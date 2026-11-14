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Học sinh 14 tuổi đuối nước khi tắm biển Nha Trang

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Học sinh 14 tuổi ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa) xuống tắm biển Nha Trang thì bị sóng lớn cuốn trôi mất tích.

Tìm kiếm học sinh 14 tuổi mất tích khi tắm biển Nha Trang - Ảnh 1.

Các lực lượng phối hợp tìm kiếm học sinh bị sóng cuốn - Ảnh: XH

Chiều 14-11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết sau nhiều giờ phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể em B.Q.V. (14 tuổi, trú xã Diên Khánh, Khánh Hòa), bị sóng biển cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, em V. cùng 2 bạn xuống tắm tại khu vực biển trước khách sạn Sheraton Nha Trang số 32-34 Trần Phú (phường Nha Trang). Trong lúc tắm, em V. bị sóng lớn cuốn trôi ra xa, mất tích.

Cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Gần 1 tuần nay, thời tiết diễn biến phức tạp, sóng biển Nha Trang dâng cao, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tắm, đồng thời cử lực lượng túc trực, nhắc nhở người dân, du khách.

Theo Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang hiện, khu vực biển Nha Trang có sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị người dân và du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, bơi lội, chấp hành nghiêm biển báo cấm tắm, tới khi có thông báo mới. Đồng thời, khuyến cáo chủ các khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chòi dù ven biển Nha Trang chủ động thông báo, khuyến cáo du khách về tình hình sóng lớn, không nên tắm biển cho đến khi biển êm.

Nhiều lực lượng đang tìm kiếm học sinh 14 tuổi mất tích khi tắm biển Nha Trang - Ảnh 2.Kè ven biển 13,8 tỉ ở Nha Trang bị chê xấu: Đề xuất sửa theo hướng nào?

Chủ đầu tư dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn bờ biển Phạm Văn Đồng đề xuất 3 phương án sửa hệ thống lan can, sau khi tỉnh này chỉ đạo.

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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Tắm biển Nha Trang sóng cuốn Khánh hòa Mất tích

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