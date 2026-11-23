"Concert quốc gia" Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối mai 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Ngoài diễn ra trực tiếp, sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng.
Sáng 23-11, ban tổ chức công bố loạt hình ảnh tổng duyệt chương trình vào tối 22-11. Sự kiện huy động gần 3.000 nhân sự, trong đó khoảng 1.500 người trực tiếp biểu diễn.
Để chuẩn bị cho chương trình, các nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn tập luyện tại nhiều địa điểm, trước khi bước vào các giai đoạn sơ duyệt và tổng duyệt tại sân vận động Mỹ Đình.
Góp mặt trong buổi tổng duyệt có các ca sĩ: Tùng Dương, Hòa Minzy, Erik, Hương Tràm, Đông Hùng, Osad...
Đi cùng các tiết mục là tổng duyệt màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với quy mô dự kiến gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.
Theo ban tổ chức công bố tại họp báo hôm 16-11, vào đêm diễn chính thức 24-11, quy mô trình diễn được nâng lên khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, khoảng 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và khoảng 1.000 ống hỏa thuật.
Màn trình diễn dự kiến kéo dài tổng cộng 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.
Màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với quy mô dự kiến gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật trong tối tổng duyệt - Ảnh: BTC
Chương trình Muôn sắc Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii…
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