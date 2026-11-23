Nhóm sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM nhận giải nhất với video Gamify SaiGon - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 22-11, Hội Di sản Văn hóa TP.HCM, tạp chí Vietnam Travel tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo video ngắn Heritage Ho Chi Minh City 2026, tại di tích lịch sử đình thần An Khánh (phường An Khánh, TP.HCM).

Kể chuyện di sản qua góc nhìn người trẻ

Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện Heritage Ho Chi Minh City được khởi xướng, thực hiện từ tháng 8-2026. Qua đó, khuyến khích người trẻ quan sát thành phố từ chính trải nghiệm của mình và lưu lại thành video ngắn.

Sau 45 ngày phát động, ban tổ chức nhận được 109 video dự thi từ 79 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, 2/3 là sinh viên các trường đại học. Ban giám khảo chọn 10 video xuất sắc nhất để xếp hạng và trao giải.

Theo ban giám khảo, các tác phẩm khai thác nhiều chất liệu, từ lịch sử cách mạng, làng nghề, ký ức đô thị đến âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm số.

Giải nhất trao cho nhóm tác giả là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM với video Gamify SaiGon. Giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Nhóm sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo video ngắn với Gamify SaiGon - Nguồn: BTC

Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng góp phần đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống đến gần hơn với bạn trẻ - Ảnh: VĂN TRUNG

731 người con bất tử - Ngày trở về của tác giả Nguyễn Trần Duy Anh đoạt giải nhì với giá trị giải thưởng 12 triệu đồng.

Giải ba trị giá 8 triệu đồng trao cho tác giả Bùi Thiên Kim (học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) với Cùng Thiên Kim khám phá nghề gốm Lái Thiêu.

Ban tổ chức trao 5 giải được yêu thích nhất (2 triệu đồng mỗi giải) cho nhóm sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM (Rừng Sác - Bản hùng ca bất tử), nhóm sinh viên Trường đại học RMIT Việt Nam (Nốt nhạc Văn hóa - Chạm), nhóm sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing (Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp - Lớp sơn thời gian), tác giả Dương Bửu Tâm (Heo đất Lái Thiêu - Từ văn hóa tiết kiệm đến dựng xây cơ đồ đất nước của người Việt), tác giả Võ Thanh Mẫn (Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải triển vọng (5 triệu đồng) cho nhóm sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng với Rèm ống trúc - Những đôi tay vẽ nên chuyện nghề; giải trải nghiệm số ấn tượng (5 triệu đồng) thuộc về tác giả Nguyễn Trường Đăng Khoa với Tiếng gõ lạc lối giữa lòng đô thị.

Tổng biên tập tạp chí Vietnam Travel Nguyễn Việt Lộc phát biểu tổng kết - Ảnh: VĂN TRUNG

Di sản sống khi có người trẻ kể lại

Nhà báo Nguyễn Việt Lộc - Tổng biên tập tạp chí Vietnam Travel, đại diện ban tổ chức, mong các tác giả, nhóm tác giả nhận giải, xem giải thưởng không phải là điểm dừng, mà là lời mời đi tiếp.

“Di sản không nằm yên trong bảo tàng hay nơi những công trình cũ. Nó sống khi có người kể lại. Mong rằng mỗi góc phố, mỗi nghề xưa, mỗi ký ức Sài Gòn - TP.HCM sẽ còn có thêm người lắng nghe và lan tỏa trên hành trình phía trước”, ông Nguyễn Việt Lộc nói.

Nhà báo Hà Kiều - người sáng lập Heritage Ho Chi Minh City chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi các tác phẩm được vinh danh ngay tại đình thần An Khánh, ngôi đình hơn 100 tuổi như một lời nhắn gửi: khi người trẻ chạm vào di sản bằng sự tò mò và tình yêu, câu chuyện của đô thị sẽ còn được viết tiếp.

Heritage Ho Chi Minh City mong tiếp tục là nơi kết nối những người trẻ ấy với di sản, để mỗi góc phố, mỗi nghề xưa, mỗi ký ức Sài Gòn - TP.HCM đều có thêm người lắng nghe và lan tỏa trong hành trình phía trước”.

Ban tổ chức tri ân sự đồng hành của tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu - Ảnh: VĂN TRUNG

Từ tháng 8 đến 11-2026, Heritage Ho Chi Minh City triển khai hoạt động Unitour tại nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Các chuyên gia, KOL và nhà sáng tạo nội dung tham gia giao lưu Kể chuyện di sản: từ chất liệu truyền thống đến ngôn ngữ mạng xã hội. Đồng hành cùng chương trình có tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, nghệ sĩ Kim Xuân, nhà sáng lập kiêm CEO Stamford Global Leadership Center Trần Tuệ Tri; cùng các nhà sáng tạo nội dung như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Huy Forum, Bỏng Ngô Mario, Cholon Downtown, Dế Mèn Du Ký, Phong Đó Đây, Hoàng Văn Thái…