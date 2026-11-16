Tận dụng khu đất ven biển, Nha Trang làm bãi đậu xe miễn phí cho người dân, du khách

Bãi đậu xe không thu phí ở trung tâm phường Nha Trang, sát bờ biển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết phường này đã tận dụng khu đất trước đây là khu nghỉ mát Ana Mandara nằm trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) để làm bãi đậu xe miễn phí cho người dân và du khách.

Trước đó, UBND phường Nha Trang có thông báo thu hồi phần đất phía đông đường Trần Phú của resort Ana Mandara, diện tích bị thu hồi là 1.815m² tại phường Vĩnh Nguyên cũ, do doanh nghiệp hết hạn thuê đất và không được gia hạn theo Luật Đất đai 2024.

Đến tháng 10-2025, cụm công trình kinh doanh dịch vụ du lịch cuối cùng thuộc dự án khu nghỉ mát nêu trên đã được tháo dỡ, trả lại không gian phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, đây là quỹ đất dịch vụ. Hiện Sở Tài chính Khánh Hòa đang xây dựng phương án đấu thầu, đấu giá. Trong khi chờ phương án và để tránh lãng phí, nhếch nhác, UBND thành phố Nha Trang (cũ) đã đổ sạn làm bãi đậu xe cho du khách.

"Hiện chúng tôi vẫn duy trì bãi đỗ đậu xe này và không thu phí. Đến khi tỉnh triển khai phương án đấu giá, khu vực này sẽ được bàn giao lại" - vị này cho hay.

Bãi đậu xe miễn phí ở trung tâm Nha Trang nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo ghi nhận, bãi đậu xe nằm ngay trung tâm Nha Trang, trong bãi có bố trí bảng thông tin ghi rõ là bãi đỗ không thu phí và quy định các loại xe được đậu. Mặt bằng được rải sạn để thuận tiện cho xe di chuyển.

Ngoài ra, cũng trên trục đường Trần Phú, hàng loạt bãi đậu xe không dùng tiền mặt cũng được bố trí để phục vụ du khách, người dân tắm biển với mức giá được niêm yết công khai.

Đồng thời để tạo thuận lợi cho loại hình xe điện, khu vực ven biển Nha Trang cũng lắp đặt nhiều tủ đổi pin xe máy điện và các trạm sạc.

Liên quan đến một số phản ánh về tình trạng người dân tắm biển đậu xe máy tràn lan trên vỉa hè, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho hay sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền.

Bãi đậu xe miễn phí này được bố trí sát biển, nối vào đường Trần Phú - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại