Con người TP.HCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo trong thời đại mới

Chương trình ca múa nhạc dân tộc cuối tuần tại Bưu điện TP.HCM phục vụ du khách của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - Ảnh: LINH ĐOAN

Ý kiến này đã được nhấn mạnh trong hội nghị lấy ý kiến góp ý đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và văn nghệ sĩ đối với dự thảo Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 3-11.

Xác định hệ giá trị con người TP.HCM

Sau sáp nhập với nhiều chính sách có sự thay đổi mang tính đột phá TP.HCM cần chuẩn bị một nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, mà cốt lõi là xây dựng con người TP phát triển toàn diện cả về phẩm chất, trí tuệ, năng lực và khát vọng cống hiến.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết thời gian qua, ban đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tiếp thu kết quả tọa đàm khoa học và khảo sát dư luận xã hội trên diện rộng.

Đến nay, đã hoàn thiện dự thảo lần 3 khung Hệ giá trị con người TP.HCM gồm 3 nhóm lớn với 25 giá trị thành tố. Cô đọng thành 4 trục với 12 giá trị cốt lõi theo phương châm "Rõ ràng - Dễ nhớ - Dễ truyền thông - Dễ đo lường - Dễ thực hành".

4 trục chính bao gồm: Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình; Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương; Năng động - Sáng tạo - Văn minh; Tự cường - Tiên phong - Hội nhập.

Trên dự thảo lần 3 này, hội nghị được tổ chức với mong muốn nhận thêm những góp ý thiết thực, đầy tính trách nhiệm, sáng tạo để xác lập một khung hệ giá trị vừa đảm bảo tính chuẩn mực chung của Quốc gia, vừa mang đậm bản sắc, hơi thở đời sống của vùng đất phương Nam, tạo động lực mạnh mẽ đưa TP.HCM tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Sau hội nghị, ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến, sau đó tiếp tục triển khai lấy ý kiến từ các đồng chí nguyên lãnh đạo, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện, báo cáo trình Ban chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn TP.HCM và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chính thức ban hành.

PGS.TS Hà Minh Hồng góp ý cho dự thảo Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới sáng 3-11 - Ảnh: LINH ĐOAN

Xây dựng con người từ gia đình

PGS.TS Hà Minh Hồng đến từ Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM cho rằng việc thiết lập bốn trục với thứ tự như trên là hợp lý. Tuy nhiên, ông lưu ý 12 giá trị cốt lõi mang tính chung Quốc gia rõ hơn tính địa phương Nam Bộ, thậm chí khó nhận diện đâu là giá trị cốt lõi đặc trưng số 1 TP.HCM.

Ông nhấn mạnh nghĩa tình xếp hàng đầu trong các giá trị. Chất nghĩa tình, cởi mở, bao dung, sẻ chia thể hiện sự nhân văn của thành phố phía Nam này.

Nhiều đại biểu nói rằng phải cùng nhìn lại thành phố trong quá khứ, thành phố sau ngày thống nhất đất nước và phát triển cho đến hôm nay để thấy những giá trị truyền thống nào cần được giữ lại, phát huy và bổ sung những giá trị nào trong thời đại mới để xứng tầm siêu đô thị TP.HCM.

Chương trình Hồn quê trong phố thể hiện một TP.HCM năng động, phát triển nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong tiến trình xây dựng hệ giá trị con người TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng nói gốc rễ từ gia đình hết sức quan trọng. Ông lưu ý đến yếu tố Hiếu đạo và cho đó là phẩm chất đạo đức của một con người. Gia đình là cái nôi cho mọi thành công của xã hội.

Vì vậy việc xây dựng một con người có nhân có nghĩa từ một gia đình tốt đẹp là điểm tựa cho xã hội, cho thành phố phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu nhấn mạnh đến yếu tố năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm từ những người trẻ cho đến các lãnh đạo. Những tố chất này cực kỳ cần thiết cho một thành phố luôn dám tiên phong với nhiều đột phá mang dấu ấn cả nước.

Ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - kết luận con người TP.HCM vừa là mục tiêu cao nhất, vừa là chủ thể, nguồn lực nội sinh và động lực trung tâm dẫn dắt sự phát triển. Việc chuẩn hóa Hệ giá trị con người TP là một trong những nhiệm vụ chính trị - tư tưởng có ý nghĩa chiến lược nền tảng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố mang tên Bác. Qua hội nghị, ông Nhân rất vui khi các ý kiến cơ bản thể hiện sự đồng thuận rất cao với sự cần thiết, cơ sở lý luận, thực tiễn và cấu trúc dự thảo. Đồng thời chỉ ra những điểm cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và đề xuất nhiều giải pháp khả thi, sâu sắc để hiện thực hóa Hệ giá trị vào đời sống xã hội. "Từ kết quả thảo luận hôm nay, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc: Xây dựng hệ giá trị con người không thể là một văn bản hành chính xơ cứng hay ý chí chủ quan, áp đặt, mà phải là sản phẩm kết tinh từ sự lắng nghe đa chiều, từ ý kiến mang tính khoa học của giới nghiên cứu, cảm xúc rung động của văn nghệ sĩ và sự đồng thuận, tự giác thực hành của mọi tầng lớp nhân dân" - ông Nhân phát biểu. Đồng thời để nhanh chóng hoàn thiện và từng bước đưa dự thảo Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới đi vào cuộc sống, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Như Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ dự thảo. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học phát huy vai trò tiên phong. Đội ngũ văn nghệ sĩ TP khẳng định sứ mệnh đặc biệt với những tác phẩm văn học - nghệ thuật hàm chứa những giá trị cốt lõi lan tỏa đến công chúng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chuẩn bị các điều kiện thể chế hóa và triển khai sau khi dự thảo ban hành. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế lồng ghép Khung hệ giá trị vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", quy ước cộng đồng, quy tắc ứng xử đô thị và các đề án phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của TP trong giai đoạn mới.