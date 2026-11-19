Thông báo hết vé lúc 10h7p - Ảnh chụp màn hình

Lúc 10h sáng nay (19-11), ban tổ chức chương trình Muôn sắc Việt Nam chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến.

Nhiều người không săn được vé Muôn sắc Việt Nam

Khi truy cập hệ thống, khán giả sẽ được đưa vào hàng chờ trực tuyến. Màn hình hiển thị số lượng người đang chờ phía trước.

Khi đến lượt, hệ thống tự động chuyển đến biểu mẫu đăng ký vé mà không cần thao tác thêm. Thời gian chờ phụ thuộc vào lượng truy cập thực tế tại từng thời điểm nên không thể xác định trước.

Thông báo lúc 10h7p - Ảnh chụp màn hình

Lúc 10h, ngay khi cổng đăng ký vé vừa mở, PV Tuổi Trẻ đăng ký thì đã có 29.239 người xếp hàng trước.

Sau 7 phút, ban tổ chức thông báo: "Hàng chờ đã đóng. Chúng tôi rất tiếc số lượng vé đã hết".

Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, chỉ sau một phút, hệ thống ghi nhận khoảng 126.000 người trong hàng chờ trực tuyến.

Thông tin với Tuổi Trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết 10h cùng ngày, nền tảng HanoiGo đã chính thức mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí chương trình "concert quốc gia" mang tên "Muôn sắc Việt Nam".

Chỉ sau 8 phút mở cổng, toàn bộ số vé đã được đăng ký hết. Hệ thống ghi nhận tổng cộng 568.580 lượt truy cập phục vụ đăng ký nhận vé.

Trong thời gian này, lượng truy cập vào hệ thống tăng đột biến, với khoảng 24 triệu lượt truy vấn được ghi nhận tại thời điểm cao điểm.

Ban tổ chức lưu ý: Người dân cần cảnh giác với các đường link không rõ nguồn gốc, lời mời chào đăng ký hoặc mua bán vé trên mạng xã hội.

Trước đó chiều 16-11, tại họp báo công bố chương trình Muôn sắc Việt Nam, nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - cho biết "toàn bộ vé và giấy mời đều được dán tem an ninh để phòng chống vé giả".

Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà... sẽ cùng nhiều nghệ sĩ hot góp mặt trong chương trình Muôn sắc Việt Nam - Ảnh: FBNV