Chi hơn 13 tỉ thay gần 2km lan can ven biển Nha Trang: Chủ đầu tư nói gì?

Một phần hệ thống lan can bờ biển trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã cơ bản hoàn thành - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 22-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư) - cho hay đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống lan can ven biển đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).

Theo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, đây là dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang giai đoạn 3 dọc theo đường Phạm Văn Đồng, có tổng chiều dài khoảng 1,9km.

Trong đó đoạn 1 từ đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Cao Văn Bé; đoạn 2 từ đường Đặng Tất đến đường Củ Chi; đoạn 3 từ đường Củ Chi đến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh; giá dự toán xây dựng 14,2 tỉ đồng.

Tuổi Trẻ đặt vấn đề việc vì sao chỉ khoảng 2km lan can nhưng lại có chi phí xây dựng cao như vậy, ông Hiến cho biết dự toán xây dựng được lập và trình thẩm định ngày 6-4, cập nhật giá vật liệu tại thời điểm tháng 2-2026.

Dự toán xây dựng đã được Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định vào ngày 19-5 và được chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

"Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu" - ông Hiến cho hay.

Hiện nay, khối lượng hoàn thành đạt khoảng 60% giá trị công trình, dự kiến công trình sẽ hoàn thành ngày 12-12.

Công trình sử dụng bê tông bền Sunfat M300, cốt thép là thép mạ kẽm; đầu trụ lan can đá nguyên khối, gia công tạo hình; ốp đá granit dày 2,5cm.

Cũng theo ông Hiến, với việc áp dụng bê tông bền Sunfat M300, kết hợp với cốt thép mạ kẽm, hạn chế tối đa sự xâm thực của nước biển, đồng thời trụ lan can được ốp đá granit dày 2,5cm và thanh lan can trát đá mài dày 2cm làm tăng thêm tính mỹ thuật và tuổi thọ công trình.

Ông cho rằng suất đầu tư tính cho 1m tới lan can (bao gồm phần sửa chữa 12 bậc cấp; đục sửa chữa và quét sika + granito bề mặt của đỉnh kè hiện trạng) khoảng 6.795.000 đồng, với giá trị xây lắp là 13,1 tỉ đồng và tổng chiều dài công trình là 1.928m.