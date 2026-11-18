Nghi thức khai mạc triển lãm ảnh tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn) - Ảnh: VĂN TRUNG

Sáng 18-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu hình ảnh tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, những thành tựu phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM. Hình ảnh được trưng bày tại công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và đối diện công viên Chi Lăng).

Tại công viên Chi Lăng, ban tổ chức trưng bày gần 100 hình ảnh với chủ đề Phát triển công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TP.HCM giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những bước phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo, thời trang…

Triển lãm còn tôn vinh sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; thiết chế văn hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Các đại biểu tham quan triển lãm tại công viên Chi Lăng - Ảnh: VĂN TRUNG

Các hình ảnh giới thiệu những giá trị di sản văn hóa, thành tựu công nghiệp văn hóa của TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Trên đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM), ban tổ chức trưng bày 55 ảnh với chủ đề Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại thành phố mang tên Bác, thể hiện tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo cùng chung sống hòa hợp, gắn bó, tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc trên địa bàn thành phố.

Tại công viên Lam Sơn là triển lãm ảnh với chủ đề Nam Kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam gồm 100 ảnh khái quát quá trình chuẩn bị, lãnh đạo và diễn biến cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ với sự tham gia, đóng góp, hy sinh của quân và dân Nam Bộ, chân dung các lãnh đạo tiêu biểu, những địa chỉ đỏ gắn liền với sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa và những di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tại miền Nam.

Một góc không gian triển lãm ảnh tại công viên nhiếp ảnh - Ảnh: VĂN TRUNG

Một số hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa đến người dân tại công viên Chi Lăng - Ảnh: VĂN TRUNG

Triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật của các tỉnh, thành phố ở Nam Bộ sau sáp nhập, nhấn mạnh vai trò đầu tàu, kết nối và định hướng phát triển vùng của TP.HCM trong không gian phát triển mới.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết cùng thời điểm này, ban tổ chức cũng trưng bày 60 ảnh với chủ đề Từ đại hội đến đại hội, trên đường Đồng Khởi, đối diện công viên Chi Lăng. Triển lãm giới thiệu các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc qua các thời kỳ; những tập thể, cá nhân vận động viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc ở các bộ môn…

Các triển lãm ảnh trên diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25-11.