Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Q.VINH

Sáng 24-11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 - 24-11-2026).

Khẳng định giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cùng các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo, các học viện - trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim, các tổ chức kinh tế, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu...

Tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - Ảnh: MINH CHÂU

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đồng thời khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện cũng góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, vai trò của văn hóa.

Cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, cán bộ văn hóa, các thế hệ người làm công tác văn hóa và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến.

Từ đó góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24-11-1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Hội nghị được tổ chức ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi đất nước vừa giành được độc lập; tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa, trong đó nhấn mạnh tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"; sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Tháng 1-2026, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh. Ngày 24-4-2026, Quốc hội thông qua nghị quyết 28, lấy ngày 24-11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946. Việc Bộ Chính trị và Quốc hội xác định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, Quốc hội đã đồng ý bổ sung ngày 24-11 người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động.