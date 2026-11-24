Quang cảnh tại sân Mỹ Đình sáng 24-11 - Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức chương trình Muôn sắc Việt Nam, từ sáng sớm 24-11, các lực lượng phục vụ chương trình đã có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.

Tổng lực chuẩn bị cho "concert quốc gia" Muôn sắc Việt Nam

Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh.

Đại úy Hà Thanh Đức - Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm - cho biết lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát sẽ được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Cùng với đó, Công ty Bảo An bố trí lực lượng bảo vệ tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động.

Theo anh Đào Việt Anh, nhân viên công ty, trong ca sáng, nhân sự tập trung kiểm soát tại các cổng; đến chiều và tối, lực lượng được tăng cường lên hơn 100 người. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát vé, ngăn ngừa người không có vé vào khu vực sự kiện, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý những tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Trận mưa lớn tối 23-11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước - Ảnh: BTC

Từ sáng sớm, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại các nhà vệ sinh - Ảnh: BTC

Công tác vệ sinh môi trường cũng sẽ được triển khai đồng bộ, bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động. Các công nhân làm việc từ 6h - 22h, bảo đảm vệ sinh liên tục trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện các công đoạn vệ sinh. Dù phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được làm sạch từ trước, trận mưa lớn tối 23-11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước.

Vì vậy, ngay từ sáng sớm, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại các nhà vệ sinh. Đội được chia thành 3 ca linh hoạt, riêng ngày 24-11, thời gian làm việc kéo dài đến 24h để phục vụ cả công tác dọn dẹp sau sự kiện.

Hiện trận địa pháo hoa cũng đã sẵn sàng. Theo ông Đinh Thế Khánh - cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) - hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, hệ thống pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa.

Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng - Ảnh: BTC

Ban tổ chức lưu ý

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, ban tổ chức cũng lưu ý khán giả một số nội dung khi đến tham dự chương trình.

Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công - Ảnh: BTC

Thời tiết Hà Nội về đêm khá lạnh, chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe và thoải mái thưởng thức chương trình.

Ban tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết.

"Hãy để mỗi khán giả trở thành một sắc màu văn hóa trong đêm hội Muôn sắc Việt Nam", thông báo nêu.

Xem thêm hình ảnh tại sân Mỹ Đình sáng 24-11

Huy động cả chó nghiệp vụ - Ảnh: BTC

Sẵn sàng cho concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: BTC

Khu vực y tế cũng đã được chuẩn bị xong - Ảnh: BTC

Dọn vệ sinh sẵn sàng cho chương trình - Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng. Chương trình diễn ra trong 2 tiếng, quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như các NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii… Ngoài tiết mục văn nghệ, sẽ có màn trình diễn pháo hoa dự kiến kéo dài tổng cộng 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.

Sân khấu ‘concert quốc gia’ Muôn sắc Việt Nam tối 24-11 tại sân Mỹ Đình ra sao? Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam hé lộ sân khấu khủng cùng những tiết mục trước giờ G.



