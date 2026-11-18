TP.HCM tổ chức chương trình chiếu 3D Mapping tối 2-7-2026 - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo UBND TP.HCM, chương trình trình chiếu 3D Mapping diễn ra ở phía trước trụ sở UBND số 86 Lê Thánh Tôn và phía trước khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Việc lắp đặt làm từ ngày 18 đến 20-11. Chương trình sơ duyệt ngày 20-11, tổng duyệt ngày 21-11 và trình chiếu chính thức từ ngày 22 đến 24-11.

Trong đó chương trình 3D Mapping ngày 22-11 được lồng ghép vào lễ khai mạc các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì tổ chức chương trình, chịu trách nhiệm về nội dung và việc vận hành. Sở này chủ động xã hội hóa các hạng mục kỹ thuật như máy chiếu, laser.

Đồng thời phối hợp Công ty cổ phần Truyền thông VINAMA và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí, kỹ thuật và vận hành chương trình tại hai địa điểm.

Văn phòng UBND TP.HCM và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV hỗ trợ địa điểm, phối hợp thi công, dàn dựng các hạng mục kỹ thuật, hệ thống âm thanh, ánh sáng từ ngày 18 đến hết ngày 26-11.

Để phục vụ chương trình, Công an TP.HCM sẽ chốt chặn, điều tiết giao thông tại các giao lộ, không cho xe vào khu vực trước trụ sở UBND thành phố trên đường Lê Thánh Tôn và khu vực trước khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ từ 17h đến 21h30, trong các ngày 20 đến 24-11.

Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và phân luồng tại khu vực tổ chức. Các xe có phù hiệu được tạo điều kiện tạm dừng, đậu xung quanh khu vực trong thời gian diễn ra chương trình.

UBND phường Sài Gòn bảo đảm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và phối hợp điều tiết giao thông. Phường chuẩn bị địa điểm, bàn giao mặt bằng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 20 đến hết ngày 26-11 để phục vụ lắp đặt, tổ chức chương trình và tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.

Các đơn vị điện lực được giao bảo đảm nguồn điện và phương án dự phòng, bố trí tổ kỹ thuật trực trong thời gian diễn ra chương trình. Sở Y tế và Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí xe cấp cứu, bác sĩ trực trong thời gian tổ chức...

Hàng ngàn người xem 3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM Trước đó dịp 2-7-2026, TP.HCM đã tổ chức trình chiếu 3D Mapping phía trước trụ sở UBND TP.HCM, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động thu hút hàng ngàn người dân và du khách theo dõi, khi khắc họa thành công một TP.HCM năng động, sáng tạo và kế thừa truyền thống nhưng không ngừng vươn ra quốc tế trong bối cảnh phát triển mới. VINAMA - đơn vị thực hiện hoạt động trình chiếu 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác - tiếp tục được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lựa chọn tổ chức trình chiếu lần này.