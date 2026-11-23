Mặc dù sóng lớn nguy hiểm nhưng người đàn ông vẫn xuống tắm biển, khi lực lượng chức năng nhắc nhở còn chống đối - Ảnh: H.T.

Ngày 23-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đàm Hải Vân - Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang - cho biết các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang đã khống chế một người đàn ông có hành vi chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi được nhắc nhở, yêu cầu không tắm biển do thời tiết nguy hiểm.

Sóng lớn, biển động vẫn bất chấp biển cấm để tắm biển

Sóng to, biển động, nhiều du khách vẫn bất chấp xuống tắm biển Nha Trang dù đã được nhắc nhở - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, chiều 21-11, một người đàn ông bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm, khi được lực lượng cứu hộ nhắc nhở và yêu cầu lên bờ, người này không chấp hành, chửi bới, chống đối và đe dọa tấn công các thành viên trong đội.

Sau đó lực lượng cứu hộ đã khống chế người đàn ông và bàn giao cho Công an phường Nha Trang xử lý theo quy định.

Không chỉ người đàn ông này, những ngày qua, trên mạng xã hội còn truyền đi nhiều video clip cho thấy một số người bất chấp biển cấm tắm biển được cắm ở dọc bờ biển Nha Trang, vẫn nhào xuống làn sóng lớn. Dù lực lượng cứu hộ thổi còi, mở loa cảnh báo, kêu gọi lên bờ, vẫn có người không tuân thủ, thậm chí có trường hợp còn thách thức, tiếp tục tắm biển.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết quy chế về quản lý bãi biển, công viên trên địa bàn phường này có quy định nghiêm cấm hành vi tắm biển ở các khu vực có biển cấm tắm. Tuy nhiên một số người dân và khách du lịch vẫn phớt lờ, cố tình tắm biển khi sóng lớn, biển động.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đàm Hải Vân cho biết hiện nay chức năng của đơn vị chỉ dừng lại công tác tuyên truyền, vận động và hiện chưa có biện pháp chế tài đối với những người dân cố tình tắm biển khi sóng lớn, biển động, dù lực lượng chức năng đã cắm biển cấm.

"Anh em cứu hộ nhiều lúc phải năn nỉ những người tắm biển lên bờ để đảm bảo an toàn, không ai muốn phải dùng biện pháp mạnh nhưng nhiều lúc buộc phải làm để đảm bảo an toàn tính mạng" - ông Vân cho hay.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, những ngày này lực lượng cứu hộ bố trí 3 ca mỗi ngày, mỗi ca từ 10 đến 15 người dọc bờ biển, kết hợp cầm micro và gắn thông báo cố định để tuyên truyền, nhắc nhở liên tục tại các bờ biển.

Thượng tá Phạm Hoàng Đắc Huy - Trưởng Công an phường Nha Trang - cho hay đơn vị này thường xuyên phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền đến người dân, du khách các quy định khi tắm biển, tuy nhiên vẫn gặp một số khó khăn khi nhiều trường hợp không chấp hành, cố tình tắm khi biển động.

Không chấp hành biển cấm tắm biển, chống hiệu lệnh của đội cứu hộ, bị xử lý thế nào?

Biển cấm bơi lội được bố trí trên bãi biển Nha Trang trong những ngày qua - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Luật sư Trần Huy Hoàng (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho hay Điều 3 Nghị định 208/2013 định nghĩa người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ.

Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa nên khi họ đang trực, cắm cờ cảnh báo, yêu cầu người tắm biển mặc áo phao, rời khỏi vùng nước xoáy hoặc lên bờ… đó là thực hiện công vụ, không phải hành động cá nhân.

Khi xô xát do chống đối hiệu lệnh của đội cứu hộ, người thực hiện hành vi nếu chưa đủ yếu tố hình sự, cá nhân vi phạm sẽ xử phạt hành chính theo Điều 26 Nghị định 282.

Trong đó, không chấp hành, cản trở yêu cầu của người thi hành công vụ, tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu kiểm soát của người thi hành công vụ, phạt 4 - 6 triệu đồng.

Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, phạt 4 - 6 triệu đồng kèm buộc xin lỗi công khai.

Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước hoặc của người thi hành công vụ, phạt 6 - 8 triệu đồng, tổ chức vi phạm thì mức phạt gấp đôi cá nhân.

Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ nhằm cản trở họ thực hiện công vụ hoặc ép họ làm trái pháp luật sẽ bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.