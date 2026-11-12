Dừng thi công lan can bờ biển Nha Trang vì người dân nhận xét không đẹp

Dự án nâng cấp lan can bờ biển Nha Trang đang thi công thì tạm ngưng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 12-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đang chờ Ban quản lý phát triển dự án tỉnh Khánh Hòa đề xuất phương án thiết kế các hạng mục của dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn bờ biển Phạm Văn Đồng.

"Sau khi Ban quản lý phát triển dự án tỉnh Khánh Hòa có báo cáo đề xuất, UBND tỉnh sẽ xem xét, có ý kiến chính thức" - vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nói.

Điều chỉnh vì người dân phản ánh chưa đẹp

Đây là dự án mà Tuổi Trẻ đã nhiều lần phản ánh, trong đó có việc thiết kế hệ thống lan can dọc bờ biển chưa thẩm mỹ, chưa tương xứng với cảnh quan thiên nhiên dọc bờ biển Nha Trang, danh thắng vịnh Nha Trang.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư là Ban quản lý dự án phát triển tỉnh - chủ đầu tư dự án - kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đề xuất dự án, thiết kế các hạng mục. Đồng thời, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị của dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn bờ biển Phạm Văn Đồng.

Từ đó, chủ đầu tư có báo cáo, trong đó đề xuất các phương án khắc phục các hạng mục nếu cần thiết.

Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn bờ biển Phạm Văn Đồng được khởi công hôm 15-7. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành phá bỏ hệ thống lan can cũ, một số đoạn nhà thầu đã hoàn thành công tác đổ trụ, ốp đá.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, nhiều ý kiến của người dân về mẫu thiết kế lan can chưa phù hợp, đồng thời hệ thống lan can mới chưa tương xứng với một trong những bờ biển có vịnh đẹp nhất thế giới.

Một đoạn hệ thống lan can bờ biển Nha Trang đã được thi công hoàn chỉnh - Ảnh: XUÂN HOÁT

Có mặt tại công trường sáng 12-11, chúng tôi ghi nhận dự án đã tạm dừng thi công. Đoạn bờ kè đối diện Giáo xứ nhà thờ Ba Làng đã hoàn thiện phần thi công các trụ bờ kè, ốp đá chẻ.

Đoạn tiếp theo đã hoàn thiện việc đổ móng, các trụ lõi thép bê tông và dựng hộp đá chẻ. Cạnh đó, đơn vị thi công đã tập kết các thanh bê tông đúc sẵn để kết nối các trụ. Còn đoạn gần Hòn Chồng mới chỉ thi công đến phần đổ móng và các trụ thép.

Chủ đầu tư nói gì?

Lãnh đạo Ban quản lý phát triển dự án tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, đơn vị đang trong quá trình rà soát dự án, đồng thời nghiên cứu các phương án phù hợp, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt.

Hiện, dự án đang tạm dừng thi công, chờ UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến sau khi Ban quản lý dự án phát triển tỉnh có báo cáo, đề xuất.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, tháng 12-2021, HĐND TP Nha Trang cũ thông qua chủ trương dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển TP Nha Trang. Đến tháng 12-2022, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định phê duyệt dự án, trong đó có đoạn ở đường Phạm Văn Đồng.

Mục tiêu của dự án là thay mới, kiên cố hóa và làm đẹp hệ thống lan can dọc các tuyến đường ven biển, bờ sông.

Dự án hiện tạm dừng thi công để rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án sau đó ngưng trệ vì nhiều lý do. Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp lan can bờ biển (giai đoạn 3) dọc theo đường Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài khoảng 2km.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang.

Dự án được khởi công hôm 15-7, có tổng mức đầu tư gần 13,8 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 13,1 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 655 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.