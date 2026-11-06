Vở nhạc kịch đình đám thế giới xuất hiện tại TP.HCM

Sân khấu tái hiện vở nhạc kịch Hamilton, một trong những "người cha lập quốc" của Mỹ, hết sức công phu - Ảnh: BTC

Đầu tuần này, tại sân khấu Thế Giới Trẻ, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, một vở nhạc kịch bất ngờ xuất hiện giữa không gian học thuật. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, do Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức.

Các sinh viên đa ngành của Đại học Fulbright Việt Nam cùng tái hiện những trích đoạn trong Hamilton, cơn sốt nhạc kịch từng làm mưa làm gió trên toàn thế giới.

Ra mắt năm 2015, Hamilton là tác phẩm của nhà soạn nhạc, nhà viết kịch Lin-Manuel Miranda, kể về Alexander Hamilton, một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử lập quốc Mỹ.

Điểm đặc biệt của vở diễn nằm ở cách kết hợp hip-hop, R&B với nhạc kịch truyền thống để tái hiện những sự kiện cách đây hàng trăm năm.

Thay vì sử dụng âm nhạc cổ điển để kể chuyện lịch sử, tác phẩm đưa những giai điệu đương đại vào các sự kiện như chiến tranh, quá trình xây dựng chính phủ, chính sách tài chính và những tranh luận về hiến pháp.

Các vấn đề chính trị, lịch sử được chuyển tải qua lời ca và những màn đối đáp có tiết tấu nhanh, giúp câu chuyện trở nên gần gũi với khán giả hiện đại - Ảnh: BTC

Đây cũng là cách nhóm sinh viên đưa một tác phẩm nổi tiếng của Broadway đến gần hơn với khán giả Việt Nam, đồng thời thử nghiệm một cách tiếp cận lịch sử khác với những giờ học quen thuộc.

Cách kể chuyện này cũng là điều khiến tác phẩm trở thành một chất liệu thú vị trong môi trường đại học.

Lịch sử không chỉ được tiếp nhận qua việc đọc và ghi nhớ sự kiện, mà còn có thể được tìm hiểu thông qua âm nhạc, sân khấu và quá trình hóa thân vào nhân vật. Quá trình hóa thân trên sân khấu cũng chính là lúc người trẻ chủ động tìm hiểu kiến thức lịch sử.

Hamilton là một tác phẩm có nhiều đoạn rap nhanh, lời thoại dày đặc và đòi hỏi cao về diễn xuất - Ảnh: BTC

Để hoàn thiện vở diễn, các bạn sinh viên còn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các chuyên gia và giảng viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Sự kết hợp giữa sinh viên có nền tảng học thuật đa ngành và những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp giúp phần trình diễn được chuẩn bị bài bản hơn.

Cách kể chuyện về Hamilton cũng là điều khiến tác phẩm trở thành một chất liệu thú vị trong môi trường đại học - Ảnh: DƯƠNG KHANG

Điều thú vị là khán giả không cần phải có sẵn kiến thức chuyên sâu về lịch sử Mỹ mới có thể theo dõi vở diễn.

Âm nhạc và diễn xuất giúp câu chuyện trở nên dễ tiếp cận hơn, vì những chi tiết lịch sử được lồng ghép vào từng lời ca, cuộc tranh luận và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Câu chuyện của Hamilton trên sân khấu đại học cho thấy lịch sử sẽ thôi khô khan nếu người học tìm được một nhịp cầu đủ sức khơi gợi sự tò mò, và nghệ thuật có thể là một trong những nhịp cầu đó.