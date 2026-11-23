Công nghệ 3D mapping tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân lên tòa nhà bảo tàng - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 23-11, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức lễ khai mạc chương trình trải nghiệm đêm với chủ đề Đêm ký ức - ước vọng hòa bình, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đây là sản phẩm văn hóa, du lịch đêm đầu tiên do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh xây dựng và giới thiệu, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa của TP.HCM.

Chiếc chuông đặc biệt chế tác từ vỏ quả bom

Tour tham quan Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình kết nối ba không gian trưng bày bằng ngôn ngữ nghệ thuật thị giác đương đại, kết hợp công nghệ trình chiếu đưa người xem trở về với những ký ức lịch sử và khát vọng hòa bình.

Không gian 1: Từ bầu trời rực lửa đến khát vọng hòa bình, thống nhất, tái hiện hào khí lịch sử cuối năm 1972 qua màn trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping với chủ đề Hà Nội 12 ngày đêm. Những hình ảnh tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52, góp phần làm nên bước ngoặt tiến tới lễ ký kết Hiệp định Paris.

Bên cạnh đó là tác phẩm sắp đặt nghệ thuật “Con rối hòa bình”. Hình ảnh này gợi nhắc một giai đoạn đặc biệt của lịch sử, khi hòa bình mới chỉ hiện diện trên văn bản, còn bom đạn và sự chia cắt vẫn tiếp diễn. Qua đó tác phẩm khắc họa khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước và hành trình đấu tranh để biến khát vọng ấy thành hiện thực.

Không gian Chuồng cọp được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu kết hợp hoạt cảnh - Ảnh: VĂN TRUNG

Không gian 2 (khu Chuồng cọp): Nơi đây, công nghệ 3D mapping được trình chiếu trên những bức tường đá, kết hợp với các hoạt cảnh tái hiện sự khắc nghiệt nơi được ví như “địa ngục trần gian”. Cách thể hiện này giúp người xem hình dung rõ hơn những khắc nghiệt mà người tù từng phải đối mặt.

Không gian 3 (khu vực Chuông hòa bình): Điểm kết thúc hành trình là khu vực chuông hòa bình. Chiếc chuông đặc biệt được chế tác từ vỏ quả bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Khi tiếng chuông nguyện cầu vang lên, hệ thống cảm biến âm thanh được kích hoạt, kết hợp công nghệ 3D mapping tạo hiệu ứng trình chiếu trên mặt trước tòa nhà trưng bày và các hiện vật ngoài trời.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (trái) và Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP.HCM Lê Tú Cẩm gióng chuông hòa bình - Ảnh: VĂN TRUNG

Đưa trí tuệ nhân tạo vào kể chuyện lịch sử

Với chương trình này, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mong muốn mở ra một cách tiếp cận di sản mới mẻ, giàu cảm xúc, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - chia sẻ: “Bằng nghệ thuật thực cảnh, công nghệ trình chiếu 3D mapping và trí tuệ nhân tạo, di sản lịch sử sẽ tự kể câu chuyện của mình, theo hành trình Từ bầu trời Hà Nội đến cánh cửa tự do, từ ký ức hào hùng năm 1972 tiến tới Hiệp định Paris, ý chí kiên trung phía sau song sắt lao tù, đến khoảnh khắc hội tụ đầy thiêng liêng bên chuông hòa bình được chế tác từ vỏ bom năm xưa”.

“Mọi giải pháp công nghệ đều được triển khai trên nguyên tắc xuyên suốt: tôn trọng tuyệt đối sự thật lịch sử và bảo đảm an toàn nguyên vẹn cho từng tài liệu, hiện vật”, ông Hoàng Anh nhấn mạnh.

Theo Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, chương trình trải nghiệm Đêm ký ức - ước vọng hòa bình đón khách từ ngày 24-11 với 4 suất tham quan mỗi tối.

Các đại biểu trải nghiệm hành trình khám phá ký ức lịch sử qua nghệ thuật và công nghệ - Ảnh: VĂN TRUNG

Chương trình hướng đến cách kể chuyện lịch sử giàu cảm xúc, gần gũi hơn với người trẻ và du khách quốc tế - Ảnh: VĂN TRUNG

Đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, thử làm phóng viên chiến trường Ba không gian trưng bày mới tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ giới thiệu những bộ ảnh quý mà còn cho du khách trải nghiệm nhập vai, thử làm phóng viên chiến trường.



