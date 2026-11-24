Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: Q.VINH

Sáng 24-11, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, ngày 24-11-1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Bác lấy hạnh phúc của Nhân dân làm nền tảng cho văn hóa mới, đề cao ý thức tự chủ, nhắc chúng ta học hỏi điều tốt đẹp của thế giới, sửa những thói xấu trong xã hội và chăm lo thế hệ trẻ.

Theo Bác, nước nhà độc lập thì người dân phải được tự do, học hành và làm chủ cuộc sống. Văn hóa mới phải góp phần bồi dưỡng phẩm chất người làm chủ, giúp mỗi người biết trọng lẽ phải, có ý chí vươn lên, sống nghĩa tình và có trách nhiệm với đồng bào, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, hướng tới mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng.

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Q.VINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra 5 định hướng lớn trong phát triển văn hóa cần tập trung thực hiện.

Đầu tiên cần phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện.

Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn.

Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và đất nước...

Định hướng thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Trong đó, phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng.

Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập.

Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước, quốc tế

Định hướng thứ ba, gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân.

Cùng với đó tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam.

Định hướng thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước, quốc tế.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới.

Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần có tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc...

Định hướng thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất Sáng 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.



