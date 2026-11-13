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Nha Trang ra quân bắt chó thả rông

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Lực lượng chuyên trách của phường Nha Trang đã bắt giữ nhiều con chó thả rông trên địa bàn vào sáng nay.

Nha Trang ra quân bắt chó thả rông - Ảnh 1.

Chó thả rông trên địa bàn phường Nha Trang bị xử lý - Ảnh cắt từ clip

Ngày 13-11, Đội chuyên trách xử lý vật nuôi thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại thuộc UBND phường Nha Trang đã ra quân bắt giữ chó thả rông trên địa bàn.

Theo đó, Đội chuyên trách và công an phường kiểm tra tại các tuyến đường chính, công viên, quảng trường, bãi biển, khu dân cư, khu vực tập trung du khách qua đó bắt giữ 4 con chó thả rông.

Việc bắt giữ được thực hiện theo các giai đoạn. Trước hết, phường Nha Trang tập trung tuyên truyền các quy định về chăn nuôi, thú y và quy trình xử lý động vật thả rông để người dân nắm rõ. 

Sau đó các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chuyên dụng và khu vực tạm giữ vật nuôi trước khi tổ chức ra quân.

Trong quá trình triển khai, Đội chuyên trách xử lý vật nuôi thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại sẽ phối hợp với công an phường, lực lượng an ninh cơ sở, thú y cùng các đơn vị liên quan tuần tra, tiếp nhận phản ánh của người dân và tổ chức bắt giữ theo quy định.

Địa phương cũng yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ, công cụ chuyên dụng và có dấu hiệu nhận diện như trang phục, phù hiệu nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Động vật sau khi bị bắt sẽ được lập hồ sơ, đưa về khu vực tạm giữ để chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thông báo công khai trong vòng 48h để chủ vật nuôi đến nhận.

Chủ vật nuôi muốn nhận lại phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thanh toán chi phí chăm sóc theo quy định.

Quá thời hạn trên nếu không có người đến nhận, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nha Trang ra quân bắt chó thả rông - Ảnh 2.

Đội chuyên trách xử lý chó thả rông kiểm tra trên bãi biển Nha Trang - Ảnh: H.T.

Nha Trang khuyến cáo người dân không thả rông chó tại nơi công cộng, khu dân cư, khi đưa chó ra ngoài cần quản lý chặt để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và phòng chống bệnh dại.

Việc UBND phường Nha Trang triển khai lực lượng chuyên trách xử lý chó thả rông đang nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (42 tuổi, trú đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang) cho rằng chính quyền nên duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi đưa chó thả rông trên bãi biển, công viên.

"Chúng tôi rất ủng hộ việc phường thành lập đội bắt chó thả rông, Nha Trang là điểm du lịch nổi tiếng nên tình trạng chó thả rông phải được xử lý triệt để tránh gây mất an toàn cho du khách" - chị Tuyết nói.

Nha Trang ra quân bắt chó thả rông, người dân ủng hộ - Ảnh 3.Nha Trang lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm

UBND phường Nha Trang sẽ thành lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm, triển khai tại các tuyến phố và khu vực bờ biển trên địa bàn.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Bắt chó Chó cắn Nha Trang chó thả rông bệnh dại

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