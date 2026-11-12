TP.HCM đề xuất 12 giá trị cốt lõi của con người TP.HCM trong thời đại mới

Hình ảnh hàng ngàn người tham gia diễu hành áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa và con người thành phố - Ảnh: T.T.D.

Báo cáo thuyết minh cơ sở lý luận, thực tiễn và luận giải nội hàm Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới gồm 5 phần:

- Bối cảnh thời đại và sự cần thiết xây dựng khung hệ giá trị con người TP.HCM

- Cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng xây dựng khung hệ giá trị con người TP.HCM

- Cơ sở thực tiễn xây dựng khung hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới

- Khung hệ giá trị con người TP.HCM và luận giải nội hàm các giá trị cốt lõi

- Phương hướng triển khai và tổ chức thực hiện

Dự thảo Khung Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới sau tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và văn nghệ sĩ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM bước đầu xác định 25 giá trị căn bản của con người TP.HCM qua các thời kỳ.

Về mặt bản chất, các giá trị luôn có sự liên kết, giao thoa, và thẩm thấu lẫn nhau trong quá trình hình thành, phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống, khoa học và thuận lợi trong tiếp cận, hệ thống 25 giá trị được phân định thành 3 nhóm giá trị cốt lõi được cấu thành từ 7 nhóm thành tố chính với 25 giá trị, thể hiện sự kế thừa lịch sử, văn hóa từ quá khứ, phản ánh bản lĩnh hiện tại và định hướng khát vọng tương lai.

Ba nhóm giá trị cốt lõi

- Nhóm giá trị truyền thống và chuẩn mực đạo đức

- Nhóm đặc trưng và sức mạnh nội sinh

- Nhóm giá trị hiện đại, hội nhập và phát triển

Khung Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới được cô đọng từ 25 giá trị chung của con người TP.HCM xưa và nay, thành 4 nhóm giá trị chính, mỗi nhóm gồm 3 giá trị, tạo thành khẩu hiệu hành động với 12 giá trị cốt lõi, được sắp xếp có cùng vần điệu, dễ thuộc, dễ truyền thông; đồng thời nhận được sự đồng thuận xã hội rất cao, thể hiện qua kết quả khảo sát dư luận xã hội.

Các hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và niềm tự hào về TP.HCM - Ảnh: BTC

Bốn nhóm giá trị chính

Bốn nhóm giá trị được xác lập dưới đây vừa bảo đảm tính khoa học, vừa phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

- Nhóm 1: Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình (là nền tảng căn tính và liên kết cộng đồng).

- Nhóm 2: Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương (là hệ chuẩn mực đạo đức và hành vi thực thi pháp luật).

- Nhóm 3: Năng động - Sáng tạo - Văn minh (phản ánh năng lực hành động và lối sống đô thị hiện đại).

- Nhóm 4: Tự cường - Tiên phong - Hội nhập (Nội lực, khả năng thích ứng và khát vọng vươn tầm).

Bốn nhóm giá trị trên có mối quan hệ thống nhất, kế thừa và bổ trợ lẫn nhau, tất cả cùng hướng đến xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có khát vọng, có năng lực thích ứng và đóng góp tích cực cho thành phố, đất nước và cộng đồng quốc tế.

Cơ cấu 12 giá trị cốt lõi

8 giá trị chuẩn mực chung của con người Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

4 giá trị đặc trưng của con người TP.HCM trong thời đại mới: Năng động, văn minh, tiên phong, hội nhập.

Toàn văn dự thảo (lần 4) Khung hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho dự thảo vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết.