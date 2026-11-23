Sân khấu chương trình Muôn sắc Việt Nam - Ảnh: BTC

"Concert quốc gia" Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối mai 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Ngoài diễn ra trực tiếp, sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng.

Sáng 23-11, ban tổ chức công bố loạt hình ảnh tổng duyệt chương trình vào tối 22-11. Sự kiện huy động gần 3.000 nhân sự, trong đó khoảng 1.500 người trực tiếp biểu diễn.

Để chuẩn bị cho chương trình, các nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn tập luyện tại nhiều địa điểm, trước khi bước vào các giai đoạn sơ duyệt và tổng duyệt tại sân vận động Mỹ Đình.

Góp mặt trong buổi tổng duyệt có các ca sĩ: Tùng Dương, Hòa Minzy, Erik, Hương Tràm, Đông Hùng, Osad...

Đi cùng các tiết mục là tổng duyệt màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với quy mô dự kiến gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Theo ban tổ chức công bố tại họp báo hôm 16-11, vào đêm diễn chính thức 24-11, quy mô trình diễn được nâng lên khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, khoảng 600 quả pháo hoa tầm thấp, gần 700 giàn phun và khoảng 1.000 ống hỏa thuật.

Màn trình diễn dự kiến kéo dài tổng cộng 17 phút, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.

Màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với quy mô dự kiến gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật trong tối tổng duyệt - Ảnh: BTC

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chuẩn bị cho chương trình - Ảnh: BTC

Những hình ảnh đầu tiên từ sân khấu cho thấy quy mô dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và các màn trình diễn mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc - Ảnh: BTC

Ca sĩ Tùng Dương gác hết mọi việc để tham gia chương trình - Ảnh: BTC

Hương Tràm cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình - Ảnh: BTC

Những màn kết hợp đa thế hệ là một trong những điểm nhấn cho đêm nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam - Ảnh: BTC

Chương trình có thời lượng 120 phút, qua ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu - Ảnh: BTC

Vé tham dự được phát hành hoàn toàn miễn phí - Ảnh: BTC

Đây là một trong những chương trình "đinh" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: BTC

Chương trình Muôn sắc Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, còn có những nghệ sĩ hot như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii… Bên cạnh hoạt động tại sân vận động, hệ thống màn hình LED sẽ được lắp đặt tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố để người dân cùng theo dõi và hòa mình vào không khí đêm hội.

Gần 569.000 lượt chờ nhận vé concert Muôn sắc Việt Nam, toàn bộ vé hết sạch sau 8 phút Cổng đăng ký vé miễn phí chương trình Muôn sắc Việt Nam ngay lúc mở đã có hàng chục ngàn người xếp ở ‘hàng chờ’. Rất nhanh sau đó hàng chờ cũng đóng.



