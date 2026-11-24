Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Q.VINH

Đó là một trong những điểm nhấn trong bài phát biểu của GS.TS Phùng Hữu Phú tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra sáng 24-11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, bên cạnh bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, bài phát biểu của GS.TS Phùng Hữu Phú và ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng chứa đựng nhiều tâm huyết, trăn trở, suy nghĩ về văn hóa.

GS.TS Phùng Hữu Phú: "Cần giải quyết đúng những khoảng trống trong phát triển văn hóa"

Nhắc lại quyết định triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 80 năm trước trong bối cảnh vận mệnh đất nước "ngàn cân treo sợi tóc", GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng "chỉ riêng quyết định này đã nói lên sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta, Bác Hồ về tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đối với đại nghiệp kháng chiến, kiến quốc".

Dù diễn ra khẩn trương trong một ngày, tầm vóc và ý nghĩa của hội nghị vượt qua khuôn khổ không gian, thời gian, trở thành một sự kiện trọng đại trong lịch sử văn hóa cách mạng Việt Nam.

Ở đó, lời đúc kết của Người: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" trở thành tuyên ngôn bất hủ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, soi rọi con đường xây dựng, phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.

GS Phùng Hữu Phú nói thêm, gần một thế kỷ qua, tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cùng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đã hóa thân vào đời sống, là nền tảng, sức mạnh tạo nên những kỳ tích Việt Nam.

Theo ông Phú, trên nền tảng tinh thần sự kiện lịch sử đó, 80 năm qua, Đảng ta đã không ngừng kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo và hoàn thiện đường lối phát triển văn hóa Việt Nam, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh: MINH CHÂU



GS Phùng Hữu Phú cũng nêu thêm, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây đã "đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia".

Song để văn hóa có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả, cần nhận thức sâu sắc những chuyển dịch lớn của văn hóa; cần hiểu rõ và giải quyết đúng những khoảng trống trong phát triển văn hóa hiện nay; cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển; chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp hài hòa bảo tồn và sáng tạo.

Văn hóa phải tạo ra những tri thức mới, những tài sản trí tuệ, trở thành động lực tăng trưởng mới. Văn hóa phải xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng. GS Phùng Hữu Phú

Ca sĩ Phương Mỹ Chi: "Hành trang quý giá nhất là mạch nguồn văn hóa dân tộc"

Đại diện thế hệ trẻ bày tỏ tình cảm, suy nghĩ và quyết tâm của tuổi trẻ, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết cô cảm thấy "vinh dự, xúc động và tự hào được thay mặt thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại đây".

Trong bài phát biểu dài 7 phút, Phương Mỹ Chi chia sẻ may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển, chỉ với một chiếc điện thoại, các bạn trẻ có thể tiếp cận kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới.

"Nhưng giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ", ca sĩ nói.

Đó là tiếng Việt thân thương, là lời ru, là những chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng, những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy không chỉ nuôi dưỡng các bạn trẻ lớn lên, còn dạy biết sống nghĩa tình, biết yêu thương con người, trân trọng cội nguồn, và trên hết, luôn tự hào mình là người Việt Nam.

Phương Mỹ Chi có bài phát biểu 7 phút về văn hóa - Ảnh: MINH CHÂU

Với riêng mình, Phương Mỹ Chi cho biết những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa cô đến với tình yêu thương của khán giả. Từ đó đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình.

Càng đi trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ càng thấm thía: "Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Dù đi đến đâu, mỗi người Việt đều luôn ghi nhớ: Hồn Việt đưa ta lớn lên".

Phương Mỹ Chi chụp ảnh cùng DTAP trước lễ kỷ niệm - Ảnh: NVCC

Nhắc mốc 80 năm qua, kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi nói "thừa hưởng di sản ấy là niềm tự hào; tiếp nối và làm giàu thêm di sản ấy là trách nhiệm của thế hệ trẻ".

Ca sĩ cũng nói thêm, những việc thế hệ trẻ làm được còn rất nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Để đất nước vươn lên hùng cường, không chỉ vững mạnh về kinh tế mà còn có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thế hệ trẻ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế".

80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối; để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai.

"Bởi vì: Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn, còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son", ca sĩ kết lại.