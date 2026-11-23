Du khách tìm đến các tour, tuyến nội đô, trải nghiệm văn hóa ngày 24-11 - Ảnh: THẾ KIỆT

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, các doanh nghiệp lữ hành ghi nhận sự quan tâm đối với tour văn hóa, lịch sử nội đô TP.HCM, đồng thời kết hợp ẩm thực, lưu trú và giải trí để mở rộng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Tour du lịch nội đô trong ngày hút khách

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông, Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho biết lượng khách đặt nhóm tour trong ngày dịp 24-11 tăng khoảng 10-15% so với ngày thường trong tháng 11.

"Do đây là năm đầu tiên ngày nghỉ lễ được áp dụng và không nối liền với cuối tuần, doanh nghiệp đánh giá thị trường đang ở giai đoạn khởi động, từng bước hình thành thói quen trải nghiệm du lịch văn hóa trong những kỳ nghỉ ngắn, thay vì tạo ra một đợt cao điểm bùng nổ", bà Thu nói.

Đáng chú ý, nhu cầu tập trung vào các sản phẩm có thời lượng từ nửa ngày đến một ngày, với lịch trình gọn và điểm đến không quá xa.

2 nhóm sản phẩm được quan tâm là tour văn hóa - lịch sử nội đô TP.HCM và tour văn hóa - sinh thái tại các địa phương lân cận.

Về cơ cấu khách, theo thống kê của Vietluxtour, người dân TP.HCM chiếm khoảng 50-55% lượng khách đặt tour dịp này, chủ yếu là gia đình trẻ, nhóm đồng nghiệp và bạn bè.

Ở nhóm tour nội đô, doanh nghiệp ghi nhận sự quan tâm đối với các hành trình như "Biệt động Sài Gòn", "Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn" và "Sài Gòn xưa và nay". Đây là những tuyến khai thác câu chuyện lịch sử, kiến trúc, đời sống đô thị và văn hóa ẩm thực, phù hợp với du khách muốn tìm hiểu thành phố mà không cần dành nhiều ngày cho chuyến đi. Với các tuyến cận đô, Địa đạo Củ Chi, Cần Giờ và hành trình Mỹ Tho - Bến Tre được lựa chọn nhờ khả năng tổ chức đi về trong ngày. Một số chương trình kết hợp trải nghiệm đờn ca tài tử, làng nghề truyền thống, giúp chuyến đi có thêm hoạt động văn hóa bên cạnh tham quan.

Khách quốc tế chiếm 30-35%, phần còn lại là khách từ các tỉnh, thành lân cận kết hợp công tác hoặc thăm thân tại TP.HCM.

Đại diện Vietluxtour cho biết doanh nghiệp không mở ồ ạt sản phẩm thời vụ, mà tận dụng hệ thống tuyến văn hóa đã đầu tư từ nhiều năm. Các chương trình được điều chỉnh về thời lượng, nội dung thuyết minh và điểm dừng ẩm thực để phù hợp với từng nhóm khách, nhất là gia đình nhỏ, đoàn thể và trường học có nhu cầu đặt tour riêng.

"Giá các tuyến nội đô và cận đô trong ngày hiện dao động phổ biến từ 650.000 đến 1,49 triệu đồng/khách, tùy lịch trình và quy mô nhóm. Doanh nghiệp cho biết duy trì giá như ngày thường, không phụ thu dịp 24-11. Mức chi tiêu bình quân nhìn chung ổn định, chỉ tăng khoảng 5-8% ở nhóm khách đặt tour riêng hoặc có nhu cầu chi thêm cho ẩm thực địa phương, quà lưu niệm thủ công", bà Thu nói.

Văn hóa đi vào khách sạn, nhà hàng và khu du lịch

Không chỉ các công ty lữ hành khai thác tour tham quan, các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tại TP.HCM cũng triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Du khách trải nghiệm các hoạt động làm gốm, vẽ tranh... trong 1 ngày nghỉ đợt Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THẾ KIỆT

Theo doanh nghiệp, các chương trình được phát triển trên nhiều loại hình dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan di sản và giải trí. Cách tiếp cận này nhằm đưa giá trị văn hóa vào những trải nghiệm thường nhật, thay vì giới hạn trong các điểm tham quan truyền thống.

Ở phân khúc khách sạn, nhà hàng và dịch vụ nghỉ dưỡng, các đơn vị lựa chọn kết hợp ẩm thực với hoạt động giải trí, không gian ngắm pháo hoa và trải nghiệm trên cao. Một số không gian khách sạn di sản được khai thác như địa điểm triển lãm, tham quan kiến trúc; trong khi các khu du lịch chú trọng giới thiệu đặc trưng ẩm thực bản địa.

Đại diện lãnh đạo Saigontourist Group cho rằng văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, công trình kiến trúc hay những giá trị truyền thống, mà còn nằm trong đời sống thường nhật, ẩm thực, âm nhạc và cách mỗi người cảm nhận một điểm đến.

Thông qua chuỗi hoạt động dịp này, doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa ngay tại TP.HCM, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách khám phá, thưởng thức và kết nối với bản sắc Việt Nam.

Việc kết hợp nhiều loại hình dịch vụ cũng cho thấy hướng khai thác tài nguyên văn hóa của doanh nghiệp du lịch đang mở rộng. Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 cũng góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm văn hóa - du lịch.

"Người dân và du khách có thể tham quan triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và công viên Lam Sơn, thưởng lãm các tác phẩm của Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM tại công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi. Thành phố cũng vận động các bảo tàng, nhà hát, điểm tham quan miễn/giảm giá vé trong dịp này", ông nói.

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt 2026" sẽ tổ chức đa dạng hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping tái hiện những hình ảnh biểu tượng văn hóa, lịch sử tại khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố và khách sạn Rex. Điểm nhấn tối ngày 24-11 là chương trình nghệ thuật kết nối ba điểm cầu lúc 19h30 và bằng màn pháo hoa từ 21h đến 21h15.



