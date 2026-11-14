Kè ven biển 13,8 tỉ ở Nha Trang bị chê xấu: Đề xuất sửa theo hướng nào?

Một đoạn hệ thống lan can đã được xây dựng xong - Ảnh: XUÂN HOÁT

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, dự án lan can bờ biển Nha Trang trị giá gần 13,8 tỉ đồng đang thi công phải tạm dừng, chờ điều chỉnh thiết kế sau khi người dân phản ánh chưa phù hợp cảnh quan.

Đề xuất 3 phương án điều chỉnh lan can bờ biển

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban quản lý dự án phát triển tỉnh này kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đề xuất dự án, thiết kế các hạng mục, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị và đề xuất phương án khắc phục nếu cần thiết.

Sau khi có chỉ đạo, Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo ban đầu; đồng thời đề xuất 3 phương án điều chỉnh.

Theo đó, phương án thứ nhất là giữ cơ bản thiết kế hiện hữu, chỉ điều chỉnh đầu trụ đá nguyên khối trên cơ sở tận dụng đầu trụ đá cũ nhằm tạo điểm nhấn, tăng tính thẩm mỹ. Với phương án này, kinh phí điều chỉnh dự kiến hơn 482 triệu đồng.

Phương án thứ 2, điều chỉnh đầu trụ đá, bỏ một thanh ngang ở giữa và bổ sung 2 tấm đá hình bán nguyệt để tạo điểm nhấn kiến trúc. Phương án này dự kiến kinh phí phát sinh hơn 2,4 tỉ đồng.

Phương án thứ 3 là tiếp tục mở rộng khoảng trống giữa các thanh lan can bằng cách bỏ 2 thanh ngang ở giữa, kết hợp điều chỉnh đầu trụ đã và bổ sung các tấm đá hình bán nguyệt. Phương án này dự kiến phát sinh kinh phí gần 4,6 tỉ đồng.

Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, dự án hiện tạm dừng thi công để rà soát - Ảnh: XUÂN HOÁT

Tính khả thi của từng phương án ra sao?

Theo đánh giá của chủ đầu tư, phương án thứ nhất sẽ bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan, tận dụng phần lớn cấu kiện đã gia công, hạn chế lãng phí và vẫn đáp ứng yêu cầu an toàn. Kinh phí phát sinh có thể lấy từ nguồn dự phòng của dự án, không làm vượt tổng mức đầu tư được.

Còn phương án thứ 2, không bảo đảm an toàn tại những vị trí có độ chênh cao lớn so với mực nước biển, nhất là đối với trẻ em. Ngoài ra, việc tháo dỡ các cấu kiện đã hoàn thành, bổ sung hạng mục mới sẽ làm tăng chi phí. Từ đó, vượt tổng mức đầu tư được duyệt và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trong khi đó, phương án thứ 3 được đánh giá đảm bảo tính thẩm mỹ, mỹ quan đô thị nhưng kinh phí phát sinh lớn.

Chủ đầu tư cũng cho rằng, việc điều chỉnh thiết kế cần cân nhắc kỹ, nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa mỹ quan, tầm nhìn hướng biển và an toàn cho người dân. Đồng thời, bảo đảm hiệu quả sử dụng vẫn đầu tư công, góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị Nha Trang như các quy hoạch đã được phê duyệt.

Một đoạn lan can bờ biển đang thi công dở dang - Ảnh: XUÂN HOÁT

Từ đó, Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh lựa chọn phương án thứ nhất. Phương án này vừa đảm bảo tính mỹ quan, an toàn, tiết kiệm chi phí và hạn chế lăng phí các cấu kiện đã thi công.

Tháng 12-2021, HĐND TP Nha Trang cũ thông qua chủ trương dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển TP Nha Trang. Đến tháng 12-2022, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định phê duyệt dự án, trong đó có đoạn ở đường Phạm Văn Đồng. Mục tiêu của dự án là thay mới, kiên cố hóa và làm đẹp hệ thống lan can dọc các tuyến đường ven biển, bờ sông. Dự án nâng cấp lan can bờ biển (giai đoạn 3) dọc theo đường Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài khoảng 2km. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang. Dự án được khởi công hôm 15-7, có tổng mức đầu tư gần 13,8 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 13,1 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 655 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn bờ biển Phạm Văn Đồng được khởi công hôm 15-7. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành phá bỏ hệ thống lan can cũ, một số đoạn nhà thầu đã hoàn thành công tác đổ trụ, ốp đá.

Dừng thi công lan can bờ biển Nha Trang vì người dân nhận xét không đẹp Dự án lan can bờ biển Phạm Văn Đồng trị giá gần 13,8 tỉ đồng đang thi công phải tạm dừng, chờ điều chỉnh thiết kế sau khi người dân phản ánh chưa phù hợp cảnh quan.



