóng đá trên bãi biển nhưng lại không đề cập đến việc cấm chơi bóng chuyền ở khu vực này.

Bãi biển Nha Trang nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ghi nhận thực tế Tuổi Trẻ, những năm qua, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú vẫn có một không gian chơi bóng chuyền dành cho du khách và người dân mỗi khi chiều về.

Về việc này, lãnh đạo UBND phường Nha Trang và Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường đều cho biết hoạt động chơi bóng chuyền trên bãi biển tương đối đơn giản, nhẹ nhàng, diễn ra không thường xuyên, ít gây ảnh hưởng đến người dân và du khách.

Trong khi đó, việc chơi đá bóng trên bãi biển rất dễ văng trúng người dân, du khách khi tắm biển hoặc đang ngồi chơi trên cát. Việc đá banh ở bãi biển cũng không đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, một số người khi hăng say đá banh văng trúng người dân hoặc du khách rất nguy hiểm.

Ông Phan Thanh Tín (56 tuổi, trú phường Nha Trang) bày tỏ ủng hộ khi chính quyền quy định cấm đá bóng trên bãi biển.

"Cấm đá bóng trên bãi biển là hợp lý, tôi thấy nhiều thanh niên hay tụ tập dàn đội hình ở bãi biển rồi đá bóng rất chiếm không gian công cộng, chưa kể nhiều lúc họ sút bóng rất mạnh trúng người dân, du khách ở đó" - ông Tín nói.